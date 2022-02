Valentina Pelinel (41 de ani) este mama a trei copii, un fiu și două fiice, Milan, în vârstă de 5 ani, și gemenele Indira Maria și Rania Maria, care vor împlini 3 ani pe 1 martie 2022. În mediul online, modelul a făcut o declarație emoționantă cu privire la atacul Rusiei din Ucraina.

Valentina Pelinel, despre atacul Rusiei din Ucraina: „Toți, fără excepție, avem de suferit”

În dimineața zilei de 24 februarie 2022, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat invadarea Ucrainei pe trei fronturi. Liderul de la Kremlin a pornit o „operațiune militară specială” pentru „demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei, cu scopul, spune el, „protejării populației din regiunea Donbass, care a fost ținta abuzurilor și genocidului din partea regimului de la Kiev în ultimii opt ani” și „care a cerut ajutorul Rusiei”.

„Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este probabil cel mai negru scenariu imaginat de umanitate. Toți, fără excepție, avem de suferit, dar, ca mamă, nu pot nici măcar să-mi imaginez prin ce trec în acest moment femeile care își văd copiii victime ale acestui război. Ca și comunitate, putem ajuta de la distanță, dincolo de rugăciuni și postări emoționante, donând, fiecare cum consideră, în cadrul fundațiilor și ONG-urilor care se luptă pentru viață în Ucraina. Oricine dintre noi poate trece prin momente atât de dificile, în care fiecare ajutor contează. Doar uniți putem să depășim acest moment devastator 🙏”, a scris Valentina Pelinel pe Instagram.

Recent, despre un al patrulea copil, Valentina a declarat pentru Antena Stars: „Cred că sunt ok. Eu zic că am făcut trei, mulțumim lui Dumnezeu. Să fie sănătoși și ce-o vrea Dumnezeu mai încolo. Niciodată nu spune niciodată”.

Pentru a rămâne însărcinată a doua oară, Valentina a apelat la fertilizarea in vitro. „Da, o să spun pentru prima dată. Am apelat la fertilizare. Restul speculațiilor n-au o bază reală. Știu că au existat multe scenarii atunci. Nu știu de ce, pentru mulți, fertilizarea este un subiect tabu. Aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame”, a spus Valentina Pelinel în noiembrie 2020, pentru OK! Magazine.

„Noi ne doream foarte mult copii și am apelat la fertilizare aici, în România. Am avut parte de multă discreție și de servicii ca-n străinătate”, a adăugat. „Sunt multe femei pentru care o sarcină naturală nu e posibilă și aceasta este singura metodă. Nu trebuie să ne ferim, ci trebuie să fim un exemplu și să le dăm curaj celor care vor să aleagă calea asta”, a mai spus modelul atunci.

Soțul Valentinei, Cristi Borcea (52 de ani), este tatăl a nouă copii. Pe lângă cei trei copii pe care îi are cu modelul, omul de afaceri mai are șase din alte trei relații. Din primul mariaj cu Mihaela Borcea, Cristi Borcea are trei copii, un fiu, Patrick, și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo.

Din căsnicia cu Alina Vidican, omul de afaceri mai are doi copii, un fiu și o fiică, Alexandru și Gloria. De asemenea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo mai are o fiică, Andreina Carolyn Christine, din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu.

