Victor Pițurcă, mărturisiri rare despre Edan, fiul lui cu Vica Blochina: „Are priorități, trebuie să-și termine liceul”

Victor Pițurcă a făcut declarații despre Edan, fiul pe care îl are din relația controversată cu Vica Blochină. Fostul selecționer al echipei naționale a mărturisit că viața cu un fiul adolescent nu e deloc ușoară. Iată ce a spus Pițurcă despre fiul lui.

Edan, fiul lui Victor Pițurcă și al Vicăi Blochina este în ultimul an la liceu

Victor Pițurcă, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din fotbalul românesc, a vorbit în foarte puține instanțe despre viața sa personală. Acum, el a dezvăluit detalii despre fiul său, Edan, într-un interviu recent.

Fostul selecționer al echipei naționale a vorbit despre aspecte legate de famili și a făcut declarații despre fiul său, Edan, pe care îl are din relația cu Vica Blochina.

În vârstă de 18 ani, Edan este aproape de finalul liceului, iar Pițurcă spune că trece prin grijile firești ale unui părinte de adolescent:

„E greu, ești mereu îngrijorat când ai un copil adolescent. Trebuie să-și termine liceul, are alte priorități”, a spus fostul antrenor.

„Seamănă, seamănă bine cu mine, într-adevăr. Așa este! Edan deja e mare. Are 18 ani, a făcut școala de șoferi și are deja carnet de conducere. N-are încă mașină, că trebuie să-și termine liceul, are alte priorități”, a declarat Victor Pițurcă în exclusivitate pentru Revista Viva!

El a spus că viața de părinte de adolescent nu e deloc ușoară.

„E greu, ești mereu îngrijorat când ai un copil adolescent. Mă gândeam acum, că ați deschis subiectul, și la ce au pățit mama și tata cu noi. Am fost doi băieți, nu le-a fost ușor”, a completat fostul selecționer.

El a vorbit și despre Noah, nepotul lui de 5 ani, fiul lui Alex Pițurcă și al influenceriței Cristina Ich.

„Cred că le-a fost greu clar. Nu probleme mari! În orice caz, nu ca astăzi. Astăzi, copiii au acces la orice. Noi nu știam nici 5% din ce știu ei în prezent, la vârste fragede. Păi da ce? Știam noi ce știe Noah astăzi, la 5 ani? Știți cum umblă pe telefon, cu o lejeritate fantastică, e și foarte inteligent și prinde tot imediat”, a mărturisit Pițurcă.

Nu vorbește prea des despre Edan

Victor Pițurcă a fost mereu discret cu viața lui personală. El a avut o relație extraconjugală cu Vica Blochina timp de 16 ani. Cei doi au împreună un copil, pe Edan, pe care Pițurcă a refuzat să îl recunoască, așa că Vica Blochina a făcut publică relația.

Când s-a aflat, Pițurcă și-a cerut iertare pentru durerea provocată soției și familiei și a spus că băiețelul nu trebuie să sufere.

„Am greșit și îmi pare enorm de rău. Știu cât de mult suferă familia mea și mai ales soția. Este foarte greu să-ți găsești cuvintele în astfel de momente. Dacă aş putea să dau timpul înapoi, prezentul ar fi altfel. Copilul nu trebuie să sufere. Nu fac circ din viaţa mea privată şi nu voi face comentarii în legătura cu asta. Nu tot ce a spus acea doamnă este adevărat. Pentru mine, căsnicia şi familia sunt cele mai importante lucruri din viaţă”, declara atunci fostul selecționer.

