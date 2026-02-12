Spectacol-lectură „Brâncuși contra SUA” de Tatiana Niculescu, la TNB

Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București marchează „Anul Constantin Brâncuși” printr-un eveniment dedicat marelui artist român, la 150 de ani de la nașterea acestuia. Joi, 19 februarie 2026, publicul este invitat la spectacolul-lectură „Brâncuși contra SUA”, o piesă de Tatiana Niculescu, în regia Irinei Banea. Evenimentul este primul din seria unor spectacole-lectură, organizate în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava”.

La baza piesei scrise de Tatiana Niculescu stă controversata poveste din 1926, când lucrarea Pasărea în văzduh a lui Brâncuși nu a fost considerată operă de artă, fiind înregistrată de vameșii americani la obiecte industriale. Autoarea, care a impus în literatura română contemporană genul biografiei, reimaginează în cheie suprarealistă, cu fantezie și umor, celebrul proces care a schimbat definitiv statutul artei moderne. Alături de mari artiști ai vremii – Modigliani, Marcel Duchamp, Ezra Pound – descoperim un Brâncuși uman, viu și intens, dincolo de figura abstractă a geniului, astăzi parte a patrimoniului universal.

Personajul Brâncuși este interpretat de Alexandru Potocean, iar din distribuție fac parte nume cunoscute ale Teatrului Național: Lari Giorgescu, Florentina Țilea, Iuliana Moise, Alexandra Sălceanu, Dorin Andone, Victoria Dicu, Dragoș Stemate, Rodica Ionescu, Ionuț Toader, Daniel Badale și Dragoș Ionescu.

Spectacolul va avea loc la Sala Media, pe 19 februarie, de la ora 18.00 și va fi urmat de o discuție cu publicul, în prezența autoarei. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Eveniment realizat cu sprijinul Editurii Humanitas.

Sursa foto: TNB

Urmărește-ne pe Google News