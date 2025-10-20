CCC Basketball style – noua colecție SHAQ, în premieră cu modele pentru femei

Atmosfera de pe terenul de baschet, spiritul urban și funcționalitatea sportivă – definesc cea mai recentă colecție SHAQ. Printre noile produse se numără pantofi sport și accesorii potrivite atât pe teren, cât și în afara lui, iar o noutate de impact este lansarea modelelor pentru femei. Acestea completează colecția de produse emblematice ale brandului și devin, fără îndoială, un trend de referință în universul modei feminine.

Premiera noilor produse pentru femei de la SHAQ

Modelele pentru femei reprezintă o noutate incontestabilă în colecția SHAQ. Cu un design inspirat din baschet, noile modele au un stil aparte: modelul SHAQ

CEO-DEVASTATOR, îmbină rozul subtil, albul cremos și forma impunătoare, specifică stilului urban. Acest stil arată excelent și în nuanțe de alb și bej sau în tonuri metalice. O alternativă este modelul CEO-4X, care urmează la fel de bine tendințele din moda feminină. Libertatea de alegere este ceva ce fanii legendarului stil sportiv vor aprecia cu siguranță.

Modelele preferate, cu energie nouă

Emblematicele CEO-DEVASTATOR și CEO-4X sunt disponibile și în variante pentru bărbați/unisex și copii, transformând această colecție într-o alegere excelentă pentru orice fan al adrenalinei baschetului și al confortului de neegalat. Pantofii sport SHAQNOTIX și SPIN MOVE domină, de asemenea, noile lansări. Aceste modele se remarcă prin designul curajos, liniile dinamice și schemele de culori distincte. Fiecare model exprimă un stil de baschet care nu te lasă să treci neobservat – fie pe teren, fie în oraș.

Stil și funcționalitate într-un singur produs

Colecția este completată de rucsacuri și genți SHAQ – în nuanțe clasice monocrome, accentuate de pete de culoare vibrante. Aceste accesorii sunt perfecte pentru orice activitate zilnică: de la antrenamente și școală, până la plimbări prin oraș sau escapade de weekend. Combinația dintre funcționalitatea sportivă și designul distinctiv creează un set care nu este doar practic, ci și relaxat și la modă.

Pentru toți fanii acestui sport

Cea mai recentă colecție SHAQ de la CCC aduce energia terenurilor NBA direct pe stradă. Oferta reunește modele pentru femei, bărbați și copii – toate create pentru a reflecta un spirit sportiv și un stil urban autentic. Pantofii sport, rucsacurile și gențile sunt perfecte atât pentru baschet, cât și pentru ținutele de zi cu zi. Cei mici vor aprecia confortul, versatilitatea și stilul legendar, iar cei mai mari se vor bucura de varietatea ofertelor și de caracterul atemporal al colecției.

Brandul SHAQ a fost fondat de legenda baschetului Shaquille O’Neal, iar noua colecție ne amintește încă o dată că aceste creații sunt mai mult decât încălțăminte și accesorii recognoscibile. Este o invitație de a trăi pasiunea pentru baschet, de a îmbina sportul cu moda și de a ne exprima liber prin stil. Acum este momentul perfect să abordezi altfel ținutele tale – cu energie și atitudine demne de o legendă!

Noua colecție SHAQ este disponibilă acum în magazinele CCC, pe ccc.eu și în aplicația mobilă CCC: https://ccc.eu/ro/femei/marci/shaq.

