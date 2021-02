„Survivor România 2021”: Culiță Sterp a aflat că va fi tată de băiat! Cum a reacționat

În cadrul show-ului „Survivor România 2021”, Faimoșii au câștigat jocul de comunicare în fața Războinicilor și au primit, pe lângă mesajele scrise din partea susținătorilor, poze cu familiile lor.

Culiță Sterp a primit un mesaj emoționant de la iubita sa, Daniela Iliescu, în care l-a anunțat că totul merge bine cu sarcina și bebelușul pe care îl poartă în pântece este un băiețel, nu o fetiță, așa cum au crezut inițial.

„Frumosul meu, deși absența ta mă întristează de obicei, acum mă face să fiu cea mai mândră și fericită, pentru că arăți lumii cum te văd eu. Un om ambițios, deștept. Habar nu ai ce sentimente mă cuprind când te văd la tv și știu că o să-i povestesc copilului nostru toate astea.

Îmi este dor de tine. Sunt foarte liniștită, totul e bine, să nu-ți faci griji. Burta mea crește de nu se mai oprește, bebe a început să miște, iar la control totul e perfect”, i-a transmis Daniela Iliescu iubitului ei, potrivit cancan.ro.

Reacția lui Culiță Sterp când a aflat că va fi tată de băiat

„E băiat! Băi, e băiat! Cum s-a schimbat? Băi, nu cred! Am vrut să plâng, dar nu mai pot să plâng. E băiat! Doamne, Doamne! Uite-o pe nevasta mea, ce frumoasă e!

Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat din plâns în fericire. E ceva ce nu pot exprima în cuvinte.

Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la Survivor m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață. Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”, a spus emoționat Culiță Sterp când a aflat că va avea un băiețel.

