Bătălia dansatorilor: competiția Red Bull Dance Your Style revine cu a 5-a ediție la București

Red Bull Dance Your Style, competiția globală de all-styles street-dance, revine în România! 16 dansatori. O singură șansă. O seară care poate schimba totul. Miza: un loc în finala mondială de la Los Angeles, orașul viselor. Pe 23 august, Piața George Enescu devine ring de dans sub cerul liber, iar publicul decide câștigătorul. Evenimentul va fi prezentat de Shurubel, iar intrarea este liberă.

Sezonul Red Bull Dance Your Style 2025 se anunță memorabil, cu peste 150 de evenimente de calificare care au loc în peste 50 de țări de pe glob, toate culminând cu marea confruntare finală din octombrie, de la Los Angeles, epicentrul industriei de entertainment și orașul tuturor viselor.

Publicul alege câștigătorul. Pe 23 august, 16 dintre cei mai buni dansatori de street-dance din România se vor înfrunta 1 vs. 1, rundă după rundă, până când unul singur va fi încoronat campionul celei de-a 5-a ediții Red Bull Dance Your Style în România. Dansatorii vor pune la bătaie mișcări, stiluri de street-dance și abordări diferite, de la Hip-Hop la Popping, Waacking, Popping, Electro Dance și Dancehall – ei au la dispoziție doar câteva secunde să-și ajusteze mișcările pe hiturile pe care le servește de la platane DJ Cypher. Fiecare duel durează 4 minute. Fiecare mișcare contează. După fiecare rundă, publicul își votează preferatul prin intermediul cartonașelor roșii sau albastre și-l trimit mai departe în concurs, până la ultimul rămas în luptă.

Unu la unu. Nicio coregrafie. Nicio repetiție. Doar instinct. Au rupt ringurile de dans, au adunat premii, au ținut workshop-uri în toate colțurile țării și au electrizat mulțimi. Fie ei campioni naționali și internaționali, profesioniști sau amatori, cei 16 dansatori români care-au ajuns în finala națională au trecut prin battle-uri în care și-au demonstrat creativitatea și dorința de a fi pe scena finalei naționale pe 23 august.

Dintre ei, patru sunt wildcards – campionii de anii trecuți și nu numai: Adam Chițu a.k.a. Adam (hip-hop) – campion Red Bull Dance Your Style România 2023; Alex Bărbieru a.k.a. Impulse (hip-hop) – Locul 1 la Black Sea Dance Camp 2017, Show Nuff Vol, campion Red Bull Dance Your Style România 2022; Alexandra Barac a.k.a. Sătănel (hip-hop) – campioană Red Bull Dance Your Style 2021 și 2024 și Beatrice Nițescu (waaking) – în urmă cu 10 ani a descoperit dansul și de-atunci a știut că asta este ceea ce vrea să facă și doar așa vrea să se exprime. Anul trecut, Beatrice a ajuns în semifinalele Red Bull Dance Your Style.

Ceilalți 12 au fost selectați într-un showdown jurizat de dansatoarea franceză Dey Dey. Ea a scris istorie în lumea popping-ului devenind prima femeie campioană mondială la această disciplină, după ce câștigase anterior bătălia solo de popping la UK B-Boy Championship în 2009 și competiția Juste Debout în 2010. A colaborat cu artiști precum Madonna, Katy Perry și DJ Martin Solveig și a făcut spectacol pe scene din întreaga lume.

„A fost o adevărată plăcere să fiu pentru prima dată în România și să aleg finaliștii Red Bull Dance Your Style 2025. Oamenii m-au primit cu căldură, iar energia dansatorilor m-a impresionat. La calificări am văzut nu doar talent, ci și pasiune reală, determinare și bucuria momentului. Le transmit finaliștilor să fie autentici, să nu se teamă să arate cine sunt cu adevărat pe scenă și, mai ales, să fie liberi în dansul lor. Asta e cheia”, a spus Dey Dey.

Cei 12 sunt: Aura Vidroiu a.k.a. Aura (hip hop) – dansator, coregraf, creative director. Este coregraful trupei câștigătoare @World Of Dance Romania 2017 și-a colaborat cu artiști români precum Vlad Dobrescu, Antonia și Alex Velea. Oana Neagu a.k.a. Waana Neagu (waacking) – profesor de dans, co-fondator al primului studio de dans din România axat exclusiv pe educația culturală în aria street-dance, ambasador Imperial House of Waacking. Teodora Păun a.k.a. Funky T (popping) – reprezintă Tupeu Crew. Primul ei profesor de dans a fost tatăl ei, dansator de street dance din garda veche. A cochetat cu majoritatea stilurilor de street dance, însă a descoperit că popping-ul este stilul care i se potrivește. Ionuț Eftene a.k.a. JJ (house dance și hip hop) – și-a investit tot sufletul în acest tip de artă, iar stilurile hip hop și house au devenit expresii ale pasiunii sale. Această călătorie incredibilă l-a purtat în diverse locuri și i-a permis să absoarbă esența stilurilor de la pionierii care au aprins flăcările culturii hip hop. Irina Florea a.k.a. Irene (waaking) – câștigătoare World of Dance Romania și Street Groove Jam 2017 – Dancehall. Răzvan Avădanei a.k.a. Mambo (hip hop) – a început să danseze din ambiție. Cu timpul a început să meargă prin țară la diferite battle-uri și să se bucure de cariera de dansator și artist pe care își dorește să o dezvolte. Eduard Nanu a.k.a. Oxi (electro) – predă, a făcut parte din mai multe trupe de dans, „Best Male Dancer” la concursul Dance Star, București, 2017, Locul 1 la 1 vs. 1 Open Styles și locul 1 Showcase la Dance Station în 2022. Plus newcomerii Camelia Neagu a.k.a. Kama (hip hop), Iulia Andro (dans contemporan), Florian Geoveanu (Tutting/Bonebreaking), Korostash Yelyzaveta a.k.a. Elya (dancehall) și Iustina Citireag (experimental).

Shurubel, MC: “Dacă ești dansator în România, eu cred că la Red Bull Dance Your Style o să vezi care e nivelul la care s-a ajuns în momentul ăsta. Dacă ești pur și simplu iubitor de dans, cred că la Red Bull Dance Your Style o să îți dorești să devii dansator profesionist! Cred că e un eveniment de neratat, pentru că te umple de bucurie pentru ochi și pentru urechi, de armonie pentru suflet și de admirație pentru generația tânără de dansatori! Tehnica lor s-a îmbunătățit atât de mult încât dacă filmezi cam orice bucată de 20 de secunde din coregrafiile lor poți să faci un viral pe TikTok!”

Peste 50 de țări își vor trimite reprezentanți în lupta pentru titlul de campion global Red Bull Dance Your Style. Din 2018 până acum, Red Bull Dance Your Style i-a adus în lumina reflectoarelor pe unii dintre cei mai tari dansatori de street-dance din lume. De la 14 țări și 29 de evenimente în primul sezon, calificările s-au extins semnificativ, ajungând acum la peste 160 de evenimente în întreaga lume. În 2022, trofeul a fost adjudecat de japonezul D Soraki, cu un show fabulos de hip-hop, aproape acrobatic, iar în 2023, locul 1 a fost smuls pentru prima dată de o femeie, sud-coreeanca Waackxxxy, care-a cucerit publicul cu mișcările ei ultra-rapide, hipnotizante, într-o finală electrizantăla Frankfurt. Anul trecut, senzația popping-ului MT Pop a devenit primul dansator vietnamez care câștigă titlul Red Bull Dance Your Style, în marea finală desfășurată la Mumbai, India, cu un performance care a devenit viral în întreaga lume.

O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, competiția internațională de all-styles street-dance Red Bull Dance Your Style a ajuns anul acesta la a cincea ediție în România. În 2021, prima ediție Red Bull Dance Your Style din România a celebrat street-dance-ul românesc într-un show extraordinar la Teatrul de Vară Herăstrău: 1.000 de spectatori, 16 dansatori de excepție, 15 dueluri electrizante, 3 ore de aplauze prelungite. Atunci, Sătănel a reușit să câștige fără drept de apel inimile publicului. În 2022, Impulse a fost încununat regele ringului de dans într-un show ținut cu casa închisă la Circul Metropolitan București, în fața a 1500 de persoane, iar în 2023, Adam a făcut senzație cu un hip-hop dinamic, incredibil. În 2024, Sătănel a reușit incredibila performanță de-a câștiga pentru a doua oară titlul Red Bull Dance Your Style România într-un spectacol incendiar la care au asistat peste 3000 de oameni.

Foto: Red Bull | Bogdan Zop & Attila Szabo

