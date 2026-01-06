Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză cu întreaga familie. Medicul militar a fost într-o vacanță exotică cu soția și cei doi copii

Valeriu Gheorghiță (43 de ani) a surprins pe toată lumea la început de an, după ce a publicat o serie de imagini intime alături de copiii săi și de soția lui, Monica Bîrlădeanu (47 de ani), într-o vacanță exotică în Golful Persic.
De obicei rezervat când vine vorba de viața personală, medicul militar a ales de această dată să împărtășească un moment de familie încărcat de emoție, însoțit de un mesaj profund despre recunoștință, iubire și lecțiile anului care tocmai s-a încheiat.
Valeriu Gheorghiță, imagini rare alături de copiii săi
Valeriu Gheorghiță a împărtășit public, pe contul său de Instagram, fotografii cu adolescenții săi, surprinși într-o atmosferă relaxată, în mijlocul unei călătorii care a însemnat pentru el mai mult decât o simplă vacanță. Medicul a însoțit imaginile de un mesaj amplu, în care vorbește despre recunoștință, echilibru și valorile care îl ghidează.
„Trecerea dintre ani m-a prins și de această dată departe de casă, dar împreună cu cei dragi. Mi-am dorit dintotdeauna să descopăr locuri noi, culturi, civilizații și obiceiuri”, a scris el, subliniind că pentru el călătoriile sunt o formă de învățare și de conectare cu lumea.
În mesajul său, Gheorghiță a privit în urmă la anul care s-a încheiat, descriindu-l ca fiind „intens, cu realizări importante, dar și cu provocări pe măsură”. A vorbit despre lecțiile primite și despre modul în care a ales să le transforme în resurse pentru viitor: „Am ales să primesc cu recunoștință tot ce a fost bun, să accept momentele dificile, să înțeleg lecțiile din fiecare experiență și să merg mai departe cu speranță, credință, responsabilitate și, mai ales, cu dragoste de oameni”.
În postarea sa, Valeriu Gheorghiță a atins și un subiect care îl definește profesional: relația cu oamenii. „Ca medic, cred că înainte de toate este esențial să-ți placă oamenii, să-i accepți și să-i iubești așa cum sunt, fiecare în felul său”, a transmis el, un mesaj care a rezonat puternic cu urmăritorii săi.
Și Monica Bîrlădeanu a împărtășit câteva gânduri la final de 2025, într-o notă la fel de introspectivă. Actrița a vorbit despre transformările personale prin care a trecut și despre importanța armoniei în familie. „2025 m-a învățat că nu toate drumurile drepte sunt corecte și nu toate ocolișurile sunt pierdere de timp”, a scris ea, adăugând că anul a fost plin de reușite, greșeli și lecții care au ajutat-o să se așeze mai bine în propria viață.
Ea a subliniat că încheie anul „cu mai multă claritate, cu mai puțină frică și cu recunoștință pentru familia mea”, confirmând că vacanța în Golful Persic a fost o alegere menită să aducă liniște și apropiere.