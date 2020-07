Smiley, mesaj tranșant după interviul oferit de Andreea Esca în care recunoaște că a fost infectată cu coronavirus

Interviul oferit de Andreea Esca în care recunoaște că atât ea, cât și soțul și fiul său, au fost infectați cu COVID-19, a împărțit țara în două tabere. În timp ce unii empatizează cu spusele prezentatoarei de știri de la Pro Tv, alții o critică, ba mai mult de atât, o acuză că nu ar spune adevărul. Ei bine, Smiley se află și el într-una din tabere.

Smiley a transmis un mesaj dur pe conturile de socializare în care acuză raționamentul unor persoane, artistul dezvăluind că dintre cunoștințele sale, nu doar Andreea Esca, ci mai multe au trecut prin lupta cu COVID-19:

„Observ un trend general de a nu crede in nimic, nici in Covid, nici in medici sau oameni, in stiinta sau in Dumnezeu. Poate putem, totusi, prin declaratia Andreei Esca, sa invatam sa avem mai multa grija de noi si sa ne ferim de boala, doar atat…

O cunosc si stiu prin ce a trecut. Din pacate nu e singura mea cunostinta personala care a avut Covid. Boala asta exista si se raspandeste foarte usor. Va rog sa aveti grija de voi cu responsabilitatea celor care stiti ca de sanatatea voastra depinde sanatatea tuturor. As vrea sa va mai rog sa nu ma puneti la zid pentru ca am exprimat o ingrijorare!”, – a scris Smiley pe Facebook.

Așa cum era de așteptat au fost persoane care l-au denigrat pe Smiley, acuzându-l de complicitate, alții l-au jignit, iar unii au amenințat că îl vor șterge din listă.

Citește și Ce spunea Anca Țurcașiu în urmă cu doar 10 zile despre căsnicia sa

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro