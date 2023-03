Simona Gherghe a ajuns cu copilul la spital: „Analizele lui Vlad erau extrem de proaste”

Simona Gherghe a trecut printr-o grea încercare. Prezentatoarea de la Antena 1 a fost nevoită să se interneze cu fiul său, Vlad, în spital. Băiețelul avea analizele foarte proaste. Au urmat nopți albe și multe momente de tensiune.

Acum, vedeta a revenit acasă, lângă fiica sa, Ana, și soțul său, care a încercat cum a putut să îi fie aproape în această perioadă.

Simona Gherghe: „E prima experiență de genul asta, iar Vlad a fost tare curajos”

“Suntem acasă, după câteva zile grele, cu Vlad în spital. E prima experiență de genul asta, iar Vlad a fost tare curajos. Și răbdător. Pentru un copil cu o stare excelentă, fără febră, fără simptome, în afară de ganglioni inflamați, e greu să reziști câte 8, 10 ore pe zi, legat de o perfuzie. Ne-am internat la Institutul Matei Balș, pentru că analizele lui Vlad erau extrem de proaste. Niște valori ale transaminazelor foarte mari, cauzate de un virus, care nu i-a dat alte simptome”, povestește Simona Gherghe pe o rețea de socializare.

“A reacționat bine la tratamentul perfuzabil”

Vedeta recunoaște că s-a internat cu inima strânsă, dar Vlad a primit un tratament bun și lucrurile s-au așezat treptat. Grija medicilor a impresionat-o.

“A reacționat bine la tratamentul perfuzabil, așa că suntem, din nou, acasă, la Ana și la tati. Va mărturisesc că, atunci când am auzit de internarea la Balș, m-am panicat. Am avut prejudecăți, legate de spitalele de stat, dar acum regret gândurile astea. S-au schimbat multe. Totul a fost impecabil la Balș, de la grijă și priceperea oamenilor, la curățenie. Mulțumesc din suflet doamne doctor Camelia Kouris, medicul care a avut grijă de Vlad, cu atâta empatie și căldură. Mulțumesc și medicilor de gardă, doamnelor asistente și doamnelor infirmiere. Au o profesie tare grea, dar o fac cu pasiune și talent. E cel mai greu să ai grijă de copilașii bolnavi. Să le înțelegi plânsul și frică, dar și suferința părinților… Mulțumesc și mă înclin! Și să fim sănătoși!”

Simona Gherghe a avut o perioadă horror

Simona Gherghe a mai trecut printr-o perioadă complicată în iarnă. Atunci și cei mici, dar și ea au fost bolnavi.

„Nu am apucat să mai vorbim, dar suntem într-o perioadă horror, cu atâtea viroze și tuse. Am impresia că ne pasăm virusurile de la unul la altul și nu se mai termină. Aștept să treacă valul asta și să fie mai frig, să se mai ducă din bolile astea, ca să ne liniștim și noi, să putem să dormim, pentru că nu mă regăsesc deloc în perioada asta, inclusiv eu am o răgușeală de care nu mai scap”, spunea Simona Gherghe pe o rețea de socializare.

Prezentatoarea și-a amintit de vacanța petrecută de curând în Italia. Atunci, cei mici au mers la cursuri de schi și au petrecut mult timp în aer liber, dar nu au avut nicio problemă medicală majoră.

„Știți că v-am povestit că atâta vreme cât am fost cu copiii la schi în Italia și am stat foarte mult afară, nimeni nu a avut niciun fel de problemă, deși erau într-o colectivitate acolo, au făcut cursuri de schi împreună cu 16 copii italieni. Și i-am văzut, unii tușeau, alți aveau muci, dar nu au luat absolut nimic, totul a fost bine cât au stat afară, dar cum au intrat iarăși în încăperi, nu reușim să mai găsim echilibrul de care avem atâta nevoie”, sublinia vedeta.

