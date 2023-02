Toto Dumitrescu, actor în serialul Lia: „Sunt deschis ideii de căsătorie, deși nu cred că schimbă nimic”/ Exclusiv

Toto Dumitrescu nu a fost niciodată împovărat de greutatea numelui moștenit de la tatăl său, marele sportiv Ilie Dumitrescu, și-a dorit să devină actor de când se știe și părinții i-au respectat pasiunea. A trecut pe la „Te cunosc de undeva”, iar acum poate fi văzut în producția „Lia- Soția soțului meu”, de la Antena1, dar proiectele lui nu se opresc aici.

Actorul, care și-a consolidat studiile la Londra, se visează pe scenele din Europa, dar până atunci își face jocul cunoscut în România.

Fiul lui Ilie Dumitrescu recunoaște că a fost înșelat în dragoste și nu respinge ideea de căsătorie, dar despre amorurile lui și stilul de viață am povestit într-un interviu pentru UNICA.RO.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Toto Dumitrescu, pilot de raliu în serialul „Lia- Soția soțului meu”

În producția „Lia- Soția soțului meu”, de la Antena 1, ești pilot de raliu. A fost greu să pătrunzi în pielea personajului? Te-a pasionat vreodată acest domeniu?

Nu mi-a fost greu să pătrund în pielea personajului, deoarece m-a pasionat lumea kartingului încă de mic. Am făcut asta de plăcere, însă nu m-am dus mai departe deoarece implică costuri enorme și mult timp.

Acest rol te-a încercat în vreun fel?

Fiecare rol mă încearcă. E greu să înțeleg motivațiile personajului și ce din trecutul lui îl face să fie așa cum este el şi, în egală măsură, este o provocare. Mike, după idolul lui, Michael Schumacher, este pilot de curse, iar circuitul și mașina sunt totul pentru el. Mi-a fost uşor să exprim această pasiune pe care o poartă el pentru meseria lui, deoarece am găsit în mine aceeași dragoste pentru vocația mea, actoria. Când am construit acest personaj, am avut grijă să-i dau anumite nuanțe și trăsături de caracter specifice, încât să nu semene cu nimic din ce am mai jucat eu până acum.

Toto Dumitrescu: „America e o tentație, dar tot Europa e mai atrăgătoare”

Ai studiat la Londra, te-ai gândit vreun moment să rămâi acolo sau să îți practici profesia altundeva în lume?

În trecut m-am gândit să rămân acolo sau să îmi practic profesia în altă parte, însă acum aș vrea să mă dezvolt aici.

America e o tentație?

Este, da, însă parcă tot Europa este mai atrăgătoare.

Toto Dumitrescu, despre relația cu tatăl său, celebrul Ilie Dumitrescu

Când se afla că ești fiul lui IlIe Dumitrescu, se închideau ușile sau se deschideau? Ce a însemnat numele pe care îl porți pentru tine? Ce relație ai cu tatăl tau?

Nu pot spune că mi-a deschis uși în teatru sau film. Sunt bucuros, însă, să-i port numele. Avem o relație bună și ne vorbim. Deși suntem în domenii diferite, discutăm întâmplările profesionale.

Ți-a înțeles pasiunea pentru actorie sau și-ar fi dorit altceva pentru tine?

Mi-a înțeles pasiunea și nu cred că și-ar fi dorit altceva pentru mine. M-a lăsat să aleg.

Obișnuiești să te sfătuiești cu părinții tăi? La cine mergi mai întai, la mama ta, Letiţia Badea, sau la tatăl tău?

În ultima vreme merg pe inutiția mea. Sfaturile de care aș avea nevoie ar fi pe plan profesional și, mai degrabă, le-aș cere unei persoane din breaslă.

Care ar fi actorul din Romania care te inspiră cel mai mult?

Sunt foarte mulți actori care mă inspiră. Dacă ar fi să aleg trei, ar fi Vlad Ivanov, Laurențiu Bănescu și Bogdan Dumitrache.

Multe vedete din Romania au un agent care îi reprezintă în străinatate. Ai și tu așa ceva?

Momentan, nu am. Sunt sigur că va veni dacă o să am șansa să lucrez în străinătate, deoarece așa funcționează industria acolo.

Actorul, despre fericirea în dragoste

Ai o relație în prezent? Cum v-ați cunoscut?

Sunt într-o relație. Suntem fericiți. Ne-am cunoscut pe străzile din București.

Ai fost vreodată înșelat în dragoste?

Da, am fost. A fost o experiență bună.

Ai fost vreodată aproape de căsătorie sau e un pas mult prea îndepartat? Te vezi în acest tablou acum sau mai târziu?

Sunt deschis ideii de căsătorie, deși nu cred că schimbă nimic. Vom vedea.

Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu a renunțat să mai mănânce carne

Care a fost cea mai drastică schimbare la care ai recurs pentru un rol?

Nu pot spune că am făcut schimbări fizice majore, însă mi-aș dori să am un rol care să mă facă să îmi schimb greutatea sau modul în care arăt.

Dacă tot a venit vorba, ce faci ca să te menții?

Sunt vegetarian. Nu-mi pun targeturi nerealiste și fac totul cu pași mici pentru a fi cât mai sustenabil. Merg la sală și fac înot.

„Nu sunt un om căruia să îi placă să epateze în vreun fel”

S-a întâmplat vreodată să ai probleme financiare?

Cred că toți avem unele perioade mai bune și altele mai proaste. Sunt OK și mă bucur că mă pot susține singur.

Ce ți-ai cumpărat din primii bani câștigați?

Nu mai țin minte exact. Cred că i-am făcut un cadou prietenei mele.

Care ar fi acele lucruri pe care nimeni nu le știe despre Toto Dumitrescu?

Am grijă de mediul înconjurător. Sunt perfecționist și motivat să evoluez pe toate planurile. Nu sunt un om căruia să îi placă să epateze în vreun fel.

Foto: PR