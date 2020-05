Smiley, despre cea mai cruntă beție: „Eu nu rezist prea tare la băutură”

Smiley susține că nu ține la băutură și preferă să-și impună o limită pentru a nu mai trăi ceea ce a trăit în urmă cu câțiva ani când a băut cu prietenii într-un club și a avut parte de o seară de pomină, după cum el însuți descrie: „Eu dacă ies la băut cu băieții sau ies la vreo petrecere, am un prag la care zic «băieți, eu am plecat», de care nu trec. Adică pragul este când încep să vorbesc și nu mai pot să articulez.

Am trecut și peste pragul ăsta, dar atunci am avut impresia că am rămas singur în club. Mi s-a întâmplat o dată. Am mers în club cu niște prieteni, eram și cu Marius Moga, și cu Randi, cu mai mulți. La un moment dat am trecut de pragul ăla, m-am dus mai departe și am impresia că m-am așezat pe o canapea și mă uitam în jurul meu, mi se părea că e gol clubul. Mă gândeam că m-au lăsat singur pe acolo și nu știam dacă mai știu să ajung unde trebuia să ajung. Am intrat în panică”

„Am ajuns acasă, nu știu cum am ajuns, cu un taxiu ceva, dar eram la modul panicat că nu înțelegeam unde sunt băieții, de ce m-au lăsat singur. Cred că unul dintre prieteni m-a dus acasă. După care la vreo oră a ajuns și Moga, și portarul i-a zis că pe mine m-au adus pe brațe acasă”.

„De la experiențele astea, că nu a fost singura, mi-am impus să nu mai trec de prag că nu are rost și când simt că nu mai articulez bine cuvintele sau că mi se înmoaie un pic genunchii, mă opresc. Eu nu rezist prea tare la băutură, așa că prefer să rămân mai «light» și îmi place amețeala asta ușurică. Nu am trecut în partea cealaltă” – a povestit Smiley în emisiunea lui Mihai Bobonete și Costi Diță

