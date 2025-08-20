  MENIU  
Home > Advertorial > A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!

A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!

A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!
.  Actualizat 20.08.2025, 12:44

Experiența sud-coreeană autentică se trăiește la Therme Bucuresti, între 20 și 26 august 2025.

Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa și lider în promovarea stării de bine, anunță startul celei de-a doua ediții a festivalului “Korean Days @Therme – Sounds & Vibes”. Evenimentul are loc în perioada 20-26 august 2025 și aduce în prim-plan o călătorie senzorială unică, care îmbină arta, muzica, gastronomia, wellnessul și stilul de viață sud-coreean într-un spațiu dedicat relaxării și descoperirii culturale.

7 zile de spectacol, gusturi, tradiții și cultură sud-coreeană

Pe durata întregii săptămâni, “vizitatorii vor putea experimenta cultura sud-coreeană în toate zonele Therme, prin demonstrații live, ritualuri autentice, concerte spectaculoase și momente de relaxare profundă. “Korean Days @Therme – Sounds & Vibes Edition” devine astfel cel mai amplu eveniment cultural de tip wellness din România și Europa de Est, unde tradiția întâlnește tehnologia, iar fiecare activitate este gândită pentru a stimula toate simțurile”  a declarat Andrada Șeitan, Director Marketing Therme București. 

A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!
Foto: Therme București

Spectacol de caligrafie și artă vizuală cu Kim Soyoung

În zona Galaxy, publicul va putea urmări performance-urile live ale Kim Soyoung, artistă internațională de caligrafie Hangeul. Cu pensule uriașe, colaje vizuale și o prezență scenică magnetică, artista sud-coreeană transformă scrisul într-o artă vie. Președintă a filialei Gangwon-do a Korea Calligraphy Design Center și fondatoare a Geulssidang Studio din Seul, Kim Soyoung aduce la Therme un portofoliu impresionant de lucrări și prezențe la festivaluri globale, inclusiv Times Square New York și Bienala de Caligrafie din Dubai. „Caligrafia este esența vieții. E felul meu de a reflecta cine sunt și de a transmite ceva bun în lume.” – Kim Soyoung

Sunetul devine poveste: LK9 și Orchestra Cheongmyeong Samulnori

Muzica este laitmotivul ediției din acest an. Pe scena festivalului urcă LK9 (Lee Kyung-koo) – multi-instrumentist și lider al trupei VANDI, cunoscut pentru stilul său hibrid între world music, muzică tradițională și experimentală. Artistul va susține performance-ul „Identity”, un spectacol sonor captivant, prezentat anterior la Kennedy Center (SUA), Edinburgh Fringe (UK) și Ankara Music Festival (TR).

S-a aflat cine sunt tinerii care au murit loviți de TIR pe A1. Au fost identificați, însă asta nu e tot! Camerele de supraveghere arată ce au făcut cu doar câteva secunde înainte de tragedie... S-au luat în brațe, iar ce a urmat este tulburător!
S-a aflat cine sunt tinerii care au murit loviți de TIR pe A1. Au fost identificați, însă asta nu e tot! Camerele de supraveghere arată ce au făcut cu doar câteva secunde înainte de tragedie... S-au luat în brațe, iar ce a urmat este tulburător!
Recomandarea zilei

De neratat sunt și concertele tradiționale Samulnori susținute de Orchestra Cheongmyeong, un ansamblu remarcabil format din maeștri ai percuției coreene:

  • Park Boohyun – Gong, Sogo, Beona și Daegum, Moon Sangjoon – Kkwaenggwari, Cho Gabdong – Janggu, Kim Mingi – Buk și Beona, Jeong Yll-Young – Tobe coreene (Buk)
Wow, ce transformare!! Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani, înainte de a slăbi zeci de kilograme și de a apela la operațiile estetice! Imaginile care au ieșit acum la iveală, din trecutul ei, s-au viralizat pe internet / FOTO
Wow, ce transformare!! Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani, înainte de a slăbi zeci de kilograme și de a apela la operațiile estetice! Imaginile care au ieșit acum la iveală, din trecutul ei, s-au viralizat pe internet / FOTO
Recomandarea zilei

Spectacolele lor aduc în prim-plan lucrări emblematice precum “Sinmodeum” și sunt completate de prezența extraordinară a dirijorului Yu Yongseong, unul dintre cei mai respectați artiști ai muzicii clasice coreene contemporane. Sub bagheta sa, fiecare concert devine o poveste multisenzorială.

Wellness coreean: ritualuri, meditație și K-Aquathenics

În zona Elysium, publicul va avea ocazia să experimenteze ritualuri de wellness coreean cu ingrediente naturale precum Omija (superfructul cu cinci arome) și Ssuk, plantă medicinală cunoscută pentru proprietățile sale calmante. Masajele aromaterapeutice sunt completate de sesiuni de meditație “Taekkyeon” în sauna Provence și exerciții K-Aquathenics în piscina principală.

Gusturi urbane din Coreea de Sud

Zona de K-street food de pe plaja Sands of Therme devine o destinație culinară în sine: vizitatorii pot gusta preparate autentice precum Tteokbokki, Kimchi Pancakes, K-Hot Dogs și cocktailuri inspirate din aromele coreene. Este locul perfect pentru a explora gusturi noi, într-un decor exotic.

A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!
Foto: Therme București

K-DJ Pool Party și show de exerciții calistenice

Pe 24 august, piscina exterioară găzduiește un eveniment spectaculos: K-DJ Pool Party cu DJ Josef, invitat special din Coreea de Sud, care aduce vibe-ul cluburilor din Seul în mijlocul verii românești, sub palmieri, pe ritmuri de K-pop, EDM și house.

