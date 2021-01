Valentina Pelinel și Cristi Borcea se gândesc să-și mărească familia: „Nu spun nu, satisfacția e mare!”

Valentina Pelinel (40 ani) și Cristi Borcea (51 ani) și-au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, la munte, alături de cei trei copii Milan (4 ani) și gemenele, în vârstă de doi ani, Indira Maria și Rania Maria.

Cu toate că sunt o familie mare și fericită, Valentina a mărturisit într-un interviu recent că posibilitatea de a mai face și alți copii nu este complet exlcusă.

„Nouă ne plac, dar deocamdată avem casa plină de copiii (râde). Nu spun nu, cine știe ce îți poate aduce ceasul. De când îi avem pe cei mici, suntem foarte fericiți. Evident că nu este deloc ușor, mai ales la vârstele acestea, dar satisfacția e mare. Nu se compară cu absolut nimic pe lumea asta zâmbetul lor, bucuria din ochii lor. E un sentiment special, unic”, a dezvăluit Valentina Pelinel, pentru click.ro.

Soția lui Cristi Borcea a mai spus că reușește cu brio să-și îndeplinească îndatoririle de mamă și să aibă grijă de fizicul ei, ea fiind adepta unui stil de viață sănătos ce implică un regim alimentar echilibrat și antrenamente fizice zilnice. Pelinel a explicat că poate să se împartă între sală și cei trei copii pentru că grădinița este foarte aproape de casa lor.

„Grădinița este la doi pași de casa noastră. Milan este ok, s-a obișnuit, penteu gemene a fost un pic mai delicat. Dar stau doar patru ore, program scurt, apoi vin acasă, dorm acasă. În intervalul acesta am timp să mă ocup și de mine. Merg la sală, mai fac masaj, am și eu timpul meu, merg la un tratament de întreținere sau la coafor. Mi-am împărțit timpul foarte bine”, a adăugat Valentia.

