Tudor Ionescu (41 de ani), solistul Fly Project, a dezvăluit recent că a avut COVID-19. Cântărețul formează de mai bine de 15 ani un cuplu cu Anamaria Stancu (35 de ani), fostă prezentatoare Antena 1, devenită organizator de evenimente. Perechea are împreună o fiică, Ilinca, în vârstă de 3 ani.

Tudor Ionescu, solistul trupei Fly Project, a avut COVID-19

„Am avut COVID-19. Am fost pozitiv, dar fără simptome. Ceilalți membri ai familiei, soția și fetița, nu au luat, deși locuim în aceeași acasă. Am avut noroc”, a dezvăluit Tudor Ionescu în emisiunea Xtra Night Show.

Acum, solistul și soția lui vor să se vaccineze pentru a putea pleca într-o vacanță pe care și-o doresc de foarte mult timp. „Acum vrem să ne vaccinăm. Vrem să plecăm la Amsterdam.

Nu am ieșit nicăieri în ultima perioadă. Mi-e greu să cred că mai există acum, după un an de pandemie, oameni care să spună că nu există COVID-19”, a mai spus solistul Fly Project.

În septembrie 2020, Anamaria Stancu a mărturisit că își mai doresc un copil. „Da, îmi doresc un frate sau o soră pentru Ilinca. Doar că aș mai sta puțin, aș aștepta puțin să mai crească. Să înțeleagă lucrurile și să mă ajute. Să nu am grija ei.

Ea acum are 3 ani și e foarte agitată. Nu o scăpăm nicio secundă din ochi. Să mai crească puțin și sper să am răbdarea și nervii ca să pot să fac și al doilea copil”, a declarat Anamaria, în emisiunea Star Matinal.

Citește și:

Alina Laufer, fotografie adorabilă cu gemenii ei: „Patru săptămâni de când i-am adus acasă”

Fiica celebrei actrițe Catherine Zeta-Jones a împlinit 18 ani! Ce frumoasă este Carys

Gabriela Prisăcariu, într-o ținută transparentă în platoul emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”

În decembrie 2020, invitați în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Tudor și Ana au vorbit deschis despre cum a fost acest an pentru ei. „Pentru mine a fost un an bun. Financiar, prost, ca pentru toată lumea.

A fost un an în care am învățat chestii noi. (…) M-am prins de lucruri noi. Să știu să pot să refuz. (…) Am schimbat multe lucruri din viața noastră”, a spus Tudor.

„Am stat mult, mult mai mult timp împreună. Câteodată a fost bine, câteodată mno, ca la toată lumea. (…) Cel mai tare lucru de anul acesta este că încă suntem împreună”, a completat Ana glumind.

Cum s-au cunoscut Tudor și Ana?

„Eu am dansat în trupa lor vreo doi ani”, a povestit Ana, pentru OK! Magazine. „Și de-acolo s-a născut dragostea noastră. Lucrăm într-un business artistic care nu e o corporație, înainte de orice, trebuie să fim prieteni. Pentru că fără prietenie nu legi nimic.

Oamenii care lucrează într-un studio, de exemplu, trebuie să se înțeleagă din priviri. Dar, pe lângă chestia asta, există clar o barieră între viața profesională și cea personală pe care am depășit-o cu Ana”, a relatat și Tudor, pentru aceeași sursă menționată anterior.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro