Smiley (38 de ani) și Gina Pistol (41 de ani) sunt părinții unei fiice, Josephine Ana, născută pe 9 martie 2021. Invitat în emisiunea „La Măruță” pentru a-și promova noua piesă, Smiley a vorbit, printre multe altele, și despre fiica lui. Smiley și Gina formează un cuplu de mai bine de 5 ani, însă și-au confirmat relația abia la finalul anului 2019.

Smiley, noi detalii despre fiica lui. Josephine împlinește 1 an în martie 2022

„Am sărbătorit în fiecare lună, așa se face în primul an. Suntem foarte bucuroși că avem un copil sănătos, cuminte, superb. E superb, nu am ce să vă zic. Doarme noaptea. Acum e un pic mai agitată noaptea, pentru că îi cresc dinții. Acum e un pic mai dificil”, a povestit solistul.

„Am fost în vacanță în Seychelles toată familia. E greu. Dar ea a fost super cuminte față de ce am mai experimentat eu în zborurile astea lungi cu alți copii. A fost cuminte, decentă, ne-a lăsat în pace. A plâns un pic, dar destul de puțin”, a continuat.

„Cel mai greu este că își pierd răbdarea, normal. Adorm, se trezesc, vor să se joace. Au fost două zboruri. E un copil foarte activ. Dacă stai cu ea, te joci cu ea, cânți și povestești, n-ai nicio problemă. Dacă o lași să se plictisească începe…”, a mai spus artistul.

„Nu zice: «Hei, ce faceți, un frățior, o surioară?»”, a glumit Cătălin Măruță. „Nu zice, deocamdată. Sau o zice, dar nu înțelegem noi. Gina se pregătește de filmări, începe și ea mâine, avem un pic de treabă acum. Avem o bonă cu care ne înțelegem foarte bine, care vine în timpul zilei. Dacă e nevoie, cu siguranță vor veni mama, mama Ginei. Și eu o să stau mai mult acasă, n-aș vrea să fim amândoi plecați. Facem cu rândul”, a încheiat Smiley.

În decembrie 2021, Gina a făcut primele declarații despre cel de-al doilea copil. „Când nu ai copil, toată lumea te întreabă când faci un copil. «Eh, când un copil?» După ce faci un copil, nici nu a prins bine… «și al doilea copil când?». Stai să-mi revin după primul copil. Lasă-mă puțin. Nu știu… al doilea copil când o vrea Bunuțul, pentru că se știe foarte bine povestea noastră și cred că îi forțăm puțin mâna lui Dumnezeu cu al doilea copil. Să ne bucurăm de micuță”, a declarat Gina Pistol în mediul online.

În august 2021, tot în mediul online, prezentatoarea TV a vorbit despre provocările întâmpinate în timpul sarcinii, dar și despre șansele mici pe care medicii i le-au dat să devină mamă.

„Viața mea a fost un șir nesfârșit de întrebări care duceau în aceeași direcție: «Când o să ai și tu un copil?», «Când ai de gând să faci un copil?», «De ce nu ai un copil la vârsta asta?». Întrebarea asta mi se pare că este foarte intruzivă pentru o femeie, pentru că nu știi prin ce trece femeia aceea”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.

„După ce am aflat, în urma unui control de rutină, că am șanse foarte mici să rămân însărcinată, adică undeva la 0,1, această întrebare îmi tulbura liniștea pe care încercam să o mențin cu greu în sufletul meu. De fiecare dată îmi puneam pe chip zâmbetul social și răspundeam «când o să fiu pregătită, când o să fie», dar numai eu știu ce era în sufletul meu”, a completat.

Despre sarcină, prezentatoarea TV a adăugat: „În timpul sarcinii am resimțit din plin presiunea [afișării] unei imagini perfecte. În timp ce corpul meu se modifica pentru a-i face loc fetiței mele, am înțeles că frumusețea cuprinde diverse contururi. Când am aflat că voi deveni mamă, am realizat că universul meu se va schimba definitiv”.

„Primele luni de sarcină mi-au pus pe față un zâmbet imens. Pe lângă oamenii care îmi transmiteau energie bună și gânduri frumoase, au fost și cei care m-au criticat dur și care mă judecau în orice făceam. Am încercat mereu să opresc lupta asta dintre ce e bine pentru mine și pentru micuța mea și ce ar trebui să fie confortabil pentru restul oamenilor”, a mai spus.

