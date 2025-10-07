  MENIU  
Home > Advertorial > Bucureștiul intră în dialogul european al modei: Council of Fashion Designers of Romania, organizatorul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, devine membru al European Fashion Alliance

Bucureștiul intră în dialogul european al modei: Council of Fashion Designers of Romania, organizatorul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, devine membru al European Fashion Alliance

Bucureștiul intră în dialogul european al modei: Council of Fashion Designers of Romania, organizatorul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, devine membru al European Fashion Alliance
.

Council of Fashion Designers of Romania (CFDR), organizatorul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW), anunță aderarea oficială la European Fashion Alliance (EFA) – cea mai importantă platformă europeană care reunește 29 de organizații de modă din întreaga Europă, printre care Fédération de la Haute Couture et de la Mode (Paris Fashion Week), Camera Nazionale della Moda Italiana (Milan Fashion Week), British Fashion Council, Fashion Council Germany, ModaLisboa sau Copenhagen Fashion Week.

We are pleased to welcome the Council of Fashion Designers of Romania to the European Fashion Alliance. It was a missing piece in the puzzle of the European fashion Landscape. It is very important to EFA to represent all Corners of European Fashion. We must ensure that all Voices from all regions are represented in our Organisation.” European Fashion Alliance (EFA)

Prin această aderare, Bucureștiul se alătură dialogului european al modei și are oportunitatea de a contribui la proiecte și inițiative care definesc sustenabilitatea și inovația în industrie. Este un pas care aduce mai multă vizibilitate designerilor și brandurilor locale și le conectează la o rețea de lideri și instituții ce influențează viitorul modei la nivel global.În acest context, la ediția de toamnă a MBBFW vor fi prezenți membri ai European Fashion Alliance, alături de designeri și lideri ai industriei, care vor împărtăși perspective și viziuni asupra sustenabilității și asupra transformărilor majore ce modelează prezentul și viitorul modei.

Sub umbrela Council of Fashion Designers of Romania, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week își consolidează rolul de platformă strategică pentru moda locală, prin proiecte care valorizează identitatea creativă a designerilor români, cultivă o modă responsabilă și conectează scena locală la conversațiile globale.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
Recomandarea zilei

MANOKHI in colaborare cu Vogue Italia

Înainte de startul oficial al prezentărilor, pe 11 octombrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week va fi deschis de un eveniment special organizat de MANOKHI, în colaborare cu Vogue Italia. Co-găzduit de actrița Amy Jackson Westwick, evenimentul va reuni 15 celebrități internaționale – actrițe, top models, influenceri și personalități din lumea modei și a divertismentului, marcând un debut spectaculos pentru ediția din acest an.

În toiul ploilor din București, Elena Udrea și-a luat pantofii stiletto și s-a dus la mall, de mână cu iubitul ei, Adrian Alexandrov. În cealaltă mână, fosta ministră ținea o geantă Hermès, Birkin 25, model evaluat la mii de euro. Cum au fost fotografiați cei doi îndrăgostiți. Au întors privirile tuturor! / FOTO
În toiul ploilor din București, Elena Udrea și-a luat pantofii stiletto și s-a dus la mall, de mână cu iubitul ei, Adrian Alexandrov. În cealaltă mână, fosta ministră ținea o geantă Hermès, Birkin 25, model evaluat la mii de euro. Cum au fost fotografiați cei doi îndrăgostiți. Au întors privirile tuturor! / FOTO
Recomandarea zilei

VOL x Massimiliano Giornetti

La această ediție, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week anunță colaborarea dintre VOL, brand fondat de Bianca Taban, și Massimiliano Giornetti, designer italian care a semnat creațiile casei Salvatore Ferragamo timp de mai bine de un deceniu și este în prezent Director al Polimoda, una dintre cele mai prestigioase școli de modă din lume. Cei doi semnează împreună colecția Spring/Summer 2026, o inițiativă care confirmă statutul MBBFW ca platformă strategică ce sprijină designerii români în dialogul cu industria internațională.  

Inspirată de atmosfera iconică a lui Helmut Newton și de scenografia piscinei ca spațiu al contrastelor – între fluiditate și control, între senzualitate și rigoare – colecția explorează frumusețea în forme minimaliste, între costume de baie sculpturale și straturi delicate de tricotaje din mătase. 

I believe in chance encounters, governed by the force of stars. I’m a Scorpio, Bianca is a Cancer. We share a family: water. This collection revolves around water. This, for me, is the essence of our collaboration: the idea of a shared aesthetic and a common sense of beauty. An unconditional story that sounds perfect, like a pas de deux.”  – Massimiliano Giornetti – Designer, Director  Polimoda

„Colecția SS26 poartă în esență filosofia centrală a brandului, și anume acest joc dinamic între masculinitate și feminitate, între a dezvălui și a ascunde, între structură și fluiditate. Dacă ați participat la show-ul de sezonul trecut, probabil ați observat acest dans. Îl vom continua, dar cu elemente surprinzătoare care ne vor împinge dincolo de limitele noastre. Pentru mine, personal, această colecție reprezintă renaștere, transformare, speranță — ca un curcubeu după furtună.” Bianca Taban, Fondator & Creative director VOL 

Rhea Costa – Digital Product Passport

Brandul românesc Rhea Costa, fondat de Andreea Constantin, integrează în colecția Spring/Summer 2026, prezentată la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, primele rezultate ale unui proiect de cercetare dedicat implementării pașaportului digital de produs (DPP). Inițiativa a fost dezvoltată în colaborare cu Caterina Occhio, expert internațional în dezvoltare durabilă și responsabilitate socială corporativă, cu experiență în instituții europene și în elaborarea de politici dedicate adaptării industriei modei la noile standarde, si Iris Skrami, cofondatoare a platformei de sustenabilitate Renoon, recunoscută pentru soluții de trasabilitate și circularitate în industria modei.

DPP este un instrument menit să aducă transparență în lanțul de producție, oferind claritate asupra originii materialelor și a proceselor implicate, astfel încât consumatorii să aibă acces la informații esențiale despre impactul produsului. Acest pas marchează o contribuție importantă a României la dezbaterea europeană despre viitorul sustenabil al modei.

“La Rhea Costa, durabilitatea înseamnă piese care evoluează odată cu femeia care le poartă — creații atemporale, născute din grijă și meșteșug. Pentru noi, transparența face parte din însăși definiția luxului contemporan, construind încredere nu doar în frumusețea unei rochii, ci și în povestea ei. Colaborarea cu Iris Skrami și Caterina Occhio aduce în colecție nu doar o perspectivă estetică nouă, ci și un angajament pentru sustenabilitate și responsabilitate socială, integrând valori etice în procesul creativ.” Andreea Constantin, founder si drector creativ RHEA COSTA

Colaborare cu Budapest Central European Fashion Week

Schimbul creativ dintre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și Budapest Central European Fashion Week a devenit deja o tradiție, aducând împreună designeri vizionari din România și Ungaria și consolidând legăturile dintre comunitățile de design prin modă, inovație și dialog creativ.Dacă sezonul trecut brandul românesc Ami Amalia a urcat pe scena de la Budapesta, anul acesta, în septembrie, MEDEEA și-a prezentat colecția Spring/Summer 2026 în cadrul BCEFW, marcând o nouă etapă a parteneriatului și deschizând noi perspective de colaborare regională.

Experiența mea la Budapest Central European Fashion Week a reprezentat o oportunitate de schimb cultural și creativ, în care am întâlnit viziuni diverse și moduri complementare de a înțelege moda. Evenimentul a facilitat o deschidere reală către piețele și consumatorii europeni, oferind cadrul necesar pentru a testa idei, pentru a înțelege așteptările publicului și pentru a construi punți între estetici și culturi distincte. “ Medeea Ene, creative director MEDEEA

Pe lângă proiectele speciale, MBBFW rămâne o platformă de vizibilitate pentru designeri consacrați și talente emergente. Programul ediției include prezentări ale designerilor din România, Ucraina, Polonia, Georgia, un show colectiv cu designeri din Republica Moldova și competiția Fashion Talent Award, dedicată noii generații.

Susținerea evenimentului 

Sponsor titular: Mercedes-Benz

Parteneri principali: IQOS, Banca Transilvania, Auchan

Parteneri: Fashion Days, Oral-B, STIL Diamonds, Pepsi, adidas, Promenada Mall Bucuresti, RetuRO, WizzAir, Evian, Martini, Glenfiddich, Apivita, FILORGA, URIAGE, Schwarzkopf Professional, TOP Line Unalike Beauty, BoConcept, JBL, Regina Maria,  Murfatlar Vinul, Heineken, Julius Meinl, Apius / Innovate Moldova/Invest Moldova, InterContinental Athénée Palace Bucharest 

Strategic Media Partner: Antena Stars

Parteneri Media: mediaTRUST, euromedia, Ringier, ELLE, VIVA!, Libertatea, Virgin Radio, KUDIKA, Garbo, Wall-Street, Haute Culture, Luxury, Touch Magazine, EVA, Ego, Radio Romania Cultural

Parteneri instituționali: Camera Nazionale della Moda Italiana, Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului

Parteneri academici: Polimoda, Universitatea Națională de Arte București (UNArte), Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD)

Despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Bucharest Fashion Week este primul eveniment de modă internațional din România, dedicat promovării designerilor locali și transformării „Made in Romania” într-o etichetă apreciată internațional. Acest eveniment extraordinar reunește creatorii de modă, potențialii clienți, profesioniștii din industrie și pasionații de modă pentru a celebra arta modei și a favoriza networking-ul la nivel global. Bucharest Fashion Week 2025 va avea loc între 26 si 29 martie 2025, în locații emblematice din centrul Bucurestiului, România.

https://mbbfw.ro/

https://www.instagram.com/mbbfw_official

Foto: MBBFW

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Fanatik
Cum s-a îmbrăcat iubita lui Lamine Yamal la repetițiile unui mare concert. Ținuta cu care Nicki Nicole a surprins
Cum s-a îmbrăcat iubita lui Lamine Yamal la repetițiile unui mare concert. Ținuta cu care Nicki Nicole a surprins
GSP.ro
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Click.ro
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
TV Mania
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Redactia.ro
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”
Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”
Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv
Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Elle
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
DailyBusiness.ro
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
A1.ro
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Zodii care dau lovitura pe plan profesional toamna aceasta: mai mulți bani, promovări și oportunități de afirmare
Zodii care dau lovitura pe plan profesional toamna aceasta: mai mulți bani, promovări și oportunități de afirmare
De ce nu mai vor copiii lui Sorin Bontea să meargă cu el în vacanță. Cum și-a petrecut vara juratul Masterchef: „Mi-am făcut damblaua”
De ce nu mai vor copiii lui Sorin Bontea să meargă cu el în vacanță. Cum și-a petrecut vara juratul Masterchef: „Mi-am făcut damblaua”
Ce probleme de sănătate are Anca Pandrea la 79 de ani. Se află în spital de două săptămâni: „Sper să scap cu viață. E cumplit!”
Ce probleme de sănătate are Anca Pandrea la 79 de ani. Se află în spital de două săptămâni: „Sper să scap cu viață. E cumplit!”
Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru
Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru
Observator News
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
Libertatea pentru Femei
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
TOP 5 zodii care își vor schimba viața în bine până la finalul anului
TOP 5 zodii care își vor schimba viața în bine până la finalul anului
Scutul imunitar de iarnă: cele 5 alimente bogate în vitamina B12 care te fercesc de răceli
Scutul imunitar de iarnă: cele 5 alimente bogate în vitamina B12 care te fercesc de răceli
Condimentul cu efecte similare unui medicament. Dr. Stroescu: „are peste 25 de efecte benefice”
Condimentul cu efecte similare unui medicament. Dr. Stroescu: „are peste 25 de efecte benefice”
Dr. Adin Alberts dezvăluie rețeta care te scapă de răceală în 24 de ore: secretul asistentelor de la Spitalul Floreasca
Dr. Adin Alberts dezvăluie rețeta care te scapă de răceală în 24 de ore: secretul asistentelor de la Spitalul Floreasca
TV Mania
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton