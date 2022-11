Cu ce se ocupă Dragoș Dolănescu de când nu mai este politician. „Uneori, plata e în ouă, găini sau făină!”

Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al regretatului Ion Dolănescu, a fost ales deputat în Parlamentul din Costa Rica, în 2018. Dragoș și-a dus la bun sfârșit mandatul de politician „luptând”, spune el, pentru oamenii cu probleme financiare serioase.

În Costa Rica eu am luptat pentru oamenii săraci. Am conștiința limpede că am făcut ce am știut mai bine ca să ajut. Am combătut corupția și am luptat ca în sistemul privat, să nu mai fie așa de multe taxe. Pentru că cele mai mari taxe sunt la privat, iar guvernul a vrut să mărească taxele. Și atunci oamenii din sistemul privat nu mai puteau avea mulți angajați, nici să se dezvolte. Eu am avut un partid de centru-stânga, latino-american – a declarat, acum câteva luni, pentru fanatik.ro.