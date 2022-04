Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru vor deveni părinți pentru a doua oară anul acesta. Vladimir și Alice formează un cuplu din decembrie 2014, iar împreună mai au o fiică, Zora, în vârstă de 4 ani.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru au dezvăluit sexul celui de-al doilea copil

„ESTE FETIȚĂ! Zora o să aibă o soră, eu o să fiu mama a două fetițe, iar Vladimir va trebui să se obișnuiască cu energia feminină dominantă din casă. 🤪 GirlPower Ne bucurăm să împărtășim cu voi această mare bucurie în zi de sărbătoare. Paște fericit vă dorim!”, a scris Alice Cavaleru pe Instagram.

Al doilea copil s-a lăsat așteptat, potrivit perechii. „S-a tot lăsat așteptat, dar pe mine m-a învățat viața că toate se întâmplă la timpul lor. Deși aveam senzația că știu deja ce mă așteaptă, am aflat că, dacă în prima sarcină a fost ușor, nu înseamnă că o să te simți la fel de bine și la a doua”, a mai scris Alice în mediul online.

Alice Cavaleru, despre primul trimestru de sarcină: „Groaznic”

„Mi-a fost greață zi și noapte TOT trimestrul 1. Eram în Thailanda, în vacanță, când am aflat de sarcină, iar la trei zile s-a instalat greața și starea de rău. Am mâncat non-stop pentru că doar așa îmi trecea senzația de greață. Mâncăm la 2 noaptea, dormeam două-trei ore și mă trezeam din cauza grețurilor, ronțăiam ceva și mă culcam la loc… și tot așa, pe timpul zilei, mâncăm la două-trei ore. Groaznic”, a mai povestit Alice.

„Dacă până să aflu de sarcină, am mâncat thailandez și indian chiar și la micul dejun, după ce au început grețurile, abia am reușit să-mi găsesc mâncare cât mai „curată”, fără gusturi sau mirosuri intense. Am mâncat de foarte multe ori din meniul pentru copii 😂”, a completat.

„În trimestrul al doilea grețurile s-au diminuat considerabil. Acum îmi este greață când și când, dar intensitatea nu mai este la fel de mare. Vreau să mă întorc puțin la partea cu Thailanda pentru că lucrurile nu s-au oprit la grețurile specifice în sarcină”, a mai scris.

„Când să plecăm (eram efectiv cu bagajele făcute la ușă), am ieșit pozitivă (COVID-19) și a trebuit să stau în carantină în cameră. Și mai groaznic! Partea asta m-a demoralizat cel mai tare, pentru că abia așteptam să ajung acasă”, a continuat.

„Apoi, când am ajuns acasă, eu și Zora am fost răcite o lună și ceva. N-am putut să iau mai nimic, iar simptomele m-au ținut o veșnicie. Aveam zile când eram mai bine și apoi păream mai răcită ca niciodată. Răceala Zorei a culminat cu bronșiolita aia urâtă care m-a stresat tare… dar am trecut peste cu bine 🙏🏼”, a mai scris.

„Cam asta ar fi de povestit despre primul trimestru de sarcină. Total diferit de cum a fost în prima sarcină. Îmi amintesc grețurile, dar nu au fost nici pe jumătate ca acum. Și nici nu mă făceau să mănânc, ci din contră: nu puteam mânca din cauza lor 🙈”, a încheiat.

Foto: Instagram