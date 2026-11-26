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E trei dimineața, cel mic s-a trezit plângând că îl doare burta și, până să apuci să aprinzi lumina, a vomitat. Primul instinct e să faci ceva, orice: să-i dai apă, un ceai, poate un sirop rămas în dulap. Doar că unele dintre cele mai firești reacții ale părinților pot încurca lucrurile, fie prelungind starea de rău, fie acoperind semnele unei probleme care are nevoie de medic.

Vestea bună este că, de cele mai multe ori, vinovată e o viroză digestivă care trece în câteva zile. O trecere în revistă a cauzelor care pot sta în spatele durerilor de burtă însoțite de vomă la copii arată însă cât de lungă e lista: de la viroze și intoxicații alimentare la constipație, infecții urinare, alergii alimentare sau chiar o faringită streptococică, dar și situații care cer intervenție rapidă, precum apendicita sau invaginația intestinală. Tocmai de aceea contează cum reacționezi în primele ore. Iată cinci greșeli frecvente și ce poți face în locul lor.

„În fața unui copil cu simptome digestive, cel mai mare inamic al părintelui este propria panică. Instinctul dictează să acționăm imediat pentru a opri vărsăturile, dar graba de a-i da ceva de băut pe nerăsuflate sau un medicament la întâmplare agravează adesea iritația gastrică. În primele ore, răbdarea și observarea atentă a stării generale sunt cele mai sigure și eficiente instrumente pe care le aveți la dispoziție”, explică Dr. Codrina Onofrei, medic specialist pediatru în cadrul clinicii Adeomed.

1. Îi dai să bea mult, dintr-odată

Când copilul vomită, pierde lichide, așa că grija pentru hidratare este cât se poate de corectă. Problema apare atunci când îi întinzi un pahar plin, iar el, însetat, îl bea pe nerăsuflate. Stomacul deja iritat se umple brusc, iar voma pornește din nou, adesea la doar câteva minute după. Pediatrii recomandă exact opusul: înghițituri mici și dese, de preferat dintr-o soluție de rehidratare orală de la farmacie. Dacă vomită din nou, faci o pauză scurtă și reiei la fel de încet.

Un alt reflex, moștenit de la bunici, este paharul de suc acidulat „care așază stomacul” sau sucul de fructe. Potrivit recomandărilor publicate de serviciul național de sănătate britanic (NHS), sucurile de fructe și băuturile carbogazoase pot agrava diareea, care însoțește frecvent viroza digestivă. Dacă ai un bebeluș, continuă alăptarea sau laptele praf, în mese mai mici și mai dese, și nu dilua formula mai mult decât scrie pe cutie.

2. Insiști să mănânce

Mulți părinți se tem că un copil care nu mănâncă „nu are putere” să treacă prin boală. În realitate, în primele ore lichidele sunt prioritatea, iar mâncarea poate aștepta până când stomacul se liniștește. Un copil forțat să termine farfuria riscă un nou episod de vomă și, pe deasupra, ajunge să asocieze masa cu starea de rău.

Când pofta revine, începi cu alimente simple, ușor de digerat, cum ar fi orezul, pâinea prăjită, bananele sau piureul. Mâncărurile grase, prăjelile și dulciurile mai pot aștepta până când cel mic se simte din nou bine, chiar dacă după o zi grea tentația de a-l răsfăța cu ce îi place e mare.

3. Îi dai medicamente din dulap, fără să întrebi medicul

Un sirop împotriva vărsăturilor, un calmant pentru durere, ceva „pentru stomac” rămas de la fratele mai mare. Pare un gest de grijă, dar automedicația are două riscuri. Primul este că unele medicamente pur și simplu nu sunt potrivite copiilor: cele care opresc diareea, de exemplu, nu se recomandă la vârste mici, iar dozele pentru adulți nu se „ajustează” după ochi.

Al doilea risc e mai puțin evident. Un medicament care atenuează durerea sau oprește voma poate masca tabloul unei afecțiuni care are nevoie de diagnostic, cum este apendicita. Copilul pare mai liniștit, părintele răsuflă ușurat, iar timpul trece. Dacă durerea este intensă, nu cedează sau se agravează, tratamentul îl stabilește medicul, după ce îl consultă pe copil.

4. Numeri vărsăturile, dar scapi din vedere deshidratarea

Știi exact de câte ori a vomitat, dar ai observat când a făcut ultima dată pipi? Pentru medic, deshidratarea este principala grijă în astfel de episoade, mai ales la sugari și la copiii mici, la care se poate instala în scurt timp. Semnele la care merită să fii atent sunt urinarea mult mai rară decât de obicei (la bebeluși, mai puține scutece ude), gura și buzele uscate, plânsul fără lacrimi, moleșeala și somnolența neobișnuită.

Un reper util folosit de pediatri: un copil care, între două episoade, se ridică, se joacă și acceptă câteva guri de apă este, de obicei, mai liniștitor decât unul care stă chircit, apatic și nu vrea să fie atins pe burtă. Starea generală spune adesea mai mult decât numărul de vărsături.

5. Amâni vizita la medic, în speranța că „trece de la sine”

Poate cea mai frecventă greșeală este așteptarea. E adevărat că vărsăturile dintr-o viroză se opresc, de regulă, în una-două zile. Dar dacă durează mai mult, dacă cel mic nu reușește să rețină deloc lichidele, dacă apar semne de deshidratare, febră care nu cedează sau dacă e vorba de un bebeluș sub un an, consultul pediatric nu trebuie amânat. Nu e o dovadă de panică, ci felul în care afli dacă ai de-a face cu o simplă viroză sau cu altceva.

Există și situații în care nu aștepți nici programarea. Sună la 112 sau mergi direct la urgențe dacă durerea de burtă apare brusc și e foarte puternică, dacă burtica e tare, umflată și dureroasă la atingere, dacă durerea a început în jurul buricului și s-a mutat în partea dreaptă jos, accentuându-se la mers sau la tuse, dacă voma este verde, galben-verzuie sau are sânge, ori dacă observi sânge în scaun. La fel de urgente sunt vărsăturile apărute după o lovitură la cap, durerea de cap însoțită de ceafă înțepenită și copilul confuz sau greu de trezit. La bebeluși și copiii mici, crizele de plâns în care își strânge genunchii la piept, urmate de momente de liniște, pot semnala invaginația intestinală și cer și ele prezentare imediată la spital.

Ce te ajută cu adevărat

Cel mai util lucru pe care îl poți face, în afară de hidratarea cu înghițituri mici, este să notezi ce se întâmplă: când au început simptomele, câte episoade de vomă au fost, ce a băut și cât a reținut, când a urinat ultima dată și ce temperatură a avut. Sunt detalii care se pierd ușor în oboseala unei nopți albe și care îl ajută pe medic să facă diferența dintre o problemă care se rezolvă cu răbdare acasă și una care are nevoie de investigații.

Durerea de burtă și vărsăturile sunt printre cele mai banale necazuri ale copilăriei, dar tocmai banalitatea lor îi face pe părinți să le trateze din reflex. Câteva minute de atenție în plus, un pahar dat cu lingurița în loc de unul băut dintr-o suflare și un telefon dat la timp medicului pediatru fac, de multe ori, toată diferența.

Foto: Shutterstock.com

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