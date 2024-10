Simona Amânar, marea campioană mondială, împlinește 45 de ani: „Asta înseamnă performanță, să nu ai întotdeauna ce îți dorești” / Exclusiv

Simona Amânar, triplă campioană olimpică împlinește, astăzi, 45 de ani. Recunoaște că își dorește pace și sănătate pentru toți prietenii ei, chiar dacă acest deziderat este greu de atins. O sportivă desăvârșită și o campioană mondială modestă, Simona Amânar spune că „partea materială am pus-o mereu pe ultimele locuri. La fel cum nu mi-a plăcut să epatez niciodată. Am fost învățată cu munca și respectul”.

Simona Amânar ( 45 de ani) este una dintre cele mai cunoscute și iubite sportive din România. Astăzi împlinește 45 de ani și, într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, celebra gimnastă mărturisește că soțul ei, Cosmin, și cei trei copii, Alexandru, Ștefania și Tudor sunt tot ce și-a dorit vreodată. Tripla campioană olimpică își aduce aminte când își serba ziua la Deva, la lot, unde „aveam acel obicei, inițiat de domnul Bellu, de a ne bate cu frișcă”.

Simona Amânar, triplă campioană olimpică: „Îmi pare rău că ani de zile nu am beneficiat de prezența părinților lângă mine, în multe momente, dar asta înseamnă performanță, să nu ai întotdeauna ce îți dorești”

Simona Amânar recunoaște că, pentru a face performanță, a trebuit să renunțe la multe lucruri. Uneori chiar și la familie, care nu-i putea fi alături de ziua ei. În cantonamente nu avea voie să mănânce multe prăjituri la ocazii pentru că asta i-ar fi putut dauna atât ei, cât și echipei.

„Aș fi rea să spun că aș fi dorit mai mult. La fel cum aș fi ipocrită să spun, după ce am ajuns la acest nivel, că nu au existat momente când simt că aș fi putut sau meritat mai mult” spune Simona Amânar.

Chiar dacă nu a avut o viață ușoară și a trebuit să renunțe la multe, campioana mondială Simona Amânar știe sigur că, de-ar fi avut încă o dată de ales, tot sport ar fi făcut. Recunoaște că a pierdut o parte importantă a copilăriei, dar fără asta nu ar fi putut aduce țării medaliile câștigate.

„Știu că este un ideal greu de atins”, spune Simona Amânar despre marea dorință de ziua ei

La mulți ani, Simona. Ce îți dorești cel mai mult de ziua ta?

Mulțumesc mult pentru gândurile frumoase, dar cel mai important pentru faptul că v-ați gândit la mine și nu m-ați uitat. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că sănătatea mea, a copiilor mei și a familiei este cea mai importantă. Apoi îmi doresc ca oamenii să trăiască în condiții bune și să fie pace, să nu mai existe suferințe pentru nimeni. Dar știu că asta este un ideal greu de atins, dar avem fiecare obligația de a contribui cât de puțin prin fapte bune pentru cei din jurul nostru.

Noaptea pe care Simona Amânar nu o va uita niciodată: „Am petrecut la Hotel Sport din București”

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce daruri își făceau părinții tăi?

În primii ani de viață, până am început performanța, ziua de naștere era petrecută asemeni copiilor de vârsta mea. Cu câte un un suc și prăjitură făcută de către mama, ne adunam acasă copiii de la bloc și ne jucam. La școală duceam câte o pungă de bomboane colegilor și ascultam fericită cum mi se cânta „La mult ani”! Ulterior, petrecerile s-au mutat la Deva, unde eram la lot de cele mai multe ori, cu antrenorii și colegele. Aveam acel obicei inițiat de domnul Bellu, de a ne bate sau a ne lua bătaie cu frișcă (râde).

Uneori eram la concursuri și poate doar o simplă urare din partea colegelor era totul. Poate cea mai „altfel” petrecere a fost după Sydney, când am petrecut la Hotel Sport din București, până târziu în noapte. Oricum, ziua uneia dintre noi era o zi frumoasă pe care încercam să o petrecem împreună, cu toții. Îmi pare rău că ani de zile nu am beneficiat de prezența părinților lângă mine în multe dintre aceste momente. Dar asta înseamnă performanță, să nu ai întotdeauna ce îți doreșți. După ce mi-am întemeiat familia, ziua mea s-a organizat întotdeauna cu prietenii foarte apropiați, niciodată nu am exagerat la acest eveniment.

Simona Amânar a sacrificat mult pentru performanță. Sursă foto: Arhivă personală

Mama ta obișnuia să-ți facă un tort sau vreo mâncare preferată de ziua ta?

Desigur! Mama gătea foarte des, zilnic, avea mare grijă de noi. Ziua de naștere a mea sau a fratelui meu însemna și un tort făcut de mama. Și după ce am crescut, după ce m-am căsătorit, în octombrie, mama și tata făceau tot posibilul ca să fie prezenți alături de mine la Timișoara.

Simona Amânar a respectat toate regulile: „Aveam voie la prăjitură, dar nu în exces”

Când erai prin cantonamente, câte prăjturi aveați voie să mâncați la ocaziile speciale?

Dacă am vrut să fac performanță a fost mai greu. Atunci nu poți să întrerupi programul, mai ales când urmează o competiție majoră. Și dacă era una mai puțin importantă noi le tratatm cu aceeași seriozitate. Când erau cantonamente de pregătire da, erau mici excepții de a petrece, dar în termeni echilibrați. Aveam voie la prăjitură, dar nu în exces. Orice exces ar fi dăunat atât persoanei cât și colegelor cu care formam echipa. Mai mult decât atât, puteau interveni și accidentări. De alcool chiar nu se punea problema.

Simona Amânar alături de colegele ei. Sursă foto: Arhivă personală

Ai vreun tabiet pe care-l faci numai astăzi, mergi undeva, îți cumperi ceva?

Tabietul meu e să fiu înconjurată de cei trei copii, de familie. Cu siguranță voi face o prăjitură bună, un tort împreună cu Ștefania și Tudor. Ștefania, deși face doar 12 ani, iubește să gătească și o face minunat. Va face chiar ea un tort. Tudor este fascinat și el să fie în preajma noastră și ne ajută. Alexandu și Cosmin vor avea atribuții în organizarea unui grătar cu prietenii.

Câți prieteni vin la voi?

Avem același anturaj de prieteni de zeci de ani și prefer să fiu alături de ei. Suntem împreună și azi și în anii următori, în speranța că vom fi cu toții sănătoși.

Simona Amânar vorbește despre cea mai frumoasă amintire

Ai vreo amintire de ziua ta, vreo întâmplare care ți-a rămas în memorie?

După Sydney, petrecerea de la Hotel Sport, București. Entuziasm mult, dar cel mai important lucru, despre care puțină lume știe, este că atunci a fost prezent lângă mine și Cosmin, viitorul meu soț și tatăl copiilor mei. A fost un altfel de moment în viața mea.

Simona Amânar împlinește 45 de ani. Sursă foto: Arhivă personală

„Nu mi-a plăcut să epatez niciodată”

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

Nu sunt adepta cadourilor scumpe. Mai mult decât atât nici nu mi-ar face plăcere să ies cu ele în față chiar dacă au existat uneori. Importantă e atmosfera de familie, să fiu înconjurată de cei dragi. Partea materială am pus-o mