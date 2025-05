Atinge-ți obiectivele de fitness cu noul HUAWEI WATCH FIT 4 PRO

Expert în fitness, foarte ușor și versatil. Așa aș descrie pe scurt noul HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, un ceas inteligent pe care l-am testat și care m-a provocat să experimentez din ce în ce mai mult în materie de mișcare și exerciții fizice, dar care mi-a atras atenția și prin designul său modern, care îl face să fie un accesoriu foarte cool și ușor de purtat.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, ghidul de încredere de la încheietura mâinii

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro este dotat cu un set întreg de funcții sportive de nivel profesional, ceea ce cred că reprezintă un mare avantaj. De la urmărirea traseelor în timpul drumețiilor sau alergării, până la scufundări, alpinism și golf, toate aceste opțiuni sunt utile atât pentru sportivii profesioniști, cât și pentru amatorii entuziaști ca mine, deschiși să încerce cât mai multe tipuri de mișcare în aer liber pentru a se menține în formă.

Am fost încântată să descopăr funcția Advanced Terrain Map Tracking când, într-un weekend la munte, am încercat un nou traseu de drumeție. Cu WATCH FIT 4 Pro la încheietura mâinii, m-am bucurat de peisaje fără să-mi fie teamă că mă pot rătăci pentru că am apelat la toate opțiunile de navigație oferite de ceas – hărți offline color, import de trasee, backtracking, navigare prin puncte de control și alerte în timp real. În plus, sistemul de poziționare HUAWEI Sunflower adaugă și mai multă precizie localizării în timpul mișcării în aer liber. Smartwatch-ul este prevăzut și cu un senzor inovator care oferă date importante despre altitudine și presiunea aerului și vine cu noi moduri sportive precum alpinism, alergare pe traseu, triatlon, schi, snowboarding și schi fond.

Impresionante mi se par și caracteristicile lui WATCH FIT 4 Pro în materie de scufundări. Ceasul suportă adâncimi de până la 40 m, iar modul Freediving asigură monitorizarea instantanee a adâncimii, vitezei, temperaturii și timpului petrecut în apă și transmite alerte când este atins pragul de adâncime fixat. Abia aștept să le testez pe toate în următoarea vacanță la mare, când plănuiesc să încerc și exercițiile de apnee statică ce pot îmbunătăți capacitatea pulmonară și controlul respirației.

La fel de interesant de explorat este și modul Golf, care oferă peste 15.000 de hărți ale terenurilor din toată lumea, monitorizarea cu acuratețe a distanțelor de pe teren și îi ajută pe jucători să își perfecționeze loviturile grație opțiunii Driving Range. Sunt convinsă că celor mai puțin familiarizați cu golful, WATCH FIT 4 Pro le oferă o ocazie foarte bună să descopere acest sport, în timp ce pentru pasionați poate fi o resursă extrem de valoroasă de rafinare a abilităților.

Monitorizarea semnelor vitale și sprijin pentru sănătatea femeilor

De fiecare dată când mă antrenez, îmi doresc să știu cum reacționează organismul meu la mișcare, iar HUAWEI WATCH FIT 4 Pro m-a ajutat să aflu toate datele care mă interesează pentru că asigură monitorizarea semnelor vitale prin sistemul TruSense care a fost îmbunătățit ca precizie, viteză sau flexibilitate. Ceasul este capabil astfel să măsoare indicatori precum ritmul cardiac, oxigenul din sânge, temperatura, nivelul de stres, respirația din timpul somnului și variabilitatea ritmului cardiac (HRV), ce reflectă eventualele schimbări în privința bătăilor inimii. Cunoscând faptul că toți acești parametri sunt în limitele normale, mi-am putut îndeplini liniștită obiectivele de fitness stabilite într-o zi.

De asemenea, ca femeie, apreciez funcția avansată de monitorizare a ciclului menstrual. Urmărirea cu atenție a acestui proces fiziologic este foarte importantă pentru sănătatea feminină, iar faptul că un astfel de dispozitiv oferă o funcție creată special pentru a reda o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă organism pe parcursul unei luni este un aspect care îmi face viața mai ușoară. Datele se sincronizează cu aplicația HUAWEI Health, un alt lucru pe care îl consider extrem de util, pentru că am putut găsi în același loc toate informațiile despre starea mea fizică dintr-un anumit moment. Am folosit și varianta Health +, care este gratuită în primele 3 luni și oferă, printre altele, programe personalizate prin Stay Fit Plan și masterclass-uri de meditație.

Design inovator și luminozitate excelentă a ecranului

Când vine vorba despre design, WATCH FIT 4 are același ecran pătrat specific smartwatch-urilor HUAWEI FIT. Are rama din aliaj de titan, ecranul din sticla de safir și corpul din aluminiu de calitate aerospațială, oferindu-i durabilitate, dar este totodată ultra-subțire (9.3mm) și ușor (30.4 g), având o greutate comparabilă cu cea a 3-4 cireșe. Recunosc că eu aproape că am uitat că îl port, ceea ce este extrem de important pentru un dispozitiv folosit în timpul exercițiilor fizice, când este nevoie de o libertate totală de mișcare.

Un alt lucru care mi-a plăcut la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro este varietatea de materiale și culori ale curelei. Black, Blue și Green sunt cele trei nuanțe disponibile, iar materialele precum fluoroelastomerul și nailonul țesut sunt confortabile și lasă pielea să respire mai ales în timpul antrenamentelor intense. De asemenea, ecranul său AMOLED de 1.82 inch, cu o luminozitate de 3000 niți permite observarea tuturor detaliilor fără dificultate inclusiv în zilele însorite.

Până la 10 zile de autonomie a bateriei

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro are o autonomie a bateriei între 7 și 10 zile, în funcție de gradul de utilizare și este compatibil cu sistemele de operare iOS și Android. Ceasul face parte din seria FIT 4 care include și modelul Standard, care este la fel de ușor și subțire și se remarcă prin caracteristici inovatoare în materie de mișcare, precum monitorizarea sporturilor acvatice.

Intră pe HUAWEI Store și alege ceasul tău preferat din seria WATCH FIT 4Ambele variante din seria HUAWEI WATCH FIT 4 sunt disponibile acum în magazinul online HUAWEI Store – modelul Pro la prețul de 1.399 lei, iar cel Standard, la 849 lei. Indiferent de versiune, achiziția unui astfel de ceas până pe 29 iunie vine cu o reducere de preț – de 150 de lei pentru FIT 4 și de 250 de lei pentru FIT 4 Pro – precum și cu o curea extra, 12 luni extra-garanție și 3 luni de abonament gratuit HUAWEI Health+. În același timp, pentru 9.9 lei în plus, utilizatorii pot cumpăra HUAWEI Freebuds SE 2, iar pentru alți 299 lei în plus, căștile HUAWEI FreeArc.

Urmărește-ne pe Google News