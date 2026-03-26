Cărucioarele de călătorie CYBEX într-o nouă colecție 2026

CYBEX lansează noua colecție 2026 de cărucioare din gama Gold Line, dedicată călătoriilor și confortului, cu actualizări de design și o paletă modernă de culori.

Viața de părinte în prezent este despre mișcare, ușurință și bucurie, iar fiecare cărucior din gama CYBEX Gold Line a fost creat având exact acest lucru în vedere.

LIBELLE – pliere compactă și ingenioasă

LIBELLE, expertul în pliere compactă, este companionul ideal pentru călătorii în străinătate sau escapade în oraș alături de familie. Conceput pentru a încăpea în compartimentele pentru bagaje de mână din avion* și tren, datorită dimensiunilor sale compacte, și având o greutate de doar 6 kg, acest cărucior este partenerul perfect de drum. Compatibil cu sistemul de călătorie, permite trecerea rapidă între scaunele auto CYBEX și LIBELLE, pentru ca fiecare deplasare să devină o experiență plăcută.

ORFEO – confort în format compact

Descoperiți lumea împreună, încă din primele zile, cu ORFEO. Compatibil cu bagajul de mână*, acest cărucior face călătoriile cu avionul sau trenul mai ușoare, datorită curelei special concepute pentru transport. Cu o poziție ergonomică complet întinsă, suport integrat pentru picioare și un sistem de prindere care se ajustează dintr-o singură mișcare, copilul beneficiază de confort și siguranță în doar câteva secunde. Acest cărucior compact, care oferă un nivel ridicat de confort, este compatibil cu sistemul de călătorie: un scaun auto pentru bebeluși CYBEX poate fi atașat rapid, pentru a continua deplasarea fără întreruperi.

**în funcție de compania aeriană, dimensiunile acceptate pentru bagajul de cabină pot varia.





BEEZY – confort în mișcare

BEEZY este căruciorul urban ideal, care nu face compromisuri atunci când vine vorba de confort. Chiar și nou-născuții se pot bucura de o plimbare comodă încă de la început, datorită poziției complet întinse. Se pliază compact într-o clipă, cu o singură mână, fiind ușor de depozitat acasă sau atunci când sunteți în oraș și aveți nevoie să luați un taxi sau autobuzul. Pentru un plus de flexibilitate în deplasare, este compatibil cu orice scaun auto pentru bebeluși CYBEX.

EEZY S TWIST+2 – scaun rotativ 360°

EEZY S TWIST+2 simplifică viața de zi cu zi. Printr-o rotire rapidă, realizată cu o singură mână, unitatea de șezut și suportul integrat pentru picioare se rotesc la 360°, fără a fi nevoie de detașare, astfel încât copilul poate fi orientat instant cu fața, fie spre direcția de mers, fie spre părinte. Sistemul de prindere, ajustabil dintr-o singură mișcare, face așezarea și scoaterea copilului rapide și fără efort. Poziția ergonomică complet întinsă și roțile potrivite pentru orice tip de teren asigură o deplasare lină și confortabilă, indiferent de suprafață. Compatibil cu sistemul de călătorie, acest cărucior poate fi utilizat împreună cu COT S sau cu un scaun auto pentru bebeluși CYBEX, oferind părinților mai multă flexibilitate în utilizarea de zi cu zi.

Noua colecție 2026 CYBEX LIBELLE este disponibilă în magazinele partenere și online începând cu 16 martie 2026.

Noua colecție 2026 CYBEX ORFEO este disponibilă în magazinele partenere și online începând cu 25 martie 2026.

Noua colecție 2026 CYBEX BEEZY este disponibilă în magazinele partenere și online începând cu 19 martie 2026.

Noua colecție 2026 CYBEX EEZY S TWIST+2 este disponibilă în magazinele partenere și online începând cu 23 februarie 2026.

Pentru mai multe informații, vizitați www.cybex-online.com.



Despre CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

