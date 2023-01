Victoria Răileanu s-a logodit. Actrița din serialul „Vlad” a fost cerută de soție în Paris

Victoria Răileanu (34 de ani) are planuri mari pentru nou an. Îndrăgita actriță, pe care am văzut-o recent în serialul “Vlad”, de la Pro TV, în rolul lui Miky, s-a logodit cu iubitul ei.

Victoria Răileanu și-a refăcut viața amoroasă, la trei ani după divorțul de fostul soț, Conrad Mericoffer, iar acum a făcut pasul cel mare spunându-i “Da” iubitului. Actrița și logodnicul ei, Adrian Ștefănescu, s-au cunoscut pe aplicația matrimonială Bumble, acum un an și opt luni. Adrian lucrează în domeniul marketing-ului.

„A fost o surpriză superbă!”

Cererea în căsătorie a avut loc în cel mai romantic loc din lume, la Paris, în timpul unei vacanțe. Actrița nu a știut nimic de surpriza iubitului ei și a fost emoționată până la lacrimi când a auzit marea întrebare. Victoria Răileanu a povestit recent că nu se aștepta la o cerere în căsătorie, deși ei au mai vorbit de câteva ori, mai mult în glumă, despre acest subiect.

„Nu era în plan, cum ar fi fost să știu? Bine, noi am glumit, de mult timp glumim cu chestia asta, cu logodna, știam că o să apară la un moment dat, pentru că a fost un subiect deschis între noi de la început, dar nu știam că se va întâmpla acolo. Asta nu am știut. A fost o surpriză superbă” – a declarat Victoria Răileanu, pentru impact.ro.

„Normal că am plâns, da!”

Când a auzit întrebarea, actrița, foarte emotivă și sensibilă din fire, a izbucnit în lacrimi de fericire.

„Eu sunt o plângăcioasă, sunt foarte emotivă și plâng foarte ușor, normal că am plâns, da.”

Următorul pas pentru Victoria și logodnicul ei este, evident, căsătoria. Dar actrița a spus că este prea devreme să vorbească despre acest subiect.

“Nu știm, este totul atât de proaspăt, se întâmplă atât de multe lucruri profesional și pentru mine și pentru el, o luăm ușor, știm că ne vom căsători la un moment dat, dar nu știm încă când. Anunțăm sau anunțăm după, nu știu” – a completat actrița.

Actrița și fostul soț au divorțat după 7 ani de relație

Victoria Răileanu și-a întâlnit fostul soț, pe Conrad Mericoffer, în facultate, unde erau colegi. Din relația lor a rezultat un fiu, Carol, în vârstă de 8 ani. În 2020, după 7 ani de căsnicie, actrița a divorțat.

„Lucrurile s-au așezat într-o ordine nouă acum, dar care a devenit normală. Cea mai mare provocare a fost să trecem propriu zis prin momentul despărțirii. A trebuit – în cea mai grea perioadă – să fiu prezentă, atentă activ cu Carol. Să îl ajut să înțeleagă tot ce se întâmplă. (…)

Asta a fost o provocare mare pentru mine, mai ales că și mie îmi era dificil să înțeleg, fiind prima dată într-o astfel de situație” – a precizat ea, într-un interviu epntru Unica, în 2021.

Foto – Instagram