Andreea Bănică a dezvăluit câte kilograme are și cum se menține. „Așa e organismul meu!”

Andreea Bănică se menține într-o formă fizică excelentă de ani buni. La vârsta de 44 de ani, cântăreața, mamă a doi copii (Sofia – 13 ani și Noah – 8 ani), este atentă la alimentație și face mișcare ori de câte ori are ocazia. Recent, artista a dezvăluit ce obișnuiește să mănânce zilnic și a precizat că meniul diferă diferă de la o zi la alta.

Întrebată de un internaut ce greutate are, artista nu a evitat răspunsul și a spus că are 61-62 de kilograme.

Am 1.70 m și 61 de kilograme în prezent, bat spre 62 pentru că în ultima săptămână am fost leneșă. De fapt, nu am fost leneșă, am muncit mult și nu am avut timp de sport.