De asemenea, între 22 și 24 august, plaja Sands of Therme devine teren de demonstrații fizice: show-uri de exerciții calistenice susținute de Alisia Persa, campioană mondială la freestyle heavyweight, și echipa Calisthenics România, alături de sportivi din Coreea de Sud. Pe tot parcursul evenimentului, vor avea loc sesiuni deschise de antrenamente calistenice în zona piscinei The Palm și pe plajă, pe fundal de muzică electronică și K-pop.

Cosmetice coreene premium: frumusețe și inovație

În zona The Palm, vizitatorii pot testa și achiziționa produse de îngrijire premium din Coreea de Sud, din gamele Donginbi și Lab 1899, branduri recunoscute pentru inovație, eficiență și ingrediente naturale precum ginsengul roșu. O ocazie rară de a experimenta frumusețea coreeană autentică, într-un cadru relaxant.
Programul complet și detalii despre eveniment sunt disponibile pe therme.ro, la secțiunea evenimente.

Despre Therme BucureștiTherme București este cel mai mare complex de relaxare și wellbeing din Europa, construit greenfield, cu o suprafață totală indoor de peste 34.000 mp. Complexul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 800.000 plante naturale și include cea mai mare plantație de palmieri din Europa. Cu 10 piscine, 10 saune tematice și plaja Sands of Therme, Therme oferă experiențe de top 365 zile pe an, la standarde arhitecturale și tehnice internaționale. Brandul se definește prin inovație, accesibilitate și dedicare față de starea de bine a fiecărui vizitator.

Foto: Therme București

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
5 știri by Libertatea – Monden: Vecina lui Măruţă, fostă ispită la Insula Iubirii, iar Alina Eremia s-a măritat
5 știri by Libertatea – Monden: Vecina lui Măruţă, fostă ispită la Insula Iubirii, iar Alina Eremia s-a măritat
Oana Roman a răbufnit după ce i s-a reproșat că nu-și crește fiica așa cum ar trebui: „Sunteți, practic, foarte limitați”
Oana Roman a răbufnit după ce i s-a reproșat că nu-și crește fiica așa cum ar trebui: „Sunteți, practic, foarte limitați”
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
„BOMBA” trecutului! Radu Vâlcan a mai fost căsătorit înainte de Adela! Fosta soție, o afaceristă superbă, mai mare ca el și plină de bani, l-a părăsit după doar 4 ani
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Elle
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relații. Vedeta a vorbit deschis despre ce își dorește de la viitorul ei partener: "Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac"
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relații. Vedeta a vorbit deschis despre ce își dorește de la viitorul ei partener: "Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac"
Noi imagini fabuloase de la nunta Alinei Eremia. Artista a strălucit în ziua în care s-a căsătorit cu Edi Barbu. FOTO
Noi imagini fabuloase de la nunta Alinei Eremia. Artista a strălucit în ziua în care s-a căsătorit cu Edi Barbu. FOTO
DailyBusiness.ro
Ianis Hagi, în culmea fericirii. Soția sa, Elena, a născut un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Ianis Hagi, în culmea fericirii. Soția sa, Elena, a născut un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Musli cu fructe retras de ANSVSA din magazinele Profi din cauza nivelului de toxicitate
Musli cu fructe retras de ANSVSA din magazinele Profi din cauza nivelului de toxicitate
A1.ro
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Patricia Coțe, de la "Casa Iubirii", condamnare cu suspendare din cauza unor probleme cu legea. Ce decizie au luat judecătorii
Patricia Coțe, de la "Casa Iubirii", condamnare cu suspendare din cauza unor probleme cu legea. Ce decizie au luat judecătorii
Oana Zăvoranu trece prin clipe dificile. Vedeta, surprinsă în ipostaze emoționante
Oana Zăvoranu trece prin clipe dificile. Vedeta, surprinsă în ipostaze emoționante
Ce a ajuns să facă Oana Lis pentru bani, ca să îi poată cumpăra medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu îl las la azil”
Ce a ajuns să facă Oana Lis pentru bani, ca să îi poată cumpăra medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu îl las la azil”
Prin ce trece familia lui Andrei Perneș la șase luni de la moartea tânărului. "E foarte ciudat ce simțim!" Sora lui primește des "semne" de la el
Prin ce trece familia lui Andrei Perneș la șase luni de la moartea tânărului. "E foarte ciudat ce simțim!" Sora lui primește des "semne" de la el
Observator News
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Libertatea pentru Femei
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
VIDEO nedifuzat până acum la TV: „Insula Iubirii” ia foc! Ella și Teo, sărut incendiar în public
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenționare pentru persoanele născute între 1987–1998. Ce au descoperit cercetătorii
Atenționare pentru persoanele născute între 1987–1998. Ce au descoperit cercetătorii
Guvernul va suspenda pensia tuturor cetățenilor care nu au îndeplinit această condiție
Guvernul va suspenda pensia tuturor cetățenilor care nu au îndeplinit această condiție
Avertisment privind un medicament comun, folosit de milioane de oameni
Avertisment privind un medicament comun, folosit de milioane de oameni
OMS: Alertă maximă din cauza unei noi amenințări globale. Ar putea deveni principala cauză de deces în următorii ani
OMS: Alertă maximă din cauza unei noi amenințări globale. Ar putea deveni principala cauză de deces în următorii ani
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton