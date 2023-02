Rebel fără cauză! Toto Dumitrescu, pe urmele lui Michael Schumacher. Ce rol are în serialul „Lia – Soţia soţului meu”, de la Antena 1

A apărut în câteva producții de top, a cântat la Te cunosc de undeva, iar acum își face intrarea în serialul Lia – Soţia soţului meu, de la Antena1. Toto Dumitrescu va fi și de această dată băiatul rebel care atrage atenția. El va juca rolul unui pilot de curse la VorGroup.

Pe lângă fiul lui Ilie Dumitrescu, mai completează distribuția și Simona Voicu, care intră în pielea unei menajere. Nela e mereu atentă la lucrurile ce se discută în casa Vornicu pentru a strânge informații.

Toto Dumitrescu a studiat actoria la Londra

Toto Dumitrescu e adsolvent al secţiunii Theatre and Performance la Goldsmiths University of London, în anul 2019. Actorul a debutat încă din 2014, în coproducţia româno-americană Love by Design. Toto a făcut un rol memorabil și în producția Adela, unde a interpretat rolul lui Floppy, un tânăr care şi-a petrecut întreaga copilărie la orfelinat, dar căruia viaţa i-a surâs când se aştepta mai puţin.

“Sunt extrem de bucuros că am fost ales să joc în cel de al doilea proiect al meu ce poartă semnătura Ruxandrei Ion. Este o provocare, desigur, să-i dau viată personajului Marius (sau Mike, după idolul lui, Michael Schumacher). Fiind pilot de curse, circuitul și mașina sunt totul pentru el. Mi-a fost uşor să exprim această pasiune pe care o poartă el pentru meseria lui, deoarece am găsit în mine acea dragoste pentru vocația mea, cei drept, diferită (actoria). Construind acest personaj, am avut grijă să-i dau anumite nuanțe și trăsături de caracter specific, încât să nu semene cu nimic din ce am mai jucat eu!”, a dezvăluit Toto Dumitrescu despre personajul său din serial.

Simona Voicu a fost instruită de Dem Rădulescu

Și Simona Voicu se alătură distribuţiei serialului de la Antena 1. Absolventă a UNATC, la clasa prof. Dem Rădulescu, în 2002, actriţa a putut fi urmărită pe scenele mai multor teatre, pentru ca ulterior să devină creator de spectacole de Teatru Interactiv pentru copii. În Lia – Soţia soţului meu, ea îi dă viaţă Nelei, o menajeră din casa Vornicu, mereu atentă la ce se discută şi determinată să folosească informaţiile în beneficiul propriu. Cu această ocazie, Simona va fi colegă de platou cu fiul ei, Andrei Voicu, actorul care îl interpretează pe Robi, fiul lui Petru (Ştefan Floroaica).

“Nela este un personaj savuros, pe care publicul îl va îndrăgi, așa cum îl îndrăgesc și eu. E o femeie simplă, modestă, dar foarte indiscretă. Își bagă mereu nasul unde nu-i fierbe oala, de aceea face și multe gafe amuzante. Nela încearcă să se „descurce” și crede că „s-a ajuns” aici, în casa Vornicu. Rolul meu din “Lia – soția soțului meu” este un dar pe care l-am primit cu emoție, dar și cu mare bucurie. Să fii alături de actori atât de talentați și experimentați este cu siguranță o provocare, indiferent de vârsta la care vine aceasta!”, a dezvăluit Simona Voicu.

Serialul care poate fi urmărit în fiecare joi, la Antena 1, aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni.

Foto: Antena1