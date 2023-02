Anamaria Ionescu, soția lui Tudor Ionescu, solistul trupei Fly Project, a făcut o serie de dezvăluiri legate de infidelitățile artistului și de cum a reușit să treacă peste ele.

Anamaria și Tudor și-au unit oficial destinele în 2015, după 11 ani de relație. Cei doi s-au întâlnit în perioada în care ea era dansatoare în trupa lui. La doi ani după căsătorie a venit pe lume fetița lor, Ilinca.

Tudor Ionescu: „M-am oprit la o altă adresă”

De-a lungul anilor, relația lor a întâmpinat și obstacole. Tudor Ionescu a înșelat-o pe Anamaria în 2010, iar cei doi s-au despărțit atunci timp de șase luni.

„Veneam de la un concert și m-am oprit la o altă adresă” – a recunoscut Tudor Ionescu în trecut.

Anamaria Ionescu a spus că separarea lor a fost foarte dificilă pentru ea. În cele din urmă, artistul a fost cel care a făcut primul pas spre împăcare.

„Am stat despărțiți 5, 6 luni. A fost un an destul de greu, anul 2010. Tudor a luat-o pe altă cărare. A uitat să vină acasă într-o seară și s-a oprit la o altă casă, dar am trecut peste acel episod.

A fost un an greu pentru mine, pentru că încercam să-mi dau seama ce s-a întamplat. Mi-am dat seama că și eu am făcut foarte multe greșeli și am fost suficient de maturi încât să ne dăm seama că dragostea învinge. Am încheiat capitolul fără discuții, reproșuri.

În acele 5, 6 luni cât am fost despărțiți, orice loc îmi aducea aminte de el. El a făcut pasul spre împăcare, dar timid. Până la urmă l-am ajutat și eu. A fost o împăcare în 2 reprize”, a spus, la rândul ei, Anamaria.

„Împăcarea nu a fost ușoară”

Într-un interviu recent, Anamaria a explicat de ce a acceptat să se împace cu artistul. La momentul despărțirii, fetița lor nu venise pe lume.

Împăcarea nu a fost ușoară. Am stat mai mult de 6 luni separați. Eu mă așteptam să fie lapte și miere. Mă gândeam că o să îmi ceară în fiecare zi scuze, dar nu. Am luat-o de la 0, după ce ne-am împăcat prima oară, am simțit că ceva nu e în ordine, scârțâie, ne-am mai despărțit o lună, nu ne-am vorbit deloc și acela a fost momentul în care ne-am dat seama că nu putem unul fără altul.

„Oamenii merită a doua șansă”

Consider că oamenii merită a doua șansă. Deja de la a doua e un caz pierdut, pentru că nu știi niciodată ce poate ieși. Înainte de această infidelitate, dacă m-ai fi întrebat dacă pot trece peste așa ceva, aș fi spus că nu, sub nicio formă.

Iată că viața m-a pus în fața faptului împlinit și mi-am dat seama că dacă iubești cu adevărat o persoană și simți că poți să construiești ceva cu ea, că poți să treci peste acel moment, în sensul în care să nu reproșezi. Dacă simți că vrei să încerci să faci un efort pentru a uita, fă-o”, a declarat soția lui Tudor, pentru wowbiz.ro.

Foto – Facebook