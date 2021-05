Virgil Ianțu: „Încerc să schimb ce nu mă mulțumește la mine. Autosuficiența are în spate o mare doză de prostie”

Charismatic și cu o energie deosebită, Virgil Ianțu reușește cu fiecare emisiune „Câștigă România!”, difuzată la TVR 2, să aducă în atenție oameni speciali, care impresionează prin cultura lor generală. Am stat de vorbă și am privit prin ochii lui la acești eroi care transmit un strop de speranță într-un context actual tensionat, avid de senzațional și șabloane.

Virgil, ce apreciezi la emisiunea pe care o prezinți, „Câștigă România!”?

Cred că România merită un concurs, o producție care să arate ce e bun, ce e nou, cu ce ne putem mândri, pentru că, știm foarte bine, lucrurile rele au fost și sunt puternic mediatizate, pe când cele bune, de multe ori, stau cu modestie ascunse. Asta m-a atras la „Câștigă România!”: nu e doar un concurs, e o emisiune educativă, care aduce inspirație. Vrem să vedem la televizor oameni care au cu adevărat valoare, chiar dacă nu sunt vedete sau celebrități. Oameni autentici, care reușesc să treacă peste greutățile zilnice cu fruntea sus.

Ce ne dezvălui din culisele emisiunii-concurs de cultură generală „Câștigă, România!”?

Culisele le vedeți din când în cand în montajele făcute pentru Instagram și Facebook. Așa am aflat și eu ce se întâmplă în regie în timpul filmărilor. Toată lumea e concentrată pe ceea ce are de făcut, dar în același timp distracția e mare, precum și încărcătura emoțională, în funcție de situație. „Câștigă, România!” nu este doar un concurs de cultură generală, este o emisiune în care momentele de concurs se îmbină cu divertismentul. Eu încerc să îi fac pe concurenți să scape de trac, dar să își păstreze emoțiile care fac parte din încărcătura concursului. Mă joc cu emoțiile lor, dar și cu ale mele. Ăsta e și farmecul.

Ce ai sfătui pe cineva care se află într-un impas din punct de vedere profesional?

E dificil să dau sfaturi cuiva într-o perioadă ca asta, dar, în general, când ești într-o asemenea situație, trebuie să te deblochezi și să te reorientezi. Renunțarea, chiar și de moment, nu ajută. Trebuie să încercăm să ne privim din toate unghiurile, să analizăm în mod sincer care este cauza și să acționăm, pe baza calităților pe care le avem, asumându-ne un efort, mai ales dacă e nevoie de o schimbare majoră.

Ai o cariera TV plină! Cum ți se pare că s-a schimbat televiziunea din România de-a lungul ultimelor două decenii?

Vizual, poate că lucrurile au progresat, dar lipsește diversitatea. Televiziunile își împrumută stilul și producțiile între ele. Câteodată nici nu mai știi la ce post te uiți. Același decor, același conținut. Cel mai neplăcut pentru mine este să văd formate în care regăsești o încercare permanentă de a mima distracția cu ostentație, folosindu-se un nivel al umorului foarte scăzut. Dacă vizual decorurile strălucesc, sunt foarte puține formate care mai strălucesc prin conținut, atmosferă, suspans, neprevăzut sau emoție. Sunt prea puține emisiunile pe care le pot urmări eu astăzi, iar fenomenul ultimilor ani în care oricine ajunge la televizor, că are calități și pregătire sau nu, îmi arată o direcție greșită față de ce am învățat eu despre televiziune.

Succesul profesional trebuie să fie sau nu o țintă în viață? Ce contează, cu adevărat?

Pentru mine a contat fiecare pas pe care l-am făcut în drumul lung al educației. Pregătirea serioasă, efortul, sacrificiul și conștiința că ai făcut tot posibilul să îți respecți munca. Acesta este drumul la care trebuie să pornească orice tânăr, acesta trebuie să fie scopul principal și așa arată pentru mine succesul. Dacă punctul de start este direct succesul sau, mai nou, celebritatea, ele vor veni poate, pe termen scurt, dar fără o bază solidă care reprezintă, de fapt, valoarea ta profesională.

Cât de mulțumit ești cu versiunea ta de acum? Ai schimba ceva la tine?

Îmi plac. Mă bucur de această etapă a vieții, dar încerc în permanență să schimb ce nu mă mulțumește la mine. Autosuficiența are în spate o mare doză de prostie. E drept că am și norocul vârstei și al experienței, iar relaxarea de acum mă ajută să fiu obiectiv, când vine vorba despre autocritică. E mai dificil când critica vine de la alții, dar înghit în sec, ascult, analizez și, dacă e cazul, schimb. Important este să asculți, chiar dacă nu arăți asta pe moment.

Vorbim, mâncăm, ne privim… mereu în grabă… Cum e la voi acasă? Cum îți petreci timpul liber în familie? Care sunt activitățile voastre preferate?

Ca în orice familie, suntem ocupați, alergăm și nu ne ajunge niciodată timpul, deși am realizat în ultima vreme că, paradoxal, cu cât mă grăbesc mai puțin, cu atât am mai mult timp. Ce încercăm noi, și reușim, este să petrecem timp împreună. Este extrem de valoros pentru dezvoltarea emoțională a Jasminei și pentru sănătatea întregii familii. Din fericire, am respectat aceste lucruri și mă bucur enorm când văd rezultatele.

Cum te înțelegi cu Jasmine, în perioada ei de adolescență? Ți-e dificil să-i fii tată?

Cu toate toanele perioadei, cred că suntem niște părinți fericiți. A contat mult comunicarea cu ea de când era foarte mică și comunicarea între noi doi, ca părinți. Mulțumim lui Dumnezeu și, bineînțeles, Jasminei că nu avem probleme majore și asta mă face să spun că să fii tată de fată este cel mai frumos lucru din lume! Ce fericiți suntem că Jasmina s-a gândit să ne aleagă pe noi!

Ce îi spui Jasminei despre timpul petrecut online? Ți-e teamă de notorietatea creată aici?

Avem discuții pe această temă, destul de des. Din păcate, modelele false și superficialul din online își poate pune amprenta în mod negativ pe formarea copiilor noștri. Aici iar intervine rolul nostru, al părinților.

Cum te împaci tu însuți cu social media? Cât timp stai pe zi cu telefonul în mână?

Sunt zile când intru doar în interes de serviciu. Sunt zile în care mă bucur să interacționez cu comunitatea, deși nu o fac atât de des precum zice „la carte”. Asta pentru că încerc să stau foarte puțin pe telefon, prin urmare, îi surprind adesea pe cei din jur că sunt singura persoană care are privirea în față. Păcătoasă tehnologia asta.

Ce te fascinează la generația de tineri de acum?

Libertatea gândirii, pragmatismul și inițiativa. Sunt tare faini și sper că ei vor vindeca țara asta pe care noi nu am știut cum să o facem bine.

Ce îți dorești în viitor?

Am un răspuns simplu: „Câștigă România!” Să devenim țara care investește în educație, care își susține valorile, care învață să aprecieze mai mult și să critice mai puțin. Îmi doresc ca toți oamenii pe care i-am cunoscut să țină legătura unii cu alții și să construiască împreună o lume mai bună pentru copiii noștri. Îmi doresc să îi îmbrățișez pe toți, chiar dacă e pandemie, și o fac virtual, vreau să simtă că sunt apreciați și susținuți.

Foto: MIHAELA TULEA