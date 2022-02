Celia a devenit mamă pentru a doua oară, informează Spynews. Artista a născut o fetiță, Clara Maria, prin operație de cezariană. Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, mai au un fiu, Angelo Ioan, în vârstă de 7 ani.

Solista Celia a născut o fetiță. Ce nume va purta bebelușul

„Corpul meu a suferit foarte multe modificări. 20 de kilograme în plus, am aproape 38 de săptămâni de sarcină, circumferința abdomenului dublată, drepții abdominali rupți, celulită, câteva vergeturi, iar peste o săptămână, din graviduță drăguță, voi fi văzută o mămică obosită și grăsuță… Da, știu, kilogramele în plus nu au cum să nu se vadă, totuși, ceea ce vreau să vă spun este că acea mămicuță grăsuță și obosită se simte binecuvântată!!!”, a scris cântăreața în mediul online, pe 13 februarie 2021.

„Acea mămicuță cu celulită și vergeturi a adus pe lume viață, și da, cândva eram traumatizată de aceste gânduri: corpul meu nu va mai fi la fel, asta e clar. Dar oare de ce trebuie să fim neapărat perfecte? Acesta e, oare, scopul nostru în lume? Să tragem cu disperare de niște standarde impuse???”, a continuat.

„Vor trece, probabil, câteva luni bune până o să îmi revin cât de cât și urme tot vor fi. Este normal, dar urmele trebuie purtate cu mândrie!!! Vă rog nu judecați și nu puneți presiune pe mine, pe noi, femeile. Alegerea mea este să îmi dau silința să îmi revin, însă ușor și pentru că e alegerea mea, nu pentru că trebuie!”, a mai scris.

„Am să o fac în timp, ușor, cu răbdare și liniște! (…) Nu puneți voi presiune pe noi! (…) Știu ce vreau și știu că, ușor, ușor, o să reușesc să îmi revin, însă nu știu timpul și nici nu vreau să mă stresez cu asta. Am o minune gata să vină pe lume și încă o minune care de 7 ani îmi zâmbește zi de zi”, a completat.

„Sunt binecuvântată și fericită și, chiar dacă ies din asta ușor șifonată, ușor grăsuță, cu celulită și cu vergeturi, știu că voi fi FERICITĂ! Îmi promit să nu pun presiune pe mine. Nici NU accept gândul acesta în prima etapă! Etapele de tranziție sunt normale (minim un an), iar urmele rămase trebuie purtate cu mândrie! M-ați înțeles?”, a încheiat.

Celia a avut o sarcină dificilă. În ianuarie 2022, artista dezvăluia că a avut nevoie de ajutorul medicilor. „Au fost niște probleme care mi-au dat niște dureri îngrozitoare. A trebuit să fac o intervenție aproape pe viu. Sarcina pune presiune pe inimă, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, totul o să fie bine”, spunea atunci, la Antena Stars.

„Răspund foarte bine la tratament și nu e doza atât de mare încât să-mi fie teamă, plus că am început tratamentul doar din al treilea trimestru. Se poate întâmpla să nasc mai devreme, dar, cu starea mea de spirit și cu Dumnezeu aproape, voi merge până la final. Mai sunt cinci săptămâni. Sper ca aceste probleme să pot să le remediez după, să nu fie ceva pe care să-l port o viață întreagă”, a completat.

„Cred că mă voi descurca mai bine cu ea în brațe decât cu ea în burtică”, a mai declarat solist. La sfârșitul anului 2021, Celia a avut COVID-19 pentru a doua oară. Artista s-a infectat cu SARS-CoV-2 și în primăvara anului 2021, alături de întreaga familie. La a doua infectare, soțul Celiei și fiul lor nu s-au mai îmbolnăvit.

