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Când toamna golește grădinile, curtea Andreei rămâne verde. Designerul de interior și creatoarea de conținut din spatele contului @andreea_mercsak ne-a povestit cum a ales plantele care rezistă tot anul și de ce, pentru ea, grădina începe de fapt din interiorul casei.

Grădina verde și în ianuarie: 6 plante alese de un designer de interior

Când toamna golește grădinile, curtea Andreei rămâne verde. Designerul de interior și creatoarea de conținut din spatele contului @andreea_mercsak ne-a povestit cum a ales plantele care rezistă tot anul și de ce, pentru ea, grădina începe de fapt din interiorul casei.

Noiembrie e luna în care cele mai multe grădini își pierd culoarea. Frunzele cad, straturile se golesc, iar priveliștea de la fereastră devine gri pentru câteva luni bune. În curtea Andreei, lucrurile arată altfel. Laurul englezesc, magnolia, eucaliptul și lavanda țin verdele viu și atunci când afară e frig.

„Nu e un secret și nici noroc”, spune ea. „Sunt câteva alegeri făcute cu răbdare, de-a lungul anilor: plante care nu pleacă odată cu vara.”

Ce face povestea ei diferită este felul în care privește grădina. Andreea lucrează în design interior, scrie despre proiectele ei pe blogul Mercsak Interiors, iar experiența în domeniu i-a schimbat complet perspectiva asupra spațiului de afară.

Fereastra, cel mai mare tablou din casă

„Din experiența mea în domeniu, am învățat un lucru pe care rar îl auzi spus: grădina face parte din interior”, explică Andreea. „O vezi în fiecare dimineață, de la fereastra bucătăriei. O vezi seara, când te așezi pe canapea. Fereastra e, de fapt, cel mai mare tablou din casă.”

Vara, spune ea, tabloul se pictează singur. Adevăratul test vine în lunile reci, când se vede dacă grădina are o structură sau a fost doar un decor de sezon.

De aceea, atunci când lucrează cu clienții la amenajarea casei, discuția nu se oprește la lumină, materiale și culori. „Le spun mereu să se uite și pe geam. Un living cald, cu lemn și textile naturale, se simte complet diferit când afară se vede un gard viu verde, nu un gard gol și pământ umed.”

Recomandarea designerului: înainte să cumperi o singură plantă, așază-te la fereastra la care stai cel mai des și întreabă-te ce vrei să vezi acolo în ianuarie.

Cele șase plante care țin grădina verde tot anul

1. Prunus laurocerasus (laurul englezesc): structura

Dacă ar trebui să aleagă o singură plantă, Andreea ar alege laurul englezesc. În grădina ei formează gardul viu și este, cum spune ea, „coloana vertebrală a curții”.

Are frunze mari și lucioase, de un verde închis, crește repede și oferă intimitate în orice anotimp. Se descurcă și la semiumbră, iar o tundere sau două pe an îi păstrează forma. Pentru un designer, contează mai ales efectul: „Grădina devine o cameră în aer liber, un loc în care ieși în papuci, cu cana de ceai, fără să te simți privit.”

De reținut: frunzele și semințele nu sunt comestibile, un detaliu important în casele cu copii mici sau animale.

2. Magnolia grandiflora: piesa de rezistență

Spre deosebire de magnoliile care înfloresc primăvara pe ramuri goale, Magnolia grandiflora este veșnic verde. Frunzele mari sunt lucioase deasupra și ruginii, catifelate, pe dos. Vara face flori albe, uriașe și parfumate.

„E vedeta grădinii mele”, spune Andreea. Este însă o plantă care cere răbdare: crește mai încet și, cât e tânără, are nevoie de un loc ferit de vânt și de protecție în nopțile cu ger puternic.

3. Photinia: forma care aduce ordine

Primăvara, Photinia scoate lăstari de un roșu intens, iar planta pare pentru câteva săptămâni că se aprinde. Andreea o folosește la intrare, crescută pe tulpină, cu coroana tunsă în formă de glob.

„Forma asta aduce ordine și structură într-o grădină, la fel cum o piesă de mobilier bine aleasă dă echilibru unei camere”, explică ea. Un bonus: după fiecare tundere apar lăstari noi, roșii, deci mai multă culoare.

4. Eucaliptul: grădina adusă în casă

Frunzele rotunde, argintii, cu nuanță de verde-albăstrui, par desprinse dintr-o paletă de culori pentru interior. Eucaliptul crește surprinzător de repede, iar la Andreea acoperă deja o bună parte din peretele casei.

Secretul ei de designer: crenguțele tăiate și puse într-o vază simplă de sticlă sau ceramică devin un decor natural care rezistă săptămâni întregi și se usucă frumos. „Este cel mai simplu mod de a aduce grădina în casă.”

Atenție însă: eucaliptul nu este o plantă autohtonă. Cât e tânăr, are nevoie de un loc însorit și adăpostit, ideal lângă un perete orientat spre sud, și de protecție la gerurile mari.

5. Lavanda: argintiul de iarnă

Lavanda e asociată de obicei cu vara, însă frunzișul ei argintiu și compact rămâne frumos și în lunile reci. Iubește soarele, suportă seceta și nu cere aproape nimic. Singurul lucru pe care nu îl iartă este excesul de apă.

Florile uscate, puse în săculeți de pânză, parfumează dulapurile, încă un mod în care grădina se mută în casă.

6. Festuca glauca (iarba albastră): accentul

Este o iarbă decorativă mică, rotundă, de un albastru-argintiu care rămâne tot anul. Rezistă la ger și la secetă și cere foarte puțină îngrijire.

Andreea o folosește ca accent, la marginea straturilor sau lângă plante cu frunze mari. „Contrastul de textură e superb. E exact principiul pe care îl folosesc în interior, când pun lângă o canapea de catifea o pătură tricotată și o masă de lemn brut.”

Trei reguli de design interior, aplicate în grădină

Întrebată cum le combină, Andreea rezumă totul în trei idei.

Structura înainte de decor. „Într-o casă, începi cu pereții, podelele și piesele mari de mobilier. Abia apoi vin pernele.” În grădină, laurul și magnolia sunt pereții și mobilierul. Florile de sezon vin peste ele, ca accesoriile.

Joaca cu texturile. O grădină doar verde poate fi monotonă, la fel ca o cameră în care totul e din același material. Frunze lucioase lângă frunze mate, frunze mari lângă fire fine, forme tunse lângă forme libere: așa se creează profunzime.

O paletă, nu doar „verde”. Verde închis la laur, argintiu și verde-albăstrui la eucalipt, lavandă și festuca, accente de roșu la photinia și de rugină pe dosul frunzelor de magnolie. „E aceeași logică după care aleg culorile pentru un living: o bază calmă și câteva accente care dau viață.”

Sfaturi practice înainte să plantezi

Momentul potrivit. Laurul și photinia se pot planta toamna devreme, cât solul e încă cald. Pentru eucalipt și magnolia grandiflora, primăvara e varianta mai sigură, ca să aibă un sezon întreg să se întărească.

Solul. Lavanda, festuca și eucaliptul vor un sol care se drenează bine. Laurul și magnolia preferă un pământ mai bogat, care reține puțină umezeală.

Protecția de iarnă. Plantele tinere sunt cele mai vulnerabile. Un fleece în nopțile geroase și un strat gros de mulci la bază fac diferența.

Udatul iarna. Plantele veșnic verzi pierd apă prin frunze și în sezonul rece. În perioadele lungi fără ploaie sau zăpadă, când pământul nu e înghețat, udă-le moderat.

Sfatul local. Pepinierele din zona ta știu cel mai bine ce rezistă la clima de acolo.

O grădină care crește odată cu tine

Pentru Andreea, nimic din toate acestea nu înseamnă o grădină „terminată”. „Casa perfectă nu există. Există casa care crește odată cu tine. Același lucru e valabil și pentru grădină.”

Ea vorbește deschis despre faptul că, pentru ea, casa și grădina sunt într-un proces continuu de dezvoltare. Plantele au fost adăugate treptat, unele au fost mutate, iar câteva colțuri sunt încă „în lucru”. Și tocmai asta, spune ea, este partea frumoasă.

În meseria ei vede adesea presiunea de a avea totul gata și perfect, ca în poze. Recomandarea ei merge în sens invers: începe cu o singură plantă. Un laur pentru intimitate, o lavandă lângă intrare sau o festuca într-un ghiveci mare pe terasă. Urmărește cum trece prin prima iarnă, apoi adaugă următoarea.

„Să nu uităm de simplu. Poate că e mai mult decât avem nevoie”, încheie Andreea. Iar în ianuarie, când te uiți pe fereastră și vezi verde, știi că a meritat.

Mai multe despre casa, grădina și proiectele de design ale Andreei găsiți pe blogul Mercsak Interiors, la www.andreeamerinteriors.ro, și pe Instagram, la @andreea_mercsak.

Foto: Arhiva personala

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