Top 15 vedete autohtone care au slăbit spectaculos și nu s-au mai îngrășat. Care sunt secretele lor

Sunt multe vedete din România care au învins în lupta cu kilogramele nedorite. Fie că au apelat la operații de micșoare a stomacului sau doar au perseverat cu dieta și sportul, important este că au scăpat de zeci de kilograme nedorite care le făceau viața un calvar.

Iată câteva exemple de vedete autohtone care au slăbit spectaculos și se mențin și astăzi într-o formă fizică de zile mari.

Raluca Bădulescu

Criticul de modă este în topul listei, după ce a slăbit circa 70 de kilograme. Acum 11 ani, vedeta de la Kanal D și-a micșorat stomacul și s-a transformat complet din punct de vedere fizic.

“După intervenția chirurgicală, care mi-a schimbat viața efectiv, am mai făcut intervenții estetice minore ca să mă mai aranjez. Prima lună după intervenție înseamnă regim alimentar bazat pe lichid. Practic ai stomacul unui bebeluș. Nu simți nimic în timpul operației, dar o lună de zile doar lichide consumi. Ușor, ușor se transformă în piureuri, însă mănânci exact ca un bebeluș. Poți mânca piure de broccoli, piure de cartofi, foarte, foarte pasat. Poți consuma budinici din acelea, shake-uri, vitamine, pentru ca organismul să se simtă în forță.” – a declarat ea, acum câțiva ani.

Astăzi, Raluca Bădulescu se menține la o greutate de circa 47 de kilograme, mâncând orice își dorește, dar în cantități foarte mici.

„Eu aşa fac şi mănânc orice, dar în cantităţi mici. Ideea e să nu măreşti cantitatea pe care o mănânci. Acum mănânc orice, pentru că sunt pofticioasă. Nu ţin regim special, dar mănânc o gură de ciocolată în fiecare zi, mănânc şi fast-food din când în când. Poţi lua o gură dintr-o porţie de paste. Vrei să mănânci paste? Mănâncă două furculiţe, dar atât. Peste 2 ore mai mănânci două furculiţe. Seara poţi mânca o felie de pizza. O felie, nu o pizza întreagă.”

Bianca Rus

Cântăreața a apelat și ea la bisturiu pentru a-i micșora stomacul. În 2018 a făcut operația, iar apoi a urmat procesul de scădere în greutate, dând jos circa 70 de kilograme. Din păcate, ea s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate după ce a slăbit, iar printre acesta numărându-se și o anemie severă.

“Mă hrănesc prin perfuzii! Vine asistenta acasă de două ori pe săptămână și mi le face! Analizele mele sunt praf, sunt foarte proaste! Nu pot să mănânc mai nimic de când am făcut operația de gastric sleeve. Nu-mi place nimic. S-a micșorat foarte tare stomacul. Nu mi-e poftă de absolut nimic. Acum mă chinui să mă îngraș, să mănânc pâine multă. O pâine pe zi ar fi indicat în cazul meu” – dezvăluia artista, în 2021.

Teo Trandafir

Îndrăgita prezentatoare de televiziune a slăbit peste 60 de kilograme într-un timp record. Ea a reușit acest lucru nu doar cu ajutorul operației de micșorare a stomacului la care a apelat, dar și cu un regim alimentar de la care nu se abate de câțiva ani.

„Eu nu respect orele de masă, pentru că nu am cum. Puţini ştiu că dimineaţă pun în gură doar două feliuţe mici de pâine, iar la prânz o ciorbă o descânt în… două ore! Dimineaţă, mănânc acelaşi lucru, fiindcă mi-e frică să încerc altceva. Întotdeauna, îmi pun pe farfurie două feliuţe mici, mici de pâine, cu un pic de unt, apoi beau o cafeluţă şi o apișoara şi gata. Pe urmă, ajung la serviciu.

