Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză cu întreaga familie. Medicul militar a fost într-o vacanță exotică cu soția și cei doi copii

Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză cu întreaga familie. Medicul militar a fost într-o vacanță exotică cu soția și cei doi copii

Raluca Vițu
.  Actualizat 09.01.2026, 13:49

Valeriu Gheorghiță (43 de ani) a surprins pe toată lumea la început de an, după ce a publicat o serie de imagini intime alături de copiii săi și de soția lui, Monica Bîrlădeanu (47 de ani), într-o vacanță exotică în Golful Persic.

De obicei rezervat când vine vorba de viața personală, medicul militar a ales de această dată să împărtășească un moment de familie încărcat de emoție, însoțit de un mesaj profund despre recunoștință, iubire și lecțiile anului care tocmai s-a încheiat.

Valeriu Gheorghiță, imagini rare alături de copiii săi

Valeriu Gheorghiță a împărtășit public, pe contul său de Instagram, fotografii cu adolescenții săi, surprinși într-o atmosferă relaxată, în mijlocul unei călătorii care a însemnat pentru el mai mult decât o simplă vacanță. Medicul a însoțit imaginile de un mesaj amplu, în care vorbește despre recunoștință, echilibru și valorile care îl ghidează.

„Trecerea dintre ani m-a prins și de această dată departe de casă, dar împreună cu cei dragi. Mi-am dorit dintotdeauna să descopăr locuri noi, culturi, civilizații și obiceiuri”, a scris el, subliniind că pentru el călătoriile sunt o formă de învățare și de conectare cu lumea.

În mesajul său, Gheorghiță a privit în urmă la anul care s-a încheiat, descriindu-l ca fiind „intens, cu realizări importante, dar și cu provocări pe măsură”. A vorbit despre lecțiile primite și despre modul în care a ales să le transforme în resurse pentru viitor: „Am ales să primesc cu recunoștință tot ce a fost bun, să accept momentele dificile, să înțeleg lecțiile din fiecare experiență și să merg mai departe cu speranță, credință, responsabilitate și, mai ales, cu dragoste de oameni”.

Citeşte şi: Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de căsnicie: „Tot ce simt e recunoștință”. Imagini nemaivăzute de la nunta lor

Citeşte şi: Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant cu ocazia aniversării de 43 de ani a lui Valeriu Gheorghiță, soțul ei: „Un partener așa cum mi-am imaginat”

Citeşte şi: Cum s-a schimbat viața Monicăi Bîrlădeanu, după nunta cu Valeriu Gheorghiță: „Așa cum trebuie să fie” / Exclusiv

Citeşte şi: Rețeta de sarmale servite la nunta lui Valeriu Gheorghiță cu Monica Bîrlădeanu. Chef Petrișor Tănase a detaliat pas cu pas modul de preparare

În postarea sa, Valeriu Gheorghiță a atins și un subiect care îl definește profesional: relația cu oamenii. „Ca medic, cred că înainte de toate este esențial să-ți placă oamenii, să-i accepți și să-i iubești așa cum sunt, fiecare în felul său”, a transmis el, un mesaj care a rezonat puternic cu urmăritorii săi.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță la nunta lor, 5 octombrie 2025

Cum a fost 2025 pentru Monica Bîrlădeanu

Și Monica Bîrlădeanu a împărtășit câteva gânduri la final de 2025, într-o notă la fel de introspectivă. Actrița a vorbit despre transformările personale prin care a trecut și despre importanța armoniei în familie. „2025 m-a învățat că nu toate drumurile drepte sunt corecte și nu toate ocolișurile sunt pierdere de timp”, a scris ea, adăugând că anul a fost plin de reușite, greșeli și lecții care au ajutat-o să se așeze mai bine în propria viață.

Ea a subliniat că încheie anul „cu mai multă claritate, cu mai puțină frică și cu recunoștință pentru familia mea”, confirmând că vacanța în Golful Persic a fost o alegere menită să aducă liniște și apropiere.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță și-au unit destinele pe 5 octombrie 2024, după un an de relație, într-o ceremonie elegantă organizată la Palatul Snagov.

Foto – Instagram

