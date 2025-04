Anunț exploziv: A$AP ROCKY vine la „Beach, Please!” 2025. Costineștiul devine scena hip-hop-ului global

Beach, Please! face din nou istorie! A$AP Rocky, superstarul global și unul dintre cele mai influente nume din hip-hop, confirmă oficial prezența la cea de-a patra ediție a festivalului. Show-ul său de la Costinești va marca un moment de referință pentru scena muzicală din România și Europa de Est.

Cunoscut pentru hituri precum Praise The Lord, Fashion Killa și L$D, dar și pentru stilul său inconfundabil, A$AP Rocky aduce vibe-ul autentic al New York-ului pe plaja din Costinești, între 9 și 13 iulie 2025. Soțul Rihannei, cu care are doi copii, nu este doar un fenomen muzical, ci și un fashion icon, cu o influență importantă asupra culturii pop globale în ultimul deceniu.

„Am vrut să aducem la Beach, Please! un artist iconic, care a schimbat regulile jocului, dar în același timp un artist fresh. Confirmarea lui A$AP Rocky e o victorie pentru toată comunitatea noastră”, spune Andrei Șelaru (Selly), co-fondator al festivalului.

A$AP Rocky completează un lineup exploziv, cu artiști de top care vor transforma plaja într-un show de neuitat:

21 Savage, pentru prima dată în România

Young Thug, legenda trap-ului mondial

Lil Baby, superstarul hip-hop-ului melodic

Peso Pluma, revelația latino globală

Yeat, Ken Carson, NLE Choppa, 6IX9INE, Denzel Curry, Lazer Dim 700, Ferg, Swae Lee, Lil Pump, Lil Tjay, NAV, Lil Tecca și mulți alții.

Scena va vibra și cu prezența unora dintre cei mai iubiți artiști români, printre care INNA și Cojo.

O ediție a recordurilor: peste 100,000 de bilete vândute deja

Interesul pentru festival a depășit toate așteptările: până în prezent, s-au vândut peste 100,000 de bilete, transformând „Beach, Please!” în cel mai mare eveniment de muzică urbană din Europa de Est.

Organizatorii au suspendat vânzările la începutul lunii aprilie pentru a adapta logistica la numărul uriaș de participanți și-au pus acum în vânzare ultimele bilete disponibile.

Biletul oferă acces în zona Ultra VIP cu facilități premium, bar privat și spațiu exclusivist, acces Golden Circle chiar în fața scenei și Fast Lane Access pentru intrare rapidă în festival.

Noutăți 2025: Camping oficial și transport organizat

„Beach, Please!” face un upgrade major zonei oficiale de camping, astfel festivalierii se vor bucura de o suprafață mai mare, zone de umbră și baruri dedicate. Campingul mai include:

Zone securizate 24/7 și monitorizate video

Dușuri și toalete moderne

Zone de relaxare și entertainment dedicate

Acces rapid la zona principală a festivalului



În plus, va fi disponibil un sistem de transport cu autocarul, care va lega Costineștiul de cele mai importante stațiuni din sudul litoralului: Mangalia, Saturn, Venus, Neptun, Olimp, Eforie Sud, Eforie Nord și Constanța. Astfel, participanții vor putea ajunge la festival în siguranță și fără grija traficului și a parcării.

Ca parte a extinderii pentru această ediție, festivalul adaugă o promenadă de 6 hectare dedicată exclusiv servirii de mâncare, adică un food court imens care acoperă orice preferințe culinare, dar și o parcare nouă și drumuri modernizate pentru a fluidiza traficul.

În organizarea evenimentului sunt implicați peste 2.000 de oameni, pentru a asigura o experiență spectaculoasă la toate nivelurile.

Impact economic major: 60 milioane de euro pentru Costinești și împrejurimi

„Beach, Please!” 2025 nu înseamnă doar muzică și distracție – înseamnă și o infuzie de capital pentru întreaga zonă. Se estimează că ediția din acest an va aduce în economia locală peste 60 de milioane de euro, prin cheltuielile realizate de participanți pentru cazare, transport, restaurante, servicii și activități conexe.

„Beach, Please! este mai mult decât un festival — este un motor de energie economică și culturală pentru litoralul românesc. Ne bucurăm să contribuim la dezvoltarea comunității locale și să aducem România pe harta marilor evenimente internaționale,” adaugă Șelaru.

Let’s beach, please!

Festivalul își propune să ofere nu doar concerte, ci un univers complet de entertainment urban: 5 zile de muzică, artă, cultură street și energie la superlativ.

Biletele disponibile pot fi achiziționate în continuare de pe www.beach-please.ro. Unele dintre categorii sunt aproape epuizate.

Foto: Beach Please

Urmărește-ne pe Google News