Acolo, sistematic îmi iau de la bufet o ciorbă, pe care o consum în două ore, ce mai…o descânt, nu o pot savura dintr-odată, ca oamenii obişnuiţi. După aia, în timpul emisiunii, mai îmi iau pufuleţi dacă mi se face rău de foame. La final, mai aştept la “pomană”, poate mă mai cheamă şi pe mine cineva, să mănânc o… jumătate de biscuit! Practic, sincer vorbind, banii de mâncare au dispărut!”, dezvăluia Teo Trandafir, acum ceva timp, pentru wowbiz.ro.

Monica Anghel

Monica Anghel a declarat război kilogramelor nedorite în 2017. Artista s-a înscris într-un program de slăbire complex cu ajutorul căruia a reușit să dea jos circa 30 de kilograme.

“Am slăbit 30 kg. Am intrat în acest program, Good Life, de pe 1 octombrie 2017. Sunt monitorizată săptămânal de un nutriţionist, kinetoterapeut, fizioterapeut şi psiholog. Îmi fac analizele din 3 în 3 luni. Ultima dată mi-a ieșit ureea mare la analize și atunci medicul nutriţionist mi-a spus să reduc consumul de carne. Mi-a zis să țin două zile de post pe săptămână. Am avut o mare voință și iată că se poate. În paralel, fac şi sport. Nutriționistul meu se ocupă de mine și îmi spune ce trebuie să mănânc, ce trebuie să scot din alimentație, fie să adaug, sigur, pe baza analizelor, după cum spuneam.

Sunt matinală, dintotdeauna am fost așa. Merg în fiecare dimineață la ora 7 la kinetoterapie la medicul și la fizioterapie. Ședințele de psihologie le fac la medicul Violeta Kaparaliotis. Dimineața, la prima oră, mănânc o omletă cu semințe de chia, fără prea mult ulei. Pe la 10:00 mănânc 10-15 migdale sau nuci. La 12:00 servesc o ciorbiță de legume, dar fără pâine. A fost alegerea mea să renunț la pâine. Sunt multe mese, e totul foarte sănătos” – a declarat Monica Anghel pentru Click, acum câteva luni. Artista are și astăzi un stil de viață sănătos și se menține la o greutate constantă.

Cătătlin Scărlătescu

Celebrul jurat de la “Chefi la cuțite” a reușit performanța de a da jos 50 de kilograme. În urmă cu câteva luni, Scărlătescu povestea că a slăbit renunțând la anumite alimente și micșorând porțiile.

“Nu am ținut mari diete, doar mi-am închis robinetul la mâncare. Dacă înainte mâncam un kilogram, acum mănânc 150 de grame, de orice, doar am diminuat cantitatea. Atunci m-am oprit la 95 de kilograme, dar mă lua amețeala pe stradă, nu știu, eram prea subțire, mă bătea vântul. Acum am vreo 102-103 kg și stau bine, stau la greutatea asta de 3 ani.

Am mâncat doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete.” – declara celebrul Chef, în urmă cu câteva luni.

Micutzu

Comediantul, pe numele real Cosmin Nedelcu, a slăbit circa 50 de kilograme fără a-și tăia stomacul. Cea mai mare greutate a actorului a fost de 167.8 kg.

Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș. N-am vrut să accept că sunt obez morbid. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați – a mărturisit Micutzu.

Minodora

Minodora se numără printre vedetele care au avut mari probleme cu greutatea. Artista a reușit să scape de 40 de kilograme apelând la o operație de micșorare a stomacului. Acum, stilul ei de viață este unul sănătos, face mult sport și reușește să se mențină în cea mai bună formă fără a mai ține dietă.

„Dieta nu, dar cantitatea de mâncare cea pe care o servesc este mică, însă mă ajut de niște picături care îmi taie pofta de mâncare. Eu mai fac pauză cu ele, dar dacă slăbesc prea mult. Fiind o fire pofticioasă, fără aceste picături pe care le i-au din 2019, pentru că eu sunt operată de stomac, luând aceste picături reușesc să-mi stopez pofta, apetitul și nu mai mănânc. Nu refuz nimic, dar gust doar” – a spus Minodora, la Antena Stars.

