  MENIU  
Home > Advertorial > 7 modele de ceasuri de mână care nu se demodează niciodată

7 modele de ceasuri de mână care nu se demodează niciodată

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Ceasurile de mână rămân, chiar și în era tehnologiei, un simbol al eleganței și al atenției la detalii. Unele modele au capacitatea rară de a rămâne relevante indiferent de tendințele momentului, devenind accesorii clasice care completează perfect atât ținutele casual, cât și pe cele formale. Alegerea unui ceas care nu se demodează niciodată înseamnă mai mult decât un simplu gest de stil: este o investiție în funcționalitate, design și personalitate. În continuare, vei descoperi șapte modele care și-au câștigat reputația prin simplitate, echilibru și flexibilitate, ce pot fi purtate cu încredere ani de zile.

1. Ceasul clasic cu curea din piele și cadran simplu

Acesta rămâne una dintre cele mai sigure alegeri pentru orice garderobă. Designul curat, cu cadran alb, crem sau negru și indici discreți, funcționează bine indiferent de modă. Curea din piele naturală echilibrează vizual ceasul și îl face potrivit pentru utilizare zilnică.

Îl porți cu o cămașă albă, pantaloni drepți și un sacou lejer, dar se potrivește la fel de bine cu o rochie midi sau o fustă plisată. Pentru majoritatea situațiilor office sau smart casual, aceste ceasuri se integrează ușor fără să atragă atenția excesiv.

Pentru rezultate stabile în timp, alege:

„Eu nu pot să înregistrez acest copil”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”
Recomandarea zilei
  • piele netedă, în nuanțe de maro, coniac sau negru
  • carcasă subțire, cu diametru moderat
  • cadran fără elemente decorative suplimentare

Îngrijește cureaua cu produse dedicate și evită contactul frecvent cu apa. O curea schimbată la câțiva ani prelungește viața ceasului și îi păstrează aspectul îngrijit.

Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Recomandarea zilei

2. Ceasul minimalist cu brățară metalică

Minimalismul bine executat rămâne relevant pentru utilizare de zi cu zi, în ținute casual. Un ceas cu brățară din oțel inoxidabil, cadran aerisit și carcasă subțire arată coerent în multe contexte de zi cu zi.

Îl poți purta cu jeanși, tricou simplu și sneakers, dar și cu o ținută de birou formată din rochie dreaptă sau costum feminin. Brățara metalică se potrivește ușor cu cercei mici, coliere fine sau alte accesorii discrete.

Pentru un aspect echilibrat:

  • alege finisaje argintii, gri satinat sau auriu soft
  • evită suprafețele foarte lucioase
  • optează pentru un cadran fără text sau logo proeminent

Oțelul inoxidabil se întreține ușor. Curăță brățara periodic cu o lavetă moale și evită aplicarea parfumului direct pe ceas. În colecțiile actuale găsești multe interpretări ale acestui stil, adaptate pentru bugete accesibile.

3. Ceasul sport-elegant din oțel

Acest tip de ceas îmbină funcționalitatea cu un aspect echilibrat și rămâne una dintre cele mai purtate opțiuni pentru zi. Carcasa solidă, brățara metalică și lizibilitatea bună îl recomandă pentru purtare constantă, indiferent de sezon.

Arată bine cu outfituri casual, dar se potrivește și în combinații smart casual. Pentru femei, funcționează cu pantaloni largi, tricou simplu și blazer. Pentru bărbați, completează o ținută cu cămașă oxford și jeanși drepți.

Pentru a evita un aspect încărcat:

  • alege cadrane în nuanțe de albastru închis, gri sau negru
  • limitează detaliile tehnice la strictul necesar
  • păstrează dimensiunea carcasei în zona medie

Acest model rămâne actual pentru că se bazează pe proporții și funcționalitate, nu pe elemente decorative de moment.

4. Ceasul elegant de damă cu design tip bijuterie

Acesta este unul dintre modelele care merită o atenție mai mare, mai ales pentru garderoba feminină. Ceasul cu brățară subțire și cadran delicat funcționează ca un accesoriu de bijuterie, dar își păstrează utilitatea practică.

