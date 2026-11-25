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Albirea dentară este alegerea potrivită atunci când dinții sunt sănătoși, intacți și s-au îngălbenit uniform, iar fațetele dentare devin soluția atunci când problema nu mai este doar culoarea: pete profunde din structura dintelui, smalț uzat sau subțiat, obturații vechi vizibile, forme sau dimensiuni inegale. Când ai încercat deja o albire profesională și rezultatul a dispărut repede sau nu a apărut deloc, este un semn că discolorația nu vine de la suprafață și că merită o evaluare pentru fațete. Pentru pacienții din Timișoara, diferența dintre cele două se stabilește la o consultație de estetică dentară, nu după fotografii din online.

Nemulțumirea față de culoarea dinților apare rar dintr-odată. De obicei este o acumulare: cafeaua de dimineață, o fotografie în care zâmbetul pare mai gălbui decât îl simțeai, un dinte frontal care s-a închis la culoare după un tratament de canal făcut cu ani în urmă. Multe paciente din Timișoara încearcă mai întâi soluții din comerț, apoi o albire în cabinet, și ajung la întrebarea reală doar când rezultatul nu se vede: ce urmează?

Albirea și fațetele sunt adesea prezentate ca alternative, când în realitate răspund unor probleme diferite. Acest articol clarifică ce rezolvă fiecare, unde se termină posibilitățile albirii și cum arată o decizie bine informată.

De ce albirea nu funcționează la orice fel de pată

Albirea profesională acționează prin oxidarea pigmenților depuși în smalț și în stratul superficial al dentinei. Funcționează bine pe discolorațiile extrinseci, adică cele venite din exterior: cafea, ceai, vin roșu, tutun, îmbătrânirea naturală a smalțului. Acestea sunt motivele cele mai frecvente pentru care dinții par mai gălbui după 30 de ani.

Există însă discolorații intrinseci, formate în interiorul dintelui, pe care agentul de albire nu le poate corecta sau le corectează doar parțial: petele albe sau maronii din fluoroză, dungile gri-albăstrui lăsate de antibiotice din familia tetraciclinelor administrate în copilărie, dinții devitalizați care se închid la culoare din interior, smalțul subțiat prin uzură sau eroziune acidă, care lasă să se vadă dentina gălbuie de sub el.

La fel de important: albirea nu schimbă culoarea obturațiilor, a coroanelor sau a fațetelor deja existente. O pacientă cu plombe fizionomice pe dinții frontali poate obține un smalț mai deschis, dar obturațiile rămân la nuanța inițială și devin brusc vizibile. Este una dintre situațiile în care albirea, în loc să rezolve, creează o nouă nemulțumire.

Când albirea dentară profesională rămâne alegerea corectă

Dacă smalțul este intact, nu există restaurări pe dinții frontali și nuanța nedorită este uniformă, albirea în cabinet este prima opțiune rezonabilă. Este o procedură conservatoare, nu îndepărtează structură dentară și poate fi repetată la intervale de timp. Rezultatul nu este permanent și depinde de obiceiuri, dar pentru o discolorație de suprafață raportul dintre efort și beneficiu este favorabil.

Așteptările realiste contează. Albirea deschide nuanța pe care o are deja dintele, nu o transformă într-un alb uniform de catalog. Dinții cu tendință spre gălbui răspund de regulă mai bine decât cei cu tendință spre gri. Sensibilitatea tranzitorie la rece în zilele următoare este frecventă și trece, în general, de la sine. Un medic care evaluează corect cazul va spune din start dacă merită sau nu să încerci albirea înainte de a discuta despre fațete.

Semnele că ai nevoie de fațete dentare în Timișoara, nu de o nouă albire

Fațetele sunt lamele subțiri din ceramică, cimentate pe suprafața vizibilă a dinților frontali, care corectează simultan culoarea, forma, dimensiunea și micile neregularități de poziție. Ele nu depind de pigmentul din dinte, ci îl acoperă, motiv pentru care rezolvă exact situațiile în care albirea eșuează.

Ai făcut una sau două ședințe de albire profesională și diferența este mică sau a dispărut în câteva luni.

Petele sunt inegale: un dinte gri, ceilalți gălbui, sau zone albe opace pe smalț.

Marginile dinților frontali sunt tocite, ciobite sau transparente, semn de uzură.

Ai obturații vechi, decolorate, pe dinții din zona zâmbetului.

Pe lângă culoare te deranjează și forma: dinți prea mici, spații între ei, un incisiv ușor rotit.

Dacă recunoști două sau mai multe dintre aceste situații, o nouă albire va aduce cel mult o îmbunătățire marginală. Discuția utilă devine cea despre fațete și despre ce presupun ele pe termen lung.

Cum se ia decizia într-o clinică multidisciplinară

La Clinica CONFIDENT Dr. Talpoș, evaluarea pentru estetică dentară nu începe de la procedura dorită de pacient, ci de la starea dinților. Echipa reunește medici specialiști și primari pe specialități distincte, iar acest lucru schimbă modul în care se ia decizia: un dinte frontal închis la culoare după un tratament de canal vechi este văzut de medicul endodont înainte ca cineva să discute despre culoarea ceramicii, iar gingia inflamată în jurul dinților frontali este tratată de medicul parodontolog înainte de orice amprentă.

Dr. Talpoș Șerban explică: „Culoarea dinților este un simptom, nu un diagnostic. Când o pacientă ne spune că albirea nu a mers, întrebarea noastră este de ce nu a mers. Uneori răspunsul este un dinte devitalizat care are nevoie de o retratare endodontică, alteori este o uzură care ne spune ceva despre felul în care strânge dinții noaptea. Fațetele aplicate peste o problemă netratată au o durată de viață scurtă, iar noi nu ne dorim să revedem pacientul cu aceeași nemulțumire peste trei ani.”

Protocolul clinicii Confident Dr. Talpoș pentru cazurile de estetică dentară include, atunci când situația o cere, radiologie digitală 3D realizată în clinică, cu tehnologie de doză redusă, pentru a verifica starea rădăcinilor și a osului înainte de a propune un tratament ireversibil. Planificarea se face cu instrumente de stomatologie digitalizată, astfel încât pacienta să înțeleagă, înainte de a se atinge un dinte, ce formă și ce nuanță se urmăresc și de ce.

Candidatul ideal pentru fațete și cine ar trebui să mai aștepte

Fațetele nu sunt un tratament universal, iar o evaluare onestă exclude unii pacienți sau îi trimite mai întâi spre altă etapă. Tipologiile care beneficiază cel mai clar de fațete:

Un pacient cu discromii intrinseci (tetraciclină, fluoroză) pe care albirea nu le-a modificat semnificativ.

Un pacient cu uzură la dinții frontali, cu margini scurtate sau ciobite, la care se dorește și refacerea lungimii, nu doar a culorii.

Un pacient cu obturații multiple, decolorate, pe dinții din zona zâmbetului, la care înlocuirea lor separată nu ar da o culoare uniformă.

Un pacient cu spații mici între dinți sau cu dinți frontali ușor inegali, care nu dorește tratament ortodontic pentru corecții minore.

Cine ar trebui să amâne sau să aleagă altceva: pacienții cu igienă orală deficitară sau cu boală parodontală activă, până la stabilizare; pacienții cu bruxism sever netratat, la care riscul de fisurare a ceramicii este ridicat fără o gutieră de protecție; pacienții cu înghesuiri sau rotații importante, la care fațetele ar cere sacrificarea unei cantități mari de smalț. În această ultimă situație, echipa de specialiști de la Confident Dr. Talpoș recomandă de regulă o etapă ortodontică prealabilă, inclusiv cu alignere, după care fațetele devin fie mult mai conservatoare, fie inutile.

Deciziile pe care le ai de luat și ce să întrebi la consultație

Alegerea fațetelor nu se încheie cu un „da”. Urmează câteva decizii concrete pe care este bine să le înțelegi înainte de prima ședință.

Câți dinți se tratează. Din motive de uniformitate a culorii, fațetele se aplică frecvent pe un grup de dinți vizibili la zâmbet, nu pe unul singur, cu excepția cazurilor în care un singur dinte este clar diferit. Întreabă medicul de ce propune un anumit număr și ce se întâmplă cu dinții vecini netratați.

Cât smalț se îndepărtează. Fațetele ceramice cer, în majoritatea cazurilor, o preparare a suprafeței dintelui, un pas ireversibil. Întreabă cât de conservatoare va fi prepararea în cazul tău și dacă există alternative cu pregătire minimă.

Ce se întâmplă cu dinții devitalizați. Dacă unul dintre dinții frontali are un tratament de canal vechi, întreabă dacă acesta trebuie reevaluat înainte. În clinică, aceste reevaluări se fac de către medici specialiști în endodonție, cu ajutorul microscopului. Dr. Talpoș subliniază că un dinte cu infecție reziduală sub o fațetă nouă înseamnă, mai devreme sau mai târziu, tratament refăcut de la zero.

Cum se întrețin. Fațetele nu se albesc și nu se pătează la fel ca smalțul natural, dar nu iartă obiceiuri precum roaderea unghiilor sau deschiderea ambalajelor cu dinții. Întreabă despre controale, despre gutiera de noapte dacă strângi dinții și despre ce ai de făcut dacă se desprinde o fațetă.

Întrebări frecvente

Pot face albire după ce am pus fațete?

Nu pe dinții cu fațete, deoarece ceramica nu reacționează la agenții de albire. De aceea nuanța se stabilește cu atenție de la început și, dacă se dorește, dinții naturali se albesc înainte de alegerea culorii fațetelor.

Cât durează o fațetă?

Durata de viață depinde de igienă, de forțele masticatorii și de întreținere. În condiții bune, fațetele ceramice au o longevitate de ordinul anilor buni, dar nu sunt permanente și pot necesita înlocuire în timp.

Dacă problema este poziția dinților, nu culoarea?

Atunci fațetele sunt o soluție de compromis, iar tratamentul ortodontic devine prima opțiune de discutat. La Confident Dr Talpos, ortodonția este coordonată de un medic primar în specialitate, iar planul poate combina alinierea dinților cu o corecție estetică ulterioară, minimă.

Dacă ai încercat albirea și nu ești mulțumită de rezultat, pasul util nu este o nouă ședință, ci o consultație în care cineva să îți explice de ce culoarea nu s-a schimbat. O evaluare cu planificare digitală îți arată opțiunile reale pentru situația ta, inclusiv varianta în care fațetele nu sunt necesare. Pentru pacientele din Timișoara și din regiune, o discuție directă cu medicul rămâne calea firească de a afla unde te încadrezi.

Nume: Clinica Stomatologica Confident Dr. Talpos

Adresa: Strada Dr. Grigore T. Popa 4B, 300254 Timișoara

Telefon: 0356 262 831 , 0756 111 615

Foto: https://confidentdrtalpos.ro

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