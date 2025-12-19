Bauckhof aduce „Magia Crăciunului Gluten Free” în bucătăriile din România

Sărbătorile de iarnă sunt sinonime cu bucurie, familie și deserturi delicioase. Însă pentru mulți consumatori care urmează o dietă fără gluten – fie din necesitate, fie din alegere – perioada Crăciunului poate veni și cu numeroase restricții. Pentru a readuce magia în fiecare casă, Bauckhof, unul dintre cele mai apreciate branduri bio și gluten free din Germania, ofera o gama de produse gluetn free celor care își doresc să se bucure de gust, tradiții și incluziune, fără compromisuri.

Crăciunul în care toată familia se poate bucura de deserturile preferate

Bauckhof pune accentul pe ideea că deserturile de sărbătoare pot fi delicioase, festive și 100% fără gluten, fără să renunțăm la gustul autentic și la ingredientele de calitate.

Produsele Bauckhof — mixuri pentru prăjituri, făinuri speciale, ingrediente bio certificate — sunt create pentru a transforma orice rețetă tradițională într-una potrivită pentru toți membrii familiei.

Fie că vorbim despre:

brownies pufoase și aromațe,

pancakes pentru dimineați cu parfumul de iarnă,

biscuiți de Crăciun decorați în familie,

deserturi rapide pentru serile aglomerate din decembrie.

Bauckhof aduce soluția perfectă pentru un Crăciun fără gluten, dar plin de emoție și savoare.

Produse 100% Bio, 100% Gluten Free

Brandul Bauckhof este cunoscut în Europa pentru expertiza sa în produse certificate gluten free și organic. Toate produsele sunt obținute din ingrediente de calitate superioară, fără aditivi sintetici, fără conservanți, produse într-o fabrică dedicată exclusiv producției fără gluten, gândite pentru a oferi rezultate perfecte atât celor experimentați în baking, cât și începătorilor.

Mixurile pentru brownies, pentru clătite, făina universală fără gluten sau făina de migdale sunt printre favoritele consumatorilor care doresc deserturi rapide, sigure și reușite de fiecare dată.

„Magia Crăciunului este pentru toți. Chiar și pentru cei care trebuie să fie atenți la gluten.”

Ne dorim ca masa de Crăciun să fie un loc în care toți se simt incluși, fără griji sau restricții. Cu produsele Bauckhof, deserturile preferate ale sezonului devin accesibile celor care urmează o dietă fără gluten. Magia Crăciunului stă în bucuria de a împărți ceva bun, iar noi suntem aici să facem asta posibil.” — Adelina Pasat co-fondator Nutrivita

Produsele sunt disponibile în: rețele de hypermarket-uri, magazine naturiste, platforme online, www.nutrivita.ro

Despre Bauckhof

Fondat în Germania, Bauckhof este un brand recunoscut internațional pentru gama sa de produse bio, din ingrediente curate, 100% gluten free, și pentru expertiza în agricultura biodinamică. Misiunea Bauckhof este de a oferi soluții naturale, sănătoase și accesibile, menite să aducă bucurie în fiecare bucătărie — de la cele tradiționale, la cele moderne.

Sursa foto: Nutrivita