Îl porți seara cu o rochie simplă, sandale fine și o geantă mică, dar îl integrezi ușor și în ținute de zi. Într-un context office, arată coerent cu fustă creion, bluză din mătase și pantofi cu toc mic.

Pentru un aspect care rezistă în timp:

  • alege finisaje aurii, rose gold sau argintii
  • evită pietrele mari sau aplicațiile excesive
  • optează pentru un cadran lizibil, chiar dacă este de dimensiuni reduse

5. Ceasul automatic cu design curat

Ceasurile cu mecanism automatic atrag prin construcție și prin senzația de obiect bine făcut. Atunci când designul rămâne simplu, fără funcții suplimentare vizibile, acest tip de ceas traversează anii fără probleme estetice.

Îl porți în contexte business, dar și în ținute de weekend atent alese. O combinație reușită include cămașă din bumbac, pantaloni chino și pantofi loafers. Pentru femei, se potrivește cu outfituri minimaliste, unde accesoriile rămân discrete.

Pentru utilizare pe termen lung:

  • alege un cadran curat, cu indici clasici
  • evită suprasarcina vizuală
  • optează pentru o carcasă de dimensiune medie

Pentru rezultate stabile, poartă ceasul regulat sau folosește un suport de întoarcere. Astfel, mecanismul rămâne activ și precis, fără intervenții frecvente.

6. Ceasul retro reinterpretat

Modelele inspirate din deceniile trecute revin constant pentru că se bazează pe forme deja validate. Ceasurile retro reinterpretate păstrează liniile iconice și le combină cu materiale moderne, ușor de întreținut.

Un exemplu cunoscut care a influențat acest stil este Nautilus, un reper sport-elegant care continuă să inspire designeri și branduri. Dacă vrei să înțelegi de ce acest tip de design rămâne relevant, poți citi mai multe despre istoria lui aici: https://en.wikipedia.org/wiki/Nautilus_(watch).

În ținutele de zi, un ceas retro arată bine cu jeanși drepți, tricou simplu și geacă din piele. Pentru femei, completează rochii fluide sau outfituri minimaliste, unde ceasul devine accentul principal.

Pentru o alegere echilibrată:

  • păstrează culorile clasice
  • alege forme ușor recognoscibile
  • evită reinterpretările care pierd legătura cu designul original

7. Ceasul digital clasic, discret

Și ceasurile digitale pot rămâne actuale atunci când designul se concentrează pe claritate și funcționalitate. Modelele cu afișaj lizibil, carcasă subțire și culori neutre trec ușor peste schimbările de trend.

Le porți în ținute casual, urbane sau sportive. Arată bine cu hanorace, pantaloni lejeri și sneakers, dar pot crea un contrast interesant și cu outfituri minimaliste, bine structurate.

Pentru un look coerent:

  • evită elementele grafice excesive
  • alege carcase simple, mate
  • păstrează paleta cromatică neutră

Cum alegi un ceas care nu se demodează?

Pentru majoritatea cazurilor, proporțiile fac diferența. Dimensiunile între 28 și 36 mm se potrivesc bine pentru femei, iar zona 38–41 mm oferă echilibru pentru bărbați. Cadranele în culori neutre și materialele durabile, precum oțelul inoxidabil sau pielea naturală, oferă stabilitate estetică.

Gândește alegerea în funcție de garderoba existentă. Un ceas care se potrivește cu cel puțin trei ținute diferite merită atenția ta. Verifică și confortul la purtare, mai ales dacă îl vei folosi zilnic.

Ceasuri atemporale în funcție de buget

Poți găsi opțiuni potrivite indiferent de buget. Modelele accesibile se concentrează pe simplitate și funcționalitate. Bugetele medii aduc finisaje mai bine lucrate și materiale mai rezistente. Zonele premium inspiră prin detalii și proporții, chiar dacă nu urmărești un brand de lux.

Descoperă colecția completă, adaugă în coș piesa preferată, vezi toate reducerile de azi și inspiră-te și tu din noile trenduri de sezon.

