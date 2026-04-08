4 ritualuri de primăvară 100% naturale, de la Endro Cosmétiques, în premieră în România

4 idei de cadouri luxoase și accesibile, de Paște

Există un farmec aparte în modul în care franțuzoaicele își îngrijesc pielea – un amestec de relaxare, naturalețe și exigență când vine vorba de calitatea ingredientelor. Secretul lor? Produse 100% naturale, care au dominat topurile de beauty și au fost votate „Cel mai bun produs bio al anului 2025” în Franța. Vestea bună este că, din această primăvară, universul Endro Cosmétiques – fabricat în inima Franței și certificat COSMOS Organic – este disponibil și în România.

Adio, etajere aglomerate! Bun venit, skinimalism

Filozofia Endro se bazează pe promisiunea „Mai puțin, dar mai bine”: ritualuri scurte, cu produse ultra-concentrate, 100% naturale, create cu atenție față de mediu, la prețuri accesibile.

Fie că vorbim despre serurile cu bakuchiol (alternativa blândă la retinol), vitamina C pentru luminozitate sau acid hialuronic pentru volum, fiecare picătură este gândită să livreze rezultate vizibile, fără ingrediente de umplutură sau chimicale agresive.

Tot mai multe femei aleg să simplifice și să folosească produse esențiale, bine alese. Endro Cosmétiques propune exact această abordare: ritualuri construite în jurul unor ingrediente naturale, active și eficiente. Le poți împărtăși cu cei dragi, oferindu-le un cadou luxos, la un preț accesibil, de Paște.

Ritual anti-aging cu efect de lifting

Ideal pentru: Redefinirea conturului feței și primele semne ale îmbătrânirii (30+).

După vârsta de 30 de ani, pielea are nevoie de aliați care să „lucreze” la structura sa profundă. Endro a creat o rutină de lifting sinergică, menită să consolideze fermitatea și să netezească trăsăturile zi după zi:

Focus pe zonele delicate: Tratamentul pentru ochi și buze folosește acid hialuronic de nouă generație și ingredientul inovator LIFTISS® pentru a șterge liniile fine și a oferi un aspect odihnit.

folosește acid hialuronic de nouă generație și ingredientul inovator pentru a șterge liniile fine și a oferi un aspect odihnit. Efect tensor imediat: Serul de colagen (1,5% Collagen-like) acționează ca un suport invizibil pentru piele, oferind tonus și elasticitate datorită combinației cu Acidul Poliglutamic.

acționează ca un suport invizibil pentru piele, oferind tonus și elasticitate datorită combinației cu Acidul Poliglutamic. Regenerare nocturnă: Crema de noapte transformă somnul într-un tratament intens de fermitate. Infuzia de Unt de Shea hrănește profund, în timp ce activele de lifting redefinesc conturul feței până dimineața.

Sfatul Endro: această rutină este „sala de fitness” a tenului tău. păstrează tratamentul de ochi la frigider; aplicarea rece va stimula microcirculația și va drena instantaneu zona, potențând efectul tensor al ingredientului LIFTISS®.

Infuzie de fermitate: Trio Colagen Intens

Ideal pentru: Pielea care își dorește un „reset” de elasticitate (30+).

Dacă ești în căutarea unui efect de lifting natural și performant, Endro propune o alternativă vegană care redefinește conturul feței și al corpului:

Arhitectură facială: Duo-ul format din Serul și Crema de noapte cu 1,5% Collagen-like și LIFTISS® acționează în profunzime pentru a redensifică țesuturile. Rezultatul? Trăsături netezite și o piele care se simte mai compactă și mai tonifiată.

Duo-ul format din acționează în profunzime pentru a redensifică țesuturile. Rezultatul? Trăsături netezite și o piele care se simte mai compactă și mai tonifiată. Inovație pentru corp: Crema de corp cu Retinol-like și cu activul brevetat pe bază de Glicogen este o raritate în universul organic, stimulând sinteza de colagen pentru a reda brațelor, picioarelor și bustului acel tonus de invidiat.

Sfatul Endro: nu neglija zona decolteului și a gâtului – sunt primele care trădează trecerea timpului. Aplică restul de cremă cu Retinol-like și pe decolteu pentru a menține pielea întinsă și a preveni liniile cauzate de poziția din timpul somnului.

Hidratare pentru față și corp

Ideal pentru: pielea care „strânge”, deshidratată sau mixtă.

Atunci când pielea își pierde confortul, soluția nu este o cremă grasă, ci un sistem de straturi inteligente de hidratare care rețin apa în țesuturi:

Purificare: Gelul de curățare cu Acid Hialuronic și Castravete elimină impuritățile, lăsând pielea proaspătă, nu „uscată”.

Gelul de curățare cu Acid Hialuronic și Castravete elimină impuritățile, lăsând pielea proaspătă, nu „uscată”. Privire odihnită: Conturul de ochi cu Albăstrele și Borago este doza ta zilnică de prospețime, diminuând cearcănele și pungile de sub ochi după o zi lungă în fața ecranelor.

Conturul de ochi cu Albăstrele și Borago este doza ta zilnică de prospețime, diminuând cearcănele și pungile de sub ochi după o zi lungă în fața ecranelor. Sigilarea efectului: Rutina se încheie cu Serul cu 1% Acid Hialuronic, urmat de Laptele de corp cu Bisabolol, un duo care oferă o barieră de protecție și catifelare ce durează de dimineața până seara.

Sfatul Endro: aplică serul pe pielea ușor umedă (imediat după curățare sau după ce ai pulverizat o apă termală). Acidul hialuronic acționează ca un magnet pentru umiditate, „sigilând” hidratarea mult mai profund în piele.

Ritual pentru luminozitate instantanee

Ideal pentru: tenul obosit sau afectat de poluarea urbană.

Primăvara aceasta, „glow-ul” franțuzesc nu mai este un secret, ci o sinergie în trei pași care reactivează lumina naturală a pielii:

Exfoliere enzimatică : Scrub-ul facial cu AHA și enzime de rodie „dizolvă” celulele moarte și rafinează textura pielii fără a fi abraziv.

Scrub-ul facial cu AHA și enzime de rodie „dizolvă” celulele moarte și rafinează textura pielii fără a fi abraziv. Super-antioxidantul : Serul iluminator cu Vitamina C Stabilizată și Astaxantină aduce un plus de energie. Știai că Astaxantina este de 6000 de ori mai puternică decât vitamina C clasică? Este scutul tău suprem împotriva stresului oxidativ.

Serul iluminator cu Vitamina C Stabilizată și Astaxantină aduce un plus de energie. Știai că Astaxantina este de 6000 de ori mai puternică decât vitamina C clasică? Este scutul tău suprem împotriva stresului oxidativ. Efect de filtru: Crema iluminatoare cu particule sidefate (nacre) acționează ca un iluminator natural, oferind un efect de prospețime imediată și o piele vizibil revitalizată.

Sfatul Endro: Folosește scrub-ul enzimatic seara, pentru a lăsa pielea să se regenereze peste noapte, iar dimineața mizează pe serul cu Vitamina C. Acesta îți oferă luminozitate și potențează protecția solară pe care o aplici ulterior.

Îngrijire completă, zi de zi

Completează rutina ta de îngrijire 100% naturală cu produse esențiale:

Deodorant stick reîncărcabil 48H cu DEOLYA® oferă protecție de lungă durată împotriva mirosurilor neplăcute și calmează axilele sensibile. Aroma de trandafir și zmeură însoțește această ediție limitată, creată în sprijinul Lunii de Conștientizare a Cancerului la Sân.

Pastă de dinți naturală (cu sau fără fluor): versiunea fără fluor ajută la limitarea dezvoltării bacteriilor responsabile de apariția cariilor, fără dioxid de titaniu sau coloranți. Versiunile cu fluor – precum pasta de dinți cu fructe roșii pentru copii sau pasta de dinți cu mentă glaciară pentru adulți – consolidează smalțul și previn apariția cariilor, curățând delicat dinții.

Șampoane solide, formule cu un nou surfactant, SCS combinat cu Decyl glucoside, oferă o experiență senzorială plăcută, potrivită pentru scalpurile sensibile: spumă cremoasă, ușor de clătit și parfumuri delicate. Sunt potrivite pentru toate tipurile de păr: normal, uscat, gras și creț.

Alegerea editorului: Dacă ar fi să alegi un singur produs pentru a începe călătoria Endro, alege Serul cu Vitamina C Stabilizată. Votat „Cel mai bun produs bio 2025” în Franța, este exact „injecția” de prospețime și luminozitate de care tenul tău are nevoie în această primăvară.

Promisiunea Endro pentru o viață frumoasă: grijă față de tine și față de mediu

Sustenabilitatea face parte din ADN-ul produselor: ambalaje din sticlă și aluminiu, reciclabile și reutilizabile, formate reîncărcabile, produse solide, cu impact redus asupra mediului. Minimalismul este noul lux în îngrijire, iar Endro îl transformă într-o experiență accesibilă, fără compromisuri asupra calității, care îți permite să ai grijă de tine, dar și de mediu.

Foto: Endro

