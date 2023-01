Ce dietă ține Marina Almășan: “În ultimii ani am fost preocupată de alimentația sănătoasă” / Exclusiv

Marina Almășan a militat întotdeauna pentru mâncarea sănătoasă, iar de câțiva ani a făcut schimbări drastice în regimul ei de viață. Vedeta TVR a devenit vegetariană, iar cartofi prăjiți mai gătește doar pentru copii. Cu pizza se mai răsfață, dar doar dacă nu conține carne. În rest, merge la sală și face tot posibilul ca stresul să nu își facă loc în viața ei.

Are aproape 60 de ani, dar nu i-ai putea da această vârstă niciodată. Marina Almășan pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe.

Marina Almășan a scos din meniu carnea și cartofii prăjiți

“În ultimii ani am fost preocupată de alimentația sănătoasă, pentru că site-ul meu are o secțiune bogată pe această temă și am tot tradus, scris, intervievat, pe acest subiect.

Încerc să mănânc sănătos, sunt vegetariană de câțiva ani, dar nu-mi refuz plăcerea unei fripturi, dacă gazdele insistă, merg la sală, încerc să am o atitudine pozitivă ( asta în măsura în care nu mi-o strică cei, de care încă depind).

„Cu pizza mă mai răsfăț, o dată pe lună, dar e obligatoriu vegetariană”

Cu pizza mă mai răsfăț, o dată pe lună, dar e obligatoriu vegetariană, însă a cartofi prăjiți nu mai miroase demult în bucătăria mea, decât atunci când vin în vizită Victor cu Ana sau nepotul meu, Horia – un adolescent de toată isprava, care încearcă să suplinească absența lui Victor”, spune Marina Almășan pentru UNICA.RO.

Vedeta TVR 2 a plecat în vacanță în Finlanda

Acum, vedeta de la TVR 2 se află într-o vacanță în Finlanda, iar meniul este unul pe măsură. Vedeta petrece zile de vis, iar atmosfera de poveste a cucerit-o iremediabil.

“Am mers prin zăpadă, am respirat cel mai curat aer din lume, am privit cerul înstelat ( până acum aurora boreală nu si-a arătat chipul), am călătorit cu sania trasă de reni, ne-am făcut selfi-uri cu alpaca, am cutreierat sătucul elfilor lui Moș Crăciun și, mai ales, am netezit drumul către reședința lui Moș Crăciun din celebrul Rovaniemi. Una peste alta, am avut două zile dense și pline de inedit. Aventura continuă! Afară nu e frig : doar…-12 grade Celsius “, povestește Marina pe un site de socializare.

Prezentatoarea a făcut o vizită și la ferma de reni.

“Iată și multașteptata vizită la ferma de reni, incluzând o memorabilă plimbare prin natură cu o sanie trasă de reni. Încântate de această experiență, ne-am bucurat cât am putut de plăcuta surpriză.

Am alunecat pe zăpadă trase de un ren destoinic și însoțite de Miko – un lapon drăguț foc, am hrănit renii cu smocuri de licheni ( adevărată delicatesă pentru ei) am făcut ședințe foto cu renii , dar și cu o drăgălașă al alpaca ( din lâna verișoarei sale sunt , probabil, șosetele ce-mi încălzesc chiar acum picioarele), am băut ciocolată caldă într-o cafenea cu specific lapon, ne-am bucurat de zăpadă și am aflat câte-n lună și în stele despre drăgălașele vițuitoare cu coarne, pe care până și Moș Crăciun și le-a ales, ca mijloc de transport.

LEVI – orășelul de poveste în care ne aflăm – este cea mai mare stațiune de ski din Finlanda. La o latitudine de 67,8° nord, ea se află la aproximativ 170 km nord de Cercul polar”, a dezvăluit Marina Almășan.

Recent, vedeta TVR a acordat un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, în cadrul căruia a vorbit despre decizia băiatului ei de a se muta în Dubai, despre proiectele de viitor, dar și despre regretele care o încearcă după moartea fostului soț, Victor Socaciu, la mormântul căruia a mers, împreună cu fiul lor.

Foto: Facebook, arhivă personală