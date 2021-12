Exclusiv! Detalii picante din culisele SuperStar, direct de la semifinaliști: „Din fața televizorului nu se vede…”

SuperStar este show-ul de talente al momentului pe Pro TV, iar semifinaliștii ne-au cucerit cu talentul și charisma lor.

Emisiunea SuperStar este jurizată de Carla’s Dreams, Raluka, Smiley și Marius Moga, iar săptămână de săptămână, oamenii au urmărit cu sufletul la gură evoluția concurenților.

După live-urile care au avut loc pe 1 și 3 decembrie, au rămas șase concurenți în semifinală. Aceștia luptă pentru patru locuri în finala de pe 17 decembrie. Fiecare dintre ei va cânta câte două piese, iar oamenii de acasă vor vota. Finaliștii vor lupta pentru premiul cel mare, de 1 milion de lei.

Cei șase semifinaliști au vorbit în exclusivitate pentru Unica despre detalii neștiute din culise, despre cum se pregătesc de al treilea live din concurs, dar și despre temerile care îi încearcă înainte de această etapă importantă.

Fiecare dintre voi e unic în această competiție, tocmai din acest motiv a ajuns atât de aproape de marea finală. Ce simte fiecare dintre voi că a adus în plus, pentru a ajunge până în live-ul 3?

Romina Apostol: Toata lumea care mă cunoaște îmi spune că eman o energie nemaiîntâlnită, o energie care nu se consumă niciodată. Aș putea să spun că asta este superputerea mea. Cred că sunt specială pentru că pe scenă nu mai țin cont de nimic… mă pot schimba la 180 de grade din moment în moment și fac ca totul să pară ușor și distractiv. Nu am vrut să fiu sensibilă, am vrut să fiu diferită, să mă scot din tiparele muzicii românești. Din fericire, am avut norocul să am și o voce specială, care să îmi permită să ating cam orice notă posibilă, și în același timp o putere imensă.

Maria Ojică: Chiar spuneam și în testimoniale că fiecare dintre noi este unic și face lucrurile într-un anumit fel. Calitatea mea cea mai mare, care cred eu că m-a adus până aici, este capacitatea de a trasmite emoții puternice prin muzică. Simt că prin muzică pot exprima foarte bine ceea ce simt și că emoțiile mele ajung acolo unde trebuie.

Naomi Prie: Fiecare dintre noi este unic, original și înzestrat cu extrem de mult talent. Fiecare dintre noi are propriul stil și este format într-un mod diferit față de ceilalți, se adaptează diferit. Nu pot puncta cu exactitate ce am avut în plus sau în minus față de ceilalți, dar cu certitudine am o inimă caldă, o voce puternică și expansivă, un timbru pătrunzător și o personalitate artistică duală. Îmi place să mă gândesc la eul meu muzical ca fiind jumătate mătase, jumătate cuțit.

Maria Jugănaru: Eu cred (și sper) că am reușit să ofer un pachet complet, o corespondență între imagine și muzică. Am încercat să fiu autentică și sinceră, să urc pe scenă fiind eu însămi, nu vreun personaj, și am încercat să vin cu ceva diferit și “fresh” în fiecare etapă.

Alexandru Precup: Nu cred că am avut nimic în plus. Poate modestie mai multă, dar asta se mai găsește și prin alte părți. Răspunsul meu sincer ar fi: vocea. Vocea este unică până la urmă. Toți cei rămași în concurs sunt unici pentru vocea lor. Asta ne definește subiectiv în acest concurs și ne-a adus până aici.

Alessandro Mucea: Fiecare suntem diferiți și ca voce și prin modul nostru de a fi, dar ce am avut eu noroc e că m-a susținut foarte mult publicul și le mulțumesc din suflet.

Bănuiesc că odată cu fiecare etapă a show-ului, ați simțit că e mai greu, dar ați avut și mai mult de învățat. Ce v-a surprins și v-a făcut să vă simțiți ca un #superstar până acum?

Romina Apostol: Cât sunt pe scenă, mă simt ca un superstar… când sunt în spatele scenei sunt Romina emotivă. Scena mă face să fiu un superstar, mă eliberează de orice gând negativ și de orice amintire urâtă. Cât am stat aici, am fost surprinsă de mine și de cât de mult am evoluat. Am constatat că iubesc să repet și să învăț piese și să transmit, să ofer ceva lumii. Înainte de SuperStar, am crezut că nu o să reușesc în viață… nu aveam de la nimeni susținere în muzică, dar aici m-am descoperit pe mine, pe adevărata Rockmina.

Maria Ojică: Cu fiecare etapă a show-ului, am simțit că sunt mult mai aproape de a mă descoperi pe mine ca persoană și ca artist, ce m-a surprins cel mai mult am fost chiar eu, nu știam că pot face față atât de bine stresului și că mă pot deschide unei țări întregi atât de mult. Emoțional m-a încărcat absolut fiecare moment în care am cântat în această competiție, de fiecare dată când am urcat pe scenă am simțit că plutesc și că sunt într-un vis. Toate aceste emoții, plus reacțiile publicului și a celor de acasă m-au făcut să mă simt un superstar.

Naomi Prie: Pe tot parcursul acestui concurs, etapă de etapă, m-am alimentat cu iubire. Am găsit această iubire din partea publicului, din partea juriului, din partea întregii echipe și în special din partea celor de acasă care mi-au transmis mesaje emoționante care m-au mișcat în profunzime. Toate acestea m-au determinat să mă iubesc pe mine cu adevărat, să îmi îmbrățișez dualismul și intensitatea emoțiilor ce mă construiesc.

Maria Jugănaru: M-a surprins rapiditatea cu care experiența de pe scenă m-a transformat, m-a schimbat și m-a maturizat, atât ca artist, dar și ca om. Am învățat foarte multe lucruri despre domeniul muzical încă de la început, și pot spune că sunt din ce în ce mai pregatită pentru o viitoare carieră în muzică.

Alexandru Precup: Fiecare etapă parcursă a fost pentru mine un alt nivel de conștientizare a potențialului meu. Din fața televizorului nu se vede stresul și munca depusă de fiecare candidat la titlul de SuperStar. M-a surprins faptul că puteam mai mult de la început, dar mi-a fost greu să înțeleg și să accept. Nu mă declar Superstar. Un Superstar nu ar spune niciodată că e Superstar. It’s all in the heart of the audience. Peace!

Alessandro Mucea: Fiecare etapă este din ce în ce mai grea și mai încărcată de emoție. Dar ce m-a surprins cel mai mult până acum este câtă susținere primesc de la cei de acasă și înseamnă foarte mult pentru mine.

