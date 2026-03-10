  MENIU  
Home > Advertorial > Când durerile persistă: cum abordează KINOMED problemele aparatului locomotor

Când durerile persistă: cum abordează KINOMED problemele aparatului locomotor

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Durerea de spate și disconfortul muscular sunt probleme frecvente care afectează tot mai mulți oameni, indiferent de vârstă sau stil de viață. Multe dintre aceste afecțiuni sunt legate de postura incorectă, efort fizic neadecvat sau traumatisme care implică articulațiile și coloana. În contextul unui ritm alert al vieții moderne, identificarea rapidă a cauzelor durerii și alegerea unui plan de recuperare adecvat devin esențiale pentru a preveni complicațiile pe termen lung.

Durerea de spate nu trebuie ignorată nici măcar atunci când pare minoră, pentru că, în timp, micile disconforturi se pot transforma în afecțiuni cronice. Coloana vertebrală este un sistem complex, iar fiecare vertebră, disc intervertebral și ligament joacă un rol important în susținerea corpului și menținerea mobilității.

Evaluarea individuală – primul pas spre refacere

O abordare eficientă începe cu evaluarea amănunțită a fiecărui pacient, pentru a înțelege istoricul medical și gradul de afectare al aparatului locomotor. Etapa de evalure este una deosebit de importanta si implica utilizarea mai multor instrumente de masura printre care amintim laboratorul de analiza a mersului, evaluarea calitativa si cantitativa cu ajutorul camerelor 3D, evalurea posturala si proprioceptiva, etc. Prin acest demers se identifică cauzele pentru dureri de spate și se stabilește un plan de tratament personalizat, care poate combina tehnici moderne de recuperare cu metode tradiționale de fizioterapie.

În timpul evaluării, specialiștii folosesc teste de mobilitate, de verificare a posturii și analize funcționale pentru a observa modul în care pacientul se mișcă. Ele permit stabilirea unui plan adaptat fiecărei persoane, ținând cont de obiectivele personale și stilul de viață.

Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Recomandarea zilei

Recuperare ortopedie – soluția pentru refacerea funcțională

Pacienții beneficiază de programe specializate de recuperare ortopedie, concepute pentru a aborda atât problemele acute, cât și pe cele cronice ale sistemului musculo-scheletal. Aceste programe includ exerciții de mobilitate, întărirea musculaturii și tehnici de prevenție, menite să reducă durerile și să readucă pacientul la nivelul optim de funcționalitate.

Programele de recuperare ortopedică includ și exerciții personalizate pentru musculatura de suport a coloanei vertebrale, activități de stabilizare a trunchiului și sesiuni de relaxare musculară. Fiecare ședință este adaptată progresului pacientului, iar rezultatele sunt monitorizate constant pentru a ajusta intensitatea și tipul exercițiilor.

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Recomandarea zilei

Importanța unei clinici de kinetoterapie specializate

Clinica de kinetoterapie devine partenerul ideal pentru oricine suferă de afecțiuni ale aparatului locomotor. Echipele complexe formate din medicul de recuperare si kinetoterapeuti monitorizează progresul pacientului și ajustează tratamentul în funcție de răspunsul organismului. Astfel se asigură o recuperare completă și sigură, cu accent pe prevenirea complicațiilor.

Clinica oferă, de asemenea, recomandări privind activități zilnice care ajută la menținerea sănătății coloanei vertebrale. De exemplu, tehnici de ridicare corectă a greutăților, exerciții de stretching pentru birou și pauze regulate pentru mobilitate sunt integrate în rutina pacientului pentru a preveni agravarea durerilor de spate.

Strategii complementare pentru ameliorarea durerilor

Pe lângă kinetoterapie, specialiștii recomandă tehnici complementare, cum ar fi masajul terapeutic, electroterapia sau exercițiile de stretching și întărire musculară. Aceste metode reduc disconfortul, cresc mobilitatea și previn alte afecțiuni asociate.

De exemplu, masajul terapeutic poate stimula circulația sanguină, poate relaxa musculatura tensionată și accelera recuperarea după traumatisme sau efort fizic intens. Electroterapia, pe de altă parte, este o metodă modernă care reduce inflamația și durerea, facilitând vindecarea țesuturilor afectate.

