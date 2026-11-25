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Brandul italian marchează o nouă etapă în dezvoltarea sa internațională și aduce pe piața locală o viziune asupra feminității contemporane, definită de eleganță și stil italian.

MARELLA, brandul italian de fashion cunoscut pentru abordarea sa contemporană asupra feminității și eleganței, marchează un nou moment important în dezvoltarea sa internațională prin deschiderea primului magazin din România, în Promenada Mall București.

Situat la etajul 1 al centrului comercial, noul spațiu invită clientele să descopere universul MARELLA și cele mai recente colecții ale brandului, reunind o selecție de articole vestimentare, încălțăminte și accesorii.

Cu rădăcini în eleganța italiană, MARELLA propune o perspectivă actuală asupra garderobei feminine, în care designul rafinat, atenția pentru detalii și versatilitatea pieselor se întâlnesc într-o expresie autentică a stilului personal. Colecțiile brandului păstrează un echilibru între tendințele momentului și eleganța atemporală, prin piese gândite să însoțească femeile în diferite momente și contexte ale vieții de zi cu zi.

De la piese statement și ținute cu o estetică sofisticată, până la articole esențiale, ușor de integrat în garderoba de zi cu zi, și accesorii care completează orice apariție, selecția disponibilă în noul magazin reflectă diversitatea universului MARELLA și viziunea brandului asupra feminității contemporane, în care stilul și funcționalitatea se completează firesc.

„Deschiderea primului magazin MARELLA în București reprezintă un pas firesc în strategia noastră de expansiune internațională. România are o piață de fashion dinamică, aflată într-o continuă evoluție, și am observat un interes tot mai mare pentru stilul italian contemporan, caracterizat prin naturalețe și eleganță fără efort. Bucureștiul are o energie aparte – este un oraș cosmopolit, ambițios, în care calitatea și atenția pentru detalii sunt apreciate, ceea ce îl transformă într-un loc ideal pentru brandul nostru.

Filosofia MARELLA pornește de la conceptul de «easy chic» – piese versatile și contemporane, construite în jurul croielilor și măiestriei italiene, create pentru a le însoți pe femei în fiecare zi. Fie că vorbim despre paltoanele emblematice, sacourile cu linii bine definite sau piesele din tricotaje fluide, ne dorim ca fiecare articol să devină o piesă de încredere în garderoba unei femei.

Femeile din România au un stil personal distinct și încrezător. Sunt deschise să experimenteze, dar apreciază în același timp calitatea materialelor și piesele care rămân relevante dincolo de tendințe. Aștept cu nerăbdare să descopăr cum vor interpreta colecțiile noastre și cum își vor pune propria amprentă asupra universului MARELLA.

Suntem, de asemenea, foarte bucuroși să realizăm această deschidere alături de echipa PLMD sub coordonarea Valiei Vesselinova. Intrarea pe o piață nouă presupune un partener care înțelege atât specificul local, cât și identitatea brandului. Încă de la prima întâlnire cu Valia și echipa sa am simțit o afinitate imediată și o viziune comună, ceea ce a făcut ca această deschidere să se contureze mai degrabă ca o colaborare firească decât ca un simplu demers de business.”, a declarat Davide Angeli, membru al echipei de management MARELLA.

Prin această deschidere, MARELLA își consolidează prezența internațională și aduce mai aproape de publicul din România experiența directă a brandului, oferind ocazia de a descoperi colecțiile și universul său creativ, construit în jurul eleganței italiene.

Noul magazin MARELLA este situat la etajul 1 al Promenada Mall București și este deschis de luni până duminică, în intervalul 10:00–22:00.

Despre MARELLA

Originar din Reggio Emilia, Italia, MARELLA și-a lansat prima colecție în 1971, pornind de la o viziune clară: să ofere produse de calitate, cu design italian, la un preț accesibil. Brandul s-a bucurat de o recunoaștere tot mai amplă în anii ’80, iar în 1988 a devenit o companie independentă în cadrul Max Mara Group.

În decembrie 2022, MARELLA a început un nou capitol în evoluția sa, alăturându-se grupului Dedimax. Astăzi, brandul își continuă parcursul printr-o perspectivă contemporană asupra modei feminine, reunind îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii într-un univers definit de creativitate, versatilitate și eleganță italiană.

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