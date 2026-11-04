Miliardarul David Geffen și modelul Donovan Michaels s-au împăcat după divorț. Între ei este o diferență de vârstă de 50 de ani

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David Geffen și Donovan Michaels au fost surprinși iar împreună la un an de la divorț. Vara trecută, modelul în vârstă de 33 de ani a intentat procesul de divorț în care îl acuza pe miliardarul de 83 de ani că l-a supus unor tratamente dureroase de epilare cu laser și stomatologice și că apoi l-a ignorat.

Miliardarul David Geffen și modelul Donovan Michaels s-au împăcat după divorț

David Geffen și Donovan Michaels au fost surprinși luna trecută pe iahtul lui Geffen, la un an de la despărțirea cu scandal. Împăcarea i-a surprins pe mulți, având în vedere tensiunile dintre ei. „Inima vrea ce vrea”, a declarat o sursă din cercul de apropiați al celor doi, pentru Page Six.

Idila cuplului amintește de o versiune alternativă a filmului „Pretty Woman”. Geffen, în vârstă de 83 de ani, a cărui avere este estimată la 9,7 miliarde de dolari și care este cu 50 de ani mai în vârstă decât Michaels, de 33 de ani, și-a cunoscut viitorul soț pe SeekingArrangements.com, un site web „unde bărbați precum Geffen caută persoane vulnerabile”, se menționează în plângerea de divorț.

Plângerea continuă: „Geffen a aflat despre trecutul tulburat al lui Michaels — istoria sa marcată de neglijare, sărăcie, instabilitate și probleme legale. În loc să reacționeze cu empatie sau să-i ofere sprijin sincer, Geffen l-a văzut pe Michaels ca pe un obiect de exploatare: un bărbat tânăr, atrăgător și gay, a cărui traumă putea fi folosită ca armă pentru satisfacția personală a lui Geffen”.

Exploatarea a inclus presupusul acces la o varietate de droguri ilegale. Plângerea preciza: „Se aștepta ca Michaels să consume droguri împreună cu Geffen și prietenii acestuia, care se bucurau ocazional de consumul de droguri dure în grup pe iaht, iar el a făcut tot posibilul să țină pasul cu stilul de viață agitat al lui Geffen; cu toate acestea, trecutul traumatic al lui Michaels era o bombă cu ceas emoțională, iar drogurile nu făceau decât să sporească tulburările interioare și simptomele de stres ale lui Michaels.”

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Divorțul s-a finalizat în aprilie 2026

Michaels și-a retras plângerea în octombrie 2025, iar în luna următoare s-a ajuns la o înțelegere confidențială. Divorțul a fost finalizat în luna aprilie a acestui an.

Înainte de despărțire, relația părea să decurgă fără probleme, cel puțin din perspectiva lui Geffen. Însă procesul intentat de Michaels anul trecut susținea că, atunci când acesta a decis să urmeze un tratament și a început să participe la Programul în 12 pași al Alcoolicilor Anonimi, sobrietatea sa ar fi creat o prăpastie între cei doi bărbați.

„Geffen nu voia un Michaels mai sănătos. El voia control și supunere”, se menționa în plângere. Geffen a negat toate acuzațiile din proces.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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