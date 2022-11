Valentina Pelinel Borcea a fost dintotdeauna admirată pentru modul în care arată. Chiar și de când e mamă și trei 3 copii, fostul model reușește să se mențină în cea mai bună formă. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, Valentina Pelinel ne-a dezvăluit aspecte din viața ei de familie alături de gemenele Rania și Indira, dar și de fratele lor mai mare, Milan.

Soția lui Cristi Borcea ne-a povestit cum se menține și de ce nu petrece prea mult timp în bucătărie, recunoscând faptul că gătitul nu se numără printre pasiunile ei, așa că se rezumă la rețetele care îi ies cel mai bine.

Valentina Pelinel, viață provocatoare cu trei copii

Dacă ea este un etalon în ceea ce privește moda, iată că Rania, una dintre fiice, este atrasă de acest domeniu și găsește mereu inspirație în dressingul celebrei sale mame. Doar că alegerile vestimentare pe care micuța le face și accesorizarea lor nu sunt întotdeauna pe placul Valentinei Pelinel, însă soția lui Cristi Borcea cedează pentru a nu-i strica bucuria.

Valentina, de-a lungul timpului, când ai fost model, ce diete ai ținut ca să nu iei în greutate?

Nu am avut probleme până târziu, de abia pe la 26 de ani am avut o perioadă în care am luat în greutate, înainte de asta nu aveam un stres, îmi plăcea să fac mișcare, mai alergam în parc când eram la New York sau pe străzi pur și simplu, așa pentru forma mea să mă simt bine, dar nu neapărat că mă îngrășam și trebuia să țin cure.

La 26 de ani ce s-a întâmplat?

Nu știu, probabil niște schimbări care se întâmplă. Atunci am început să pun pe mine și am avut o perioadă în care am fost mai plinuță. Plinuță în sensul că pentru mine, pentru forma fizică cu care eram eu obișnuită…erau câteva kilograme, vreo 7 kg. Dar am fost atentă, le-am dat jos.

Cum se menține în formă Valentina Pelinel

La ce dietă ai apelat?

Nu țin neapărat o dietă. Am o prietenă, doamna doctor nutriționist, cu care m-am consultat și, pe cealaltă parte, cu Luminița Nicolescu făceam sport și atunci mențineam un echilibru. Trebuie să fii atent la cantitate, la combinația pe care o faci între alimente, poți să ai anumite intoleranțe sau alergii la alimente și atunci poate ce ți se recomandă ție, nu funcționează la mine.

Dar ai alimente pe care nu le mai consumi, de exemplu?

Nu am o regulă anume, am ținut regimul recomandat de doamna doctor nutriționist când am vrut să slăbesc, dar în rest îmi place să mănânc de toate, sunt pofticioasă, doar că am grijă. Într-o vacanță îți asumi că pui un kg sau poate chiar două kg, ești relaxat, mănânci, te simți bine, nu o să stai într-un regim toată viața! Și balansezi un pic, dacă azi am mâncat mai mult, mâine o iau mai ușurel, nu trebuie să ai reguli stricte, cam știm toți când sărim calul.

Gătești?

Nu prea gătesc, depinde. Spre exemplu, în weekend-uri copiii vor tiramisu și atunci facem tiramisu, care mie nu îmi place neapărat, nu e printre deserturile mele preferate, dar așa e situația. Însă mâncare în sine, nu îmi place să stau mult la cratiță ca să zic așa. Când gătești, guști și până la urmă sfârșești prin a mânca mult și din toate și nu e bine. Dacă ai opțiunea, că știi cum e, e frumos, pentru unii e o pasiune să gătească și respect asta, dar dacă nu ești nevoit să gătești și nici nu ai o pasiune, limitează-te la câteva rețete. Se gătește în casă, avem ajutoare la copii.

Fiicele Valentinei Pelinel și ale lui Cristi Borcea, pasionate de modă

Ce fac fetele? Dau iama în dressingul tău? Care e mai pasionată de modă? Care e mai băiețoasă?

Rania, m-aș fi așteptat la Indira să fie tipul acela de model. Dar Rania este cea care atacă prima pantofii din dressingul meu și hainele, e întotdeauna accesorizată, ea are și brățări la mână și inele, are și coliere, ea e cu accesoriile. Indira e mai simplă, nu are pretenții, nu își alege hainele. De obicei Rania decide hainele cu care se îmbracă ele.

Înainte să ieși cu ele din casă, negociezi să se îmbrace într-un anumit fel sau cedezi în favoarea lor?

De multe ori cedez, sunt copii la urma urmei. Am plecat într-o zi, într-o vizită, la sora mea și Rania și-a pus o costumație de un personaj și o mie de zorzoane pe ea, și bentițe și flori în cap! Doamne, cum ies cu ea așa pe stradă? Ce zice lumea? După care am zis că ea așa se simte bine, e fericită, e mică, asta e de înțeles. Are 3 ani jumate. Sper să le placă și lor un sport de contact, pentru că mi-ar plăcea să facă și ele karate.

Citește și: Ce tabieturi de cuplu au Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „După ce se culcă copiii, rămânem noi doi”

Valentina Pelinel, fotografiată în cârje. Ce problemă de sănătate are modelul și cum se simte acum

Ți-ar plăcea ca vreuna să îți calce pe urme în ceea ce privește modellingul?

Nu țin neapărat, dacă i-ar plăcea vreuneia dintre ele, normal că aș susține-o și aș ști cum să o îndrum. Dar nu țin neapărat să facă nimic anume vreunul dintre copii, vreau să facă ceva, dar nu să aleg eu, să le placă lor, că știu că dacă nu faci cu plăcere, nu îți iese bine.

Cum reușești să faci față provocărilor cu 3 copii? Fiecare e diferit, fiecare vrea altceva...

Eu sunt o fire organizată, asta e partea bună în toată nebunia asta și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am și ajutoare și atunci se întâmplă lucrurile frumos. Copiii au program, nu mai sunt bebeluși și îi ții în casă, trebuie să le faci program pentru că se plictisesc, trebuie să aibă și activități, merg și la școală, au și extra activități, ei înoată de la 2 săptămâni toți trei și așa mai departe. Spre exemplu, pentru Milan e o altă etapă, pentru că a început să facă și alte sporturi la școală în cadrul opționalelor, nu doar înot cum făcea de mic. Deja înotul îl considerăm de recreație. A început baschet, fotbal și karate.

Activitățile de obicei sunt împreună și ei se joacă foarte frumos împreună. Având în vedere că Milan acum a trecut la altă etapă, se întâmplă să am și activități separate cu el, în care nu pot să implic fetițele, dar, de cele mai multe ori când ne jucăm sunt toți 3.