4 ritualuri de primăvară 100% naturale, de la Endro Cosmétiques, în premieră în România
.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Există un farmec aparte în modul în care franțuzoaicele își îngrijesc pielea – un amestec de relaxare, naturalețe și exigență când vine vorba de calitatea ingredientelor. Secretul lor? Produse 100% naturale, care au dominat topurile de beauty și au fost votate „Cel mai bun produs bio al anului 2025” în Franța. Vestea bună este că, din această primăvară, universul Endro Cosmétiques – fabricat în inima Franței și certificat COSMOS Organic – este disponibil și în România.
Adio, etajere aglomerate! Bun venit, skinimalism
Filozofia Endro se bazează pe promisiunea „Mai puțin, dar mai bine”: ritualuri scurte, cu produse ultra-concentrate, 100% naturale, create cu atenție față de mediu, la prețuri accesibile.
Fie că vorbim despre serurile cu bakuchiol (alternativa blândă la retinol), vitamina C pentru luminozitate sau acid hialuronic pentru volum, fiecare picătură este gândită să livreze rezultate vizibile, fără ingrediente de umplutură sau chimicale agresive.
Ideal pentru: Redefinirea conturului feței și primele semne ale îmbătrânirii (30+).
După vârsta de 30 de ani, pielea are nevoie de aliați care să „lucreze” la structura sa profundă. Endro a creat o rutină de lifting sinergică, menită să consolideze fermitatea și să netezească trăsăturile zi după zi:
Focus pe zonele delicate:Tratamentul pentru ochi și buze folosește acid hialuronic de nouă generație și ingredientul inovator LIFTISS® pentru a șterge liniile fine și a oferi un aspect odihnit.
Efect tensor imediat:Serul de colagen (1,5% Collagen-like) acționează ca un suport invizibil pentru piele, oferind tonus și elasticitate datorită combinației cu Acidul Poliglutamic.
Regenerare nocturnă:Crema de noapte transformă somnul într-un tratament intens de fermitate. Infuzia de Unt de Shea hrănește profund, în timp ce activele de lifting redefinesc conturul feței până dimineața.
Sfatul Endro: această rutină este „sala de fitness” a tenului tău. păstrează tratamentul de ochi la frigider; aplicarea rece va stimula microcirculația și va drena instantaneu zona, potențând efectul tensor al ingredientului LIFTISS®.
Infuzie de fermitate: Trio Colagen Intens
Ideal pentru: Pielea care își dorește un „reset” de elasticitate (30+).
Dacă ești în căutarea unui efect de lifting natural și performant, Endro propune o alternativă vegană care redefinește conturul feței și al corpului:
Arhitectură facială: Duo-ul format din Serul și Crema de noapte cu 1,5% Collagen-like și LIFTISS® acționează în profunzime pentru a redensifică țesuturile. Rezultatul? Trăsături netezite și o piele care se simte mai compactă și mai tonifiată.
Inovație pentru corp:Crema de corp cu Retinol-like și cu activul brevetat pe bază de Glicogen este o raritate în universul organic, stimulând sinteza de colagen pentru a reda brațelor, picioarelor și bustului acel tonus de invidiat.
Sfatul Endro: nu neglija zona decolteului și a gâtului – sunt primele care trădează trecerea timpului. Aplică restul de cremă cu Retinol-like și pe decolteu pentru a menține pielea întinsă și a preveni liniile cauzate de poziția din timpul somnului.
Hidratare pentru față și corp
Ideal pentru: pielea care „strânge”, deshidratată sau mixtă.
Atunci când pielea își pierde confortul, soluția nu este o cremă grasă, ci un sistem de straturi inteligente de hidratare care rețin apa în țesuturi:
Purificare: Gelul de curățare cu Acid Hialuronic și Castravete elimină impuritățile, lăsând pielea proaspătă, nu „uscată”.
Privire odihnită: Conturul de ochi cu Albăstrele și Borago este doza ta zilnică de prospețime, diminuând cearcănele și pungile de sub ochi după o zi lungă în fața ecranelor.
Sigilarea efectului: Rutina se încheie cu Serul cu 1% Acid Hialuronic, urmat de Laptele de corp cu Bisabolol, un duo care oferă o barieră de protecție și catifelare ce durează de dimineața până seara.
Sfatul Endro: aplică serul pe pielea ușor umedă (imediat după curățare sau după ce ai pulverizat o apă termală). Acidul hialuronic acționează ca un magnet pentru umiditate, „sigilând” hidratarea mult mai profund în piele.
Ritual pentru luminozitate instantanee
Ideal pentru: tenul obosit sau afectat de poluarea urbană.
Primăvara aceasta, „glow-ul” franțuzesc nu mai este un secret, ci o sinergie în trei pași care reactivează lumina naturală a pielii:
Exfoliere enzimatică:Scrub-ul facial cu AHA și enzime de rodie „dizolvă” celulele moarte și rafinează textura pielii fără a fi abraziv.
Super-antioxidantul:Serul iluminator cu Vitamina C Stabilizată și Astaxantină aduce un plus de energie. Știai că Astaxantina este de 6000 de ori mai puternică decât vitamina C clasică? Este scutul tău suprem împotriva stresului oxidativ.
Efect de filtru: Crema iluminatoare cu particule sidefate (nacre) acționează ca un iluminator natural, oferind un efect de prospețime imediată și o piele vizibil revitalizată.
Sfatul Endro: Folosește scrub-ul enzimatic seara, pentru a lăsa pielea să se regenereze peste noapte, iar dimineața mizează pe serul cu Vitamina C. Acesta îți oferă luminozitate și potențează protecția solară pe care o aplici ulterior.
Îngrijire completă, zi de zi
Completează rutina ta de îngrijire 100% naturală cu produse esențiale:
Deodorant stick reîncărcabil 48H cu DEOLYA® oferă protecție de lungă durată împotriva mirosurilor neplăcute și calmează axilele sensibile. Aroma de trandafir și zmeură însoțește această ediție limitată, creată în sprijinul Lunii de Conștientizare a Cancerului la Sân.
Pastă de dinți naturală (cu sau fără fluor): versiunea fără fluor ajută la limitarea dezvoltării bacteriilor responsabile de apariția cariilor, fără dioxid de titaniu sau coloranți. Versiunile cu fluor – precum pasta de dinți cu fructe roșii pentru copii sau pasta de dinți cu mentă glaciară pentru adulți – consolidează smalțul și previn apariția cariilor, curățând delicat dinții.
Șampoane solide, formule cu un nou surfactant, SCS combinat cu Decyl glucoside, oferă o experiență senzorială plăcută, potrivită pentru scalpurile sensibile: spumă cremoasă, ușor de clătit și parfumuri delicate. Sunt potrivite pentru toate tipurile de păr: normal, uscat, gras și creț.
Alegerea editorului: Dacă ar fi să alegi un singur produs pentru a începe călătoria Endro, alege Serul cu Vitamina C Stabilizată. Votat „Cel mai bun produs bio 2025” în Franța, este exact „injecția” de prospețime și luminozitate de care tenul tău are nevoie în această primăvară.
Promisiunea Endro pentru o viață frumoasă: grijă față de tine și față de mediu
Sustenabilitatea face parte din ADN-ul produselor: ambalaje din sticlă și aluminiu, reciclabile și reutilizabile, formate reîncărcabile, produse solide, cu impact redus asupra mediului. Minimalismul este noul lux în îngrijire, iar Endro îl transformă într-o experiență accesibilă, fără compromisuri asupra calității, care îți permite să ai grijă de tine, dar și de mediu.