Oana Radu

Oana Radu s-a luptat mulți ani la rând cu surplusul de greutate. În cele din urmă, cu ajutorul soțului ei, care este antrenor de fitness, artista a ajuns la o siluetă de invidiat.

“Eram dependentă și iubeam mâncarea. Treaba asta se întâmplă și acum în mine. Este o luptă continuă. Cumva, stilul lui de viață, care era super disciplinat, el fiind sportiv, m-a influențat, dar nu mi se părea că e bine. Ziceam: «Stai, e totul prea strict». Mă plângeam la prieteni. Este o dependență. Este un drog cu adevărat. Când îți scapă de sub control poți să ajungi rău. Am avut o dată 120 de kg și altă dată 104. Prima dată, ca să slăbesc, am ținut o dietă de pe net. Nu mâncam”, povestea Oana Radu în ianuarie 2021, în show-ul Vorbește Lumea.

Roxana Nemeș

Roxana se bucură acum de o siluetă de invidiat, dar în trecut a trecut și ea prin lupta cu surplusul de kilograme. Ea a reușit să dea jos 20 de kilograme pe care nu le-a mai pus niciodată la loc. Cum? Mult efort fizic și mâncare cât mai puțină.

„A intrat pe mine mărimea 36, nici mie nu îmi vine să cred. De menținut, alerg foarte mult, cred că asta e. Nu pe bandă, acolo mai rar în ultimul timp, din păcate, spre rușinea mea. Alerg mult la proiecte, de la unul la altul, le fac pe toate, vreau să le fac pe toate. Viața activă e cea mai bună rețetă, pentru că nici nu ai timp să mănânci, uiți. Nu e indicat, nu este foarte sănătos, deși eu mi-am făcut analizele și sunt sănătoasă tun.

Îmi fac toate poftele, dar mănânc puțin, pentru că m-am obișnuit așa. Nu am timp, iar atunci când mănânc, nu mai pot să mănânc mult. Simt imediat că mi se taie și atunci e ideal să mănânci ce vrei. Dar puțin, totul cu măsură. În afară de dragoste, acolo nu există măsură, ar trebui să fie peste măsură”, a declarat pentru WOWbiz.ro.

Andrei Duban

Actorul a trecut în ultimii ani prin schimbări fizice notabile. În 2012 s-a dus la medic pentru a face o operație de micșorare a stomacului și de atunci a dat jos circa 26 de kilograme. Duban este foarte mândru de realizarea sa și spune că pierderea kilogramelor l-a ajutat să scape și de unele probleme de sănătate. Înainte de operație, el cântărea 100 kg.

„Nu regret absolut deloc acea decizie. Ba dimpotrivă! Mă felicit pentru pasul făcut. În primul rând, am fost într-un fel forțat să fac acest pas. Trigliceridele și colesterolul urlau în mine! Cam așa cum a urlat doctorul la mine când a văzut cu ce mă lăudam, ca să spun așa, în fața lui. De slăbit am făcut-o pe parcursul anului trecut. Am scăpat de 25 sau 26 de kilograme în vreo șapte luni, de la operația de micșorare a stomacului.

Azi, mănânc orice. Absolut orice, dar câte puțin din toate! Dacă cumva mi se întâmplă să mai fac câte un exces, stomacul, noul meu stomac, funcționează ca un semnal de alarmă. Imediat îmi spune că nu e bine că fac ce fac și mă potolesc”– a dezvăluit actorul pentru impact.ro.

Larisa Udilă

În urmă cu doi ani, vedeta de la Kanal D a devenit mamă pentru prima oară. În timpul sarcinii, fostul model a luat 30 de kg în greutate. Din fericire, tânăra a reușit să-și redobândească rapid forma fizică.

“Eu am luat în greutate fără să mănânc foarte mult. Nu a depins 100% de mine, dar am fost și puțin inconștientă, am mâncat orice. Nu pun presiune pe mine. Am slăbit deja 20 de kilograme, mai am zece, dar trebuie să am grijă ce mănânc pentru că-mi alăptez bebelușul. Regim strict plus mișcare și tratamente corporale. Eu am apelat la [un serviciu alimentar] care îmi trimite trei mese pe zi și două gustări. Este extrem de ușor pentru mine acum, plus că mâncarea e delicioasă” – dezvăluia Larisa Udilă anul trecut.

Bogdan Talașman

Actorul, cunoscut din serialul “Adela”, de la Antena 1, a ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit circa 50 de kilograme. Bogdan Talașman s-a luptat multă vreme cu obezitatea, dar, în cele din urmă, a învins-o.

“Acum vreo 10 ani eram foarte gras, practic obez, și cu regim alimentar, sală și mult alergat am reușit în 7 luni să dau jos 50 de kg. Țin minte că în prima zi în care m-am apucat de alergat, aveam undeva la 140 de kg, am mers rapid vreo 300 de metri și am căzut, credeam că am făcut infarct! După 7 luni m-am înscris la primul meu maraton montan pe care l-am terminat. Ulterior au mai fost 10-11 maratoane pe munți, pe coclauri, și pe toate le-am dus la capăt! Practic momentul în care am scăpat de haina aia grea pe care o purtam cu mine zi de zi, viața mea s-a schimbat. Începusem să trăiesc din nou”

Majda Aboulumosha

De-a lungul anilor, Majda a dat jos circa 30 de kilograme. Vedeta de televiziune a trecut prin diverse fluctuații de greutate, dar acum ține lucrurile sub control.

„Sunt foarte multe preparate pe care le evit pentru că eu am slăbit foarte multe kilograme, vreo 30 la număr, de-a lungul vremii. Am tot avut oscilații și am învățat cum să mă hrănesc sănătos, dar, în același timp, să mai am și mici scăpări, numai că și acelea sunt controlate. Alimentele pe care eu le evit sunt în general prăjelile, tocănițele, lucrurile de genul acesta, grele. Mai mult consum salate și alimente cât mai crude, neprocesate, pentru că astea îmi și plac, deși eu gătesc foarte mult pentru familia mea. Fac mâncare gătită, dar eu nu prea consum.” – a declarat ea, ]n exclusivitate pentru Unica.

Oana Roman

Fiica lui Petre Roman a slăbit considerabil în ultimii ani. Prin dietă și diverse proceduri de remodelare corporală, vedeta a dat jos peste 25 de kilograme.

„Nu mi-am făcut operație de micșorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operație foarte, foarte complicată la nivelul abdomenului. Nu am voie să fac așa ceva. Am reușit să slăbesc cu două lucruri. Țin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură, în sensul în care mănânc din toate, dar foarte, foarte puțin. Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața. La prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură, și seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În același timp, fac acele proceduri de remodelare corporală” – spunea ea.

Lavinai Pîrva

Soția lui Ștefan Bănică s-a îngrășat circa 30 de kilograme în timpul sarcinii. După ce a adus pe lume copilul artistului, cântăreața a slăbit treptat, fără prea mult efort.

„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic şocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenţie de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus aşa, uşor-uşor, fără să fac eforturi prea mari”, a spus vedeta pentru Cancan.ro.

Cât despre regimul adoptat, Lavinia a dezvăluit cum arată meniul la care a apelat pentru a scăpa de kilogramele nedorite.

„Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, seminţe de in, nucă şi scorţişoară. Prânzul: grătar (peşte sau un alt tip de carne) şi legume (salată sau la grătar). Mişcare: minim 35-40 de minute pe zi. Cina: un ceai (detox) şi nimic altceva oricât mi-ar fi de greu”,

