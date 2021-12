Exclusiv! Cum se descurcă Victoria Răileanu cu creșterea copilului, după divorț: „Binele lui este prioritar”

Victoria Răileanu este atât o actriță fascinantă de urmărit pe scenă și pe ecran, cât și o personalitate puternică.

Victoria Răileanu ne-a atras atenția atât cu rolul lui Micki, din serialul „Vlad”, de pe Pro TV, cât și cu talentul ei la improvizație, în trupa de teatru iELE. Când nu muncește de zor, Victoria petrece timpul cu fiul ei, Carol.

În numărul de decembrie al revistei Unica, Victoria apare pe copertă alături de colegele ei din serialul „Vlad”, Monica Bârlădeanu și Olimpia Melinte. Cele trei au pozat pentru un pictorial excepțional și ne-au răspuns curiozităților pe care le-am avut despre ele.

Victoria Răileanu a fost căsătorită cu actorul Conrad Mericoffer, alături de care are un copil minunat. Când am întrebat-o despre cum se descurcă să fie mamă singură, răspunsul ei a fost: „Lucrurile s-au așezat într-o ordine nouă acum, dar care a devenit normală. Cea mai mare provocare a fost să trecem propriu zis prin momentul despărțirii. A trebuit – în cea mai grea perioadă – să fiu prezentă, atentă activ cu Carol. Să îl ajut să înțeleagă tot ce se întâmplă”.

A recunoscut însă că lucrurile nu au fost mereu ușoare. „Asta a fost o provocare mare pentru mine, mai ales că și mie îmi era dificil să înțeleg, fiind prima dată într-o astfel de situație”, a povestit Victoria Răileanu. „În afară de acele momente de la început, ne-am reglat destul de în regulă. Împreună cu Conrad comunicăm și împărtășim tot ce ține de Carol. Binele lui este prioritar. Nu simt provocări din cauza faptului că suntem divorțați. Lucrurile au luat o altă formă la fel de normală ca cea de dinainte, noi ne-am obișnuit cu ea și am îmbrățișat-o așa cum este”.

De altfel, actrița a preferat mereu să păstreze o limită când vine vorba de viața ei intimă. Discutând despre faima ei în social media, ea a afirmat: „Oamenilor nu li se cuvin viețile noastre. Nu li se cuvine să știe tot. În afară de faptul că apar la televizor, cu ce sunt eu mai importantă decât ei și cu ce sunt mai interesante detaliile din viața mea? Am mai spus asta: eu vreau să fiu actriță. Și dacă asta mă face să am atât de mulți urmăritori, so be it. Sunt vremurile pe care le trăim. Îmi doresc să cred că toți acești oameni apreciază munca mea și pe mine ca om, nu detaliile picante din viața mea”.

Foto – Instagram