Sursa foto: freepik.com

Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Fanatik
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire
GSP.ro
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andra nu se oprește din slăbit. "Vreau să mai dau 6 kilograme jos!" Trucul simplu care funcționează mereu pentru ea: "La mese mănânc..."
Andra nu se oprește din slăbit. "Vreau să mai dau 6 kilograme jos!" Trucul simplu care funcționează mereu pentru ea: "La mese mănânc..."
Mikaela Albu, dezvăluiri sincere despre relația cu părinții. "Sunt între case. Tata este mult mai flexibil, cu mama îmi este mai greu!" Ce spune despre soția lui Mihai Albu
Mikaela Albu, dezvăluiri sincere despre relația cu părinții. "Sunt între case. Tata este mult mai flexibil, cu mama îmi este mai greu!" Ce spune despre soția lui Mihai Albu
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Elle
S-a aflat! Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton. Povestea lor de dragoste pare tot mai serioasă: „Este extrem de gelos”
S-a aflat! Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton. Povestea lor de dragoste pare tot mai serioasă: „Este extrem de gelos”
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, primele declarații după ce s-au calificat în finala Eurovision România 2026: "Pregătim un show și mai curajos." Video
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, primele declarații după ce s-au calificat în finala Eurovision România 2026: "Pregătim un show și mai curajos." Video
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Catinca Zilahy, dezvăluiri emoționante despre lupta Calinei cu sindromul extrapiramidal. "Durează să-ți revii. Am trecut și eu printr-un astfel de episod!" Cum se simte tânăra
Catinca Zilahy, dezvăluiri emoționante despre lupta Calinei cu sindromul extrapiramidal. "Durează să-ți revii. Am trecut și eu printr-un astfel de episod!" Cum se simte tânăra
Niculina Stoican a câștigat procesul cu Olguța Berbec. Artista a fost acuzată de plagiat: „Unii oameni sunt sortiți să rămână mici și neînsemnați”
Niculina Stoican a câștigat procesul cu Olguța Berbec. Artista a fost acuzată de plagiat: „Unii oameni sunt sortiți să rămână mici și neînsemnați”
Theo Rose și Anghel Damian, nași de botez din nou. Au fost surprinși în ipostaze tandre pe ringul de dans: „Relația noastră e mai frumoasă de când am devenit părinți”
Theo Rose și Anghel Damian, nași de botez din nou. Au fost surprinși în ipostaze tandre pe ringul de dans: „Relația noastră e mai frumoasă de când am devenit părinți”
Cum arată Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Vedeta este însărcinată cu al cincilea copil. Ce i-au spus fanii
Cum arată Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Vedeta este însărcinată cu al cincilea copil. Ce i-au spus fanii
Observator News
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
Libertatea pentru Femei
Incredibil ce model era mașina care a ars ca o torță și în care a murit arsă de vie o femeie, în București. Care este prețul acestui model
Incredibil ce model era mașina care a ars ca o torță și în care a murit arsă de vie o femeie, în București. Care este prețul acestui model
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Industria farmaceutică ia avânt! Producţia de medicamente, în creștere cu 18% în 2025
Industria farmaceutică ia avânt! Producţia de medicamente, în creștere cu 18% în 2025
Rogobete pune tunurile pe medicii care chiulesc de la stat sa dea consultații în privat: „Să se desfacă contractul de muncă!”
Rogobete pune tunurile pe medicii care chiulesc de la stat sa dea consultații în privat: „Să se desfacă contractul de muncă!”
Secretarul american al Sănătăţii Robert F. Kennedy Jr, declarații halucinante: „Am prizat cocaină pe chiuvete în toalete”
Secretarul american al Sănătăţii Robert F. Kennedy Jr, declarații halucinante: „Am prizat cocaină pe chiuvete în toalete”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, face opoziție totală la premierul Bolojan! Mesaj tranșant: „Va fi o criză fără precedent”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, face opoziție totală la premierul Bolojan! Mesaj tranșant: „Va fi o criză fără precedent”
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton