Vica Blochina, implicată într-un accident rutier. Vedeta a leșinat la volan

Vica Blochina (46 de ani) a fost, la începutul acestei săptămâni, implicată într-un accident rutier. Fosta iubită a lui Victor Pițurcă se afla la volanul bolidului ei de lux când a intrat într-o altă mașină. Se pare că Vicăi Blochina i s-a făcut brusc rău și acidentul s-a produs în timp ce încerca să tragă pe dreapta.

Citește gratuit ediția de martie a revistei Unica. O găsești AICI

Vedeta de televiziune spune că a leșinat la volan, a lovit serios mașina și s-a rănit la un picior.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat în altă mașină. Am leșinat practic la volan. Și am rupt oglinda. Mașina este lovită. Am făcut analize, vedem ce s-a întâmplat. Sunt lovită la un picior”, a dezvălui Blochina, pentru click.ro.

Vedeta și-a asumat vina producerii accidentului și speră acum să se pună pe picoare cât mai repede.

„Eu am fost de vină. Am lovit toată partea dreaptă a mașinii. Sunt amețită. Fac niște perfuzii și sper să ajung repede acasă”, a declarat Vica Blochina, pentru cancan.ro.

La locul accidentului au ajuns o ambulanță și un echipaj de poliție, iar vedeta a fost transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Vica Blochina a postat pe pagina sa de Facebook o poză în care se află pe un pat, cu perfuzii și un mesaj prin care mulțumește fanilor ei de pe rețelele sociale și cunoscuților pentru susținerea pe care i-au arătat-o de-a lungul timpului: „Niciodată nu m-am gândit cât de norocoasă sunt să am atâția prieteni și oameni care-mi sunt alături, atât în momentele frumoase ale vieții cotidiene, dar mai ales în cele grele. M-ați făcut să mă simt atât de copleșită de mesajele voastre, mi-ați dat putere și cel mai important că nu sunt singura. Prietenia e un lucru rar și de mare preț în aceste zile. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături, vă mulțumesc pentru gândurile voastre și vă sunt recunoscătoare vouă, prietenilor mei din presă și nu numai, dar mai ales celor care sunteți alături de mine, zi de zi. Va pup și sa auzim numai de bine!!!”

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro