adidas lansează Hyperboost Edge, deschizând o nouă eră în alergarea urbană

adidas lansează astăzi Hyperboost Edge, un nou pantof de alergare super-ușor, pregătit să marcheze începutul unei noi ere în alergarea urbană. Pantoful îmbină trei tehnologii inovatoare: noua talpă intermediară Hyperboost Pro, partea superioară PRIMEWEAVE și talpa exterioară LIGHTTRAXION, pentru un echilibru perfect între confort și reacție la fiecare pas.

Hyperboost Edge este primul super-pantof de alergare adidas, conceput fără elemente de rigidizare. Noul tip de spumă funcționează natural pe parcursul ciclului de alergare, oferind o experiență dinamică și propulsivă. Pantoful cântărește doar 255 de grame*, dar oferă un nivel superior de confort și un retur excelent de energie.

Elementul central al acestei noi experiențe de alergare este spuma Hyperboost Pro, un material de înaltă performanță care oferă amortizare maximă, fără niciun compromis. Inspirată din tehnologiile utilizate de adidas în modelele de competiție de elită, noua formulă a spumei asigură o experiență optimizată pentru orice tip de alergare, fie că este vorba despre antrenamentele zilnice sau despre sesiunile cu volum mare de kilometri. O talpă înaltă de 45 mm în zona călcâiului oferă o senzație de energie, resimțită pe întreaga suprafață a piciorului, iar spuma devine elementul care definește atât experiența de purtare, cât și identitatea vizuală a modelului Hyperboost Edge.

Spuma Hyperboost Pro a fost dezvoltată pe baza unor analize aprofundate ale materialelor și a unor teste extinse de laborator realizate de adidas și completate de cercetări efectuate împreună cu Universitatea din Köln. Într-un studiu realizat pe 60 de alergători, Hyperboost Edge a depășit încălțămintea folosită anterior de participanți la indicatori cheie de performanță și confort: 73% au preferat returul de energie, 77% au perceput o amortizare mai moale, peste jumătate au indicat un confort general superior, iar majoritatea au afirmat că modelul oferă o experiență de alergare mai bună în ansamblu, confirmând Hyperboost Pro drept un nou reper în tehnologia pantofilor de alergare.

Tehnologia inovatoare a noii spume este completată de partea superioară și talpa exterioară, care împreună transformă fiecare alergare într-o stare naturală de energie – permițând alergătorilor să experimenteze confortul într-o manieră dinamică și energizantă. Partea superioară PRIMEWEAVE, extrem de moale și ultra-ușoară, oferă confort fără efort și o fixare sigură a piciorului. Elementele integrate din zona călcâiului asigură amortizare direcționată și stabilitate suplimentară, sporind confortul la încălțare. Materialele premium, moi, și călcâiul bine susținut și amortizat lucrează împreună pentru a susține fiecare alergare — un confort care arată la fel de bine pe cât se simte.

Noua talpă exterioară este inspirată din ADN-ul modelelor de competiție adidas. Materialul LIGHTTRAXION, ușor și aplicat pe întreaga lungime, oferă tracțiune și aderență ridicate de la călcâi până la vârf. Construită pe o bază mai subțire și mai ușoară, talpa aduce mentalitatea de performanță a gamei Adizero în alergarea de zi cu zi, oferind stabilitate și încredere la fiecare pas, menținând totodată o aderență durabilă în condiții variate.

Dincolo de performanță, pantoful introduce o nouă estetică în designul adidas Running. Silueta îndrăzneață a tălpii intermediare, cu aspect voluminos, se inspiră din forme industriale și pune accent pe tehnologia Hyperboost Pro. Pentru prima dată în încălțămintea de alergare adidas, cele trei dungi emblematice sunt poziționate pe talpa înaltă, evidențiind intenționat motorul de performanță al pantofului. Partea superioară are un design curat și progresiv, cu detalii minimale, orificii pentru șireturi ascunse și elemente ușor termosudate, pentru un aspect modern, orientat spre viitor.

Patrick Nava, General Manager adidas Running, a declarat: „Ne-am dorit să oferim alergătorilor ceva cu adevărat transformator. Hyperboost Edge este produsul în care Puterea celor Trei prinde viață — amortizare, energie și lejeritate reunite armonios într-un singur pantof. Valorificând aceste trei elemente fără compromisuri, am creat un super-pantof de alergare care se simte ușor în picior, reactiv la fiecare pas și bine amortizat la impact, susținând alergătorii indiferent de distanță. Acesta este doar începutul a ceea ce Hyperboost Pro poate aduce în întregul nostru portofoliu de performanță.”

Lansat într-o nuanță de roșu îndrăzneață, Hyperboost Edge va fi disponibil din 17 martie în magazinele adidas și pe adidas.ro. Prima lansare va fi urmată de noi variante de culoare începând cu 1 mai, pe măsură ce viitorul alergării capătă noi expresii vizuale odată cu schimbarea sezonului.

Foto: adidas