Înțelegerea rolului pacientului în procesul de recuperare

Succesul oricărui program depinde nu doar de competența clinicii, ci și de implicarea pacientului. Respectarea indicațiilor terapeutice, participarea activă la ședințe și adoptarea unui stil de viață sănătos sunt elemente-cheie pentru obținerea rezultatelor dorite.

Pacientul trebuie să fie activ în procesul de recuperare, să comunice progresul și să semnaleze orice disconfort suplimentar. Această colaborare strânsă între pacient și specialiști menține planul de tratament adaptat nevoilor reale, crescând șansele de recuperare completă.

Programul personalizat de recuperare oferit de KINOMED combină profesionalismul echipei medicale cu metode adaptate fiecărui pacient, asigurând soluții eficiente pentru ameliorarea durerilor și refacerea mobilității.

Sursa foto: pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Locul în care ajung mii de români anual, o dezamăgire pentru Dan Negru. Ce l-a nemulțumit pe prezentator: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Locul în care ajung mii de români anual, o dezamăgire pentru Dan Negru. Ce l-a nemulțumit pe prezentator: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Adela Popescu, ironii la adresa lui Radu Vâlcan. Cu se ocupă vedeta cât timp soțul ei filmează noul sezon Insula Iubirii în Thailanda
Adela Popescu, ironii la adresa lui Radu Vâlcan. Cu se ocupă vedeta cât timp soțul ei filmează noul sezon Insula Iubirii în Thailanda
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Elle
Semnificația ascunsă a bijuteriilor purtate de Kate Middleton de Ziua Commonwealth. Gestul emoționant făcut de Prințesa de Wales
Semnificația ascunsă a bijuteriilor purtate de Kate Middleton de Ziua Commonwealth. Gestul emoționant făcut de Prințesa de Wales
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu: „Toate femeile au aceeași preferință ca și mine…”
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu: „Toate femeile au aceeași preferință ca și mine…”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă
Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă
Lucian Mitrea a povestit cum a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu. Ce a vrut să afle de la soția lui: „Descoase-o tu”
Lucian Mitrea a povestit cum a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu. Ce a vrut să afle de la soția lui: „Descoase-o tu”
Horoscop 11 martie 2026. Nimic nu mai e sigur. Viața i se dărâmă și începe prăpădul. Zi neagră pentru o zodie
Horoscop 11 martie 2026. Nimic nu mai e sigur. Viața i se dărâmă și începe prăpădul. Zi neagră pentru o zodie
Iulia Albu vrea să fie mamă din nou. Ce spune despre relația tumultuoasă cu iubitul ei, Mike: „Acum suntem bine și mi-am găsit liniștea”
Iulia Albu vrea să fie mamă din nou. Ce spune despre relația tumultuoasă cu iubitul ei, Mike: „Acum suntem bine și mi-am găsit liniștea”
De ce a preferat Daciana Sârbu discreția cu privire la viața personală: "Am fost judecată, comentată și bârfită!" Ce spune de relația cu noul partener
De ce a preferat Daciana Sârbu discreția cu privire la viața personală: "Am fost judecată, comentată și bârfită!" Ce spune de relația cu noul partener
Observator News
A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
Libertatea pentru Femei
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Super-alimentul verii care te ajută să slăbești și să îți protejezi inima
Super-alimentul verii care te ajută să slăbești și să îți protejezi inima
„Profetul Apocalipsei” face o nouă predicție sumbră: „O catastrofă de proporții ar putea lovi…!”
„Profetul Apocalipsei” face o nouă predicție sumbră: „O catastrofă de proporții ar putea lovi…!”
Oamenii de știință au dat verdictul: de ce au apărut, de fapt, cheagurile de sânge la unele persoane vaccinate anti-COVID?
Oamenii de știință au dat verdictul: de ce au apărut, de fapt, cheagurile de sânge la unele persoane vaccinate anti-COVID?
Studiu: consumul de apă îmbuteliată duce la ingerarea a 90.000 de microplastice pe an. Care e soluția propusă de experți
Studiu: consumul de apă îmbuteliată duce la ingerarea a 90.000 de microplastice pe an. Care e soluția propusă de experți
TV Mania
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton