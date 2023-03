Stela Enache, dezvăluiri emoționante despre moartea soțului: „Au fost niște ani de chin!”

Stela Enache (73 de ani) și-a reamintit de unul dintre cele mai grele și triste momente din viața sa, pierderea soțului.

Stela Enache a fost căsătorită cu compozitorul și muzicianul Florin Bogardo timp de 39 de ani. Cei doi au împreună doi copii – Anton Marin și Laura Maria.

Florin Bogardo a murit la 67 de ani

Florin Bogardo s-a stins din viață pe 15 august 2009. El suferea de probleme cardiace de mai mulți ani și se internase la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” pentru investigații. Pe 14 august a suferit un atac cerebral, iar în dimineața următoare a murit.

Stela Enache a mărturisit că i-au trebuit îmai bine de 10 ani ca să-și revină după pierderea celui care i-a fost suflet pereche.

”Mult, mi-au trebuit cam vreo 10-12 ani ca să-mi revin. La început, au fost niște ani de chin. Nu-mi mai găseam nici locul, nici direcția. După ce nu a mai fost el, am mai avut-o 3 ani pe mama de care a trebuit să am grijă și toate aceste lucruri m-au dat peste cap. Am vrut să dispar din lumea muzicală, dar eu am promis, altcineva a dispus. În sensul că au început să vină niște premii pentru el și pentru mine. De dragul lui m-am dus să le iau.

Încet, încet am început să reapar, dar a fost greu. Voiam să mă retrag din toate activitățile și găseam eu ceva de făcut, nu sunt omul care să stea. Nu găseam calea sau rostul atunci. M-am afundat în muncă cu casa, am refăcut, am schimbat și așa, încet, încet, mi-am revenit”, a mai spus artista, la Antena Stars.

Marea doamnă a muzicii ușoare românești îi simte și astăzi lipsa, dar încearcă să se bucure de prezent și de tot ce a avut viața mai bun să-i ofere.

”Fiecare lucru mărunt îmi aduce fericire. Nu avem voie să ne gândim la nu știu ce idealuri, nu poți să-l mânii pe Dumnezeu, viața mi-a oferit tot ce mi-am dorit. Mi-a oferit succes, plecări în străinătate, un soț extraordinar, niște copii foarte buni și nepoți buni. Sunt mulțumită.

Fericită aș fi fost dacă era și soțul meu lângă mine, dacă era toată familia. Este mersul vieții și nu au cum să schimbi, dar, trebuie să știi să ieși din stare și să nu te lași copleșit de probleme sau gânduri urâte”, a adăugat Stela Enache.

Stela Enache și Florin Bogardo s-au logodit pe 15 august 1971, iar câteva săptămâni mai târziu, pe 8 septembrie, cei doi artiști s-au căsătorit.

„Cu destinul şi cu Dumnezeu nu te poţi juca!”

„Nu m-a cerut de soţie, mi-a scris. Verigheta era pregătită pentru altă persoană, dar cu destinul şi cu Dumnezeu nu te poţi juca. El (Florin Bogardo) a venit la Mamaia, eu eram la festival, debutam atunci în 1971, el era la secţia compoziţie, eu eram la interpretare. Ne-am cunoscut datorită maestrului George Grigoriu şi a fost dragoste la prima vedere din partea lui. Eu îl iubeam de multă vreme. Îmi plăcea de el, eram îndrăgostită de el şi de muzica lui.

Colegele mele ştiau. În momentul în care m-am întors la facultate, venind din vacanţă, ca doamna Bogardo, nimeni nu a vrut să creadă. Norocul meu a fost că am avut o colegă de cameră care a fost martoră la această întâlnire şi iubire” – povetsea artista în trecut.