Ce tabieturi de cuplu au Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „După ce se culcă copiii, rămânem noi doi”

Valentina Pelinel (41 de ani) și Cristi Borcea (52 de ani) formează una dintre cele mai frumoase și închegate familii din showbiz-ul autohton. Cei doi și-au făcut relația oficială în 2016, iar doi ani mai târziu, în 2018, s-au căsătorit civil în România. A urmat nunta religioasă, pe 30 septembrie 2019, care a avut loc în Ungaria. Valentina și Cristi au un fiu, Milan (6 ani), și o pereche de fete gemene, în vârstă de 3 ani, Indira Maria și Rania Maria.

Viața cu trei copii mici este solicitantă, dar Valentina Pelinel și Cristi Borcea găsesc mereu timp și pentru ei. Fostul model internațional a dezvăluit în cadrul unui interviu ce tabieturi de cuplu au.

Soția lui Cristi Borcea a mai spus că nu se plictisesc niciodată când sunt împreună, pentru că între ei există o “chimie”.

Cei doi au decis să facă separare de bunuri când s-au căsătorit, pentru a dovedi că între ei nu există niciun fel de interes financiar.

Tocmai pentru că mi l-am dorit pe el ca om, ca bărbat, mi l-am dorit ca tatăl copiilor mei și uite că suntem împreună, uniți și bine. Între noi nu există și nu a existat niciodată așa ceva (n.red.: interes financiar). Am fost uniți de la început, și la bine și la rău, și așa suntem și acum – a precizat Pelinel, în podcastul „Ameritat cu Nasrin”.

Noi avem separare de bunuri, eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. El ne creează toate condițiile mie și copiilor. Nu am ce să-i reproșez, nu ne lipsește absolut nimic, dar la noi nu se rezumă nimic la bani.

Valentina Pelinel a mai punctat că atunci când l-a cunoscut pe Borcea, ea avea o situație financiară foarte bună.

Cristi e foarte atent la nevoile mele, foarte cald și romantic. Ca orice om, toți avem defecte, dar e important să primeze calitățile. Eu deja eram un model de talie internațională cunoscut. Că produceam bani nu e niciun secret. Aveam un apartament la New York și o vârstă la care, fără copii, puteam face ce vreau. Omul pentru care am ales să fiu aici era într-o situație dificilă, despre care eu știam. M-a prevenit că nu va fi ușor. Eu pe el l-am vrut. Am sacrificat tot și n-am greșit.