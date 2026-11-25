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Puii de câine de talie mare au un ritm de creștere și nevoi nutriționale diferite față de puii de talie mică sau medie. Alegerea hranei nu ar trebui să urmărească o creștere cât mai rapidă, ci o dezvoltare echilibrată, susținută printr-un aport adecvat de energie, proteine, minerale, vitamine și alți nutrienți esențiali.În cazul puilor care vor ajunge la o greutate mare la maturitate, alimentația din perioada de creștere este deosebit de importantă pentru dezvoltarea scheletului și menținerea unei condiții corporale adecvate.

De ce au puii de talie mare nevoi nutriționale specifice?

Perioada de creștere a unui câine de talie mare este diferită de cea a unui câine de talie mică. Scheletul, musculatura și articulațiile se dezvoltă pe o perioadă mai lungă, iar cantitatea de hrană și densitatea energetică trebuie adaptate acestei etape.

Unul dintre aspectele importante este echilibrul mineral. FEDIAF arată că aportul de calciu trebuie controlat cu atenție în perioada de creștere, deoarece un aport excesiv poate afecta dezvoltarea scheletică a câinilor de talie mare. Ghidurile recomandă limite nutriționale specifice tocmai pentru această categorie de pui.

În același timp, WSAVA recomandă hrănirea porționată a puilor de talie mare și monitorizarea condiției corporale, pentru a evita un ritm prea rapid de creștere și creșterea excesivă în greutate.

Ce trebuie să conțină hrana unui pui de talie mare?

O hrană completă destinată perioadei de creștere trebuie să furnizeze nutrienții esențiali în proporții adaptate vârstei și taliei câinelui. Proteinele contribuie la dezvoltarea și menținerea masei musculare, grăsimile reprezintă o sursă importantă de energie, iar mineralele precum calciul și fosforul trebuie să se afle într-un echilibru adecvat.

La alegerea unei formule, este util să verifici dacă produsul este destinat explicit puilor și, în cazul unui câine care va avea o talie mare la maturitate, dacă rețeta a fost formulată pentru această categorie.

De exemplu, o hrană uscată pentru pui de talie mare precum PURINA® PRO PLAN® HEALTHY START Junior pentru talie mare robustă este concepută special pentru perioada de creștere. Formula are puiul ca ingredient principal, conține 29% proteină și 15% grăsimi și include colostru. Producătorul indică, de asemenea, că rețeta este adaptată puilor de rase mari și urmărește susținerea creșterii și a articulațiilor.

De ce contează cantitatea de hrană, nu doar formula?

Chiar și o hrană formulată corect trebuie administrată într-o cantitate adaptată puiului. Necesarul zilnic nu este identic pentru toți câinii și poate varia în funcție de vârstă, greutate, ritmul de creștere, nivelul de activitate și condiția corporală.

Din acest motiv, cantitățile de pe ambalaj trebuie privite ca un punct de pornire, nu ca o valoare care trebuie respectată rigid indiferent de evoluția puiului. De exemplu, ghidul de hrănire PURINA PRO PLAN pentru pui de talie mare oferă cantități diferite în funcție de greutatea estimată și de vârstă și recomandă ajustarea porției în funcție de activitate, condiția fizică și nevoile individuale.

Monitorizarea periodică a greutății și a condiției corporale este astfel la fel de importantă ca alegerea formulei.

Hrană uscată sau hrană umedă pentru un pui de talie mare?

Ambele variante pot face parte din alimentația unui pui dacă sunt complete din punct de vedere nutrițional și potrivite etapei de creștere. Hrana uscată este ușor de porționat și depozitat, în timp ce hrana umedă are un conținut mai ridicat de apă și o textură diferită.

Mai important decât formatul este ca formula aleasă să corespundă nevoilor nutriționale ale puiului. Atunci când compari diferitele tipuri de hrană pentru câini, verifică etapa de viață pentru care este recomandat produsul, talia căreia îi este destinat și instrucțiunile de hrănire.

Este indicată suplimentarea cu calciu?

În cazul unui pui sănătos care primește o hrană completă și echilibrată, suplimentarea cu calciu nu ar trebui făcută fără recomandarea medicului veterinar. Mai mult calciu nu înseamnă automat o dezvoltare osoasă mai bună.

Acest aspect este deosebit de important la puii de talie mare, pentru care ghidurile nutriționale prevăd limite specifice ale aportului de calciu în perioada de creștere.

Cum se schimbă hrana unui pui?

Trecerea de la o formulă la alta trebuie realizată progresiv. O schimbare bruscă poate determina apariția tulburărilor digestive, astfel că noua hrană se introduce gradual, reducând în paralel cantitatea din formula anterioară.

Apa proaspătă și curată trebuie să fie disponibilă permanent, indiferent dacă puiul primește hrană uscată, umedă sau o combinație a acestora.

Când trece un câine de talie mare la hrana pentru adulți?

Momentul tranziției nu este identic pentru toate rasele. Câinii de talie mare ajung, în general, la maturitate mai târziu decât cei de talie mică, motiv pentru care pot avea nevoie de o formulă destinată perioadei de creștere pentru mai mult timp.

Recomandările producătorului și evaluarea medicului veterinar sunt cele mai utile repere pentru stabilirea momentului potrivit.

Concluzie

Hrana potrivită pentru un pui de talie mare este o formulă completă, adaptată perioadei de creștere și taliei viitoare a câinelui. Aportul energetic, proteinele, grăsimile și mai ales echilibrul mineral trebuie privite împreună, iar porția zilnică trebuie ajustată în funcție de evoluția individuală a puiului.

O dezvoltare controlată și o condiție corporală adecvată sunt mai importante decât o creștere rapidă.

Foto: purina.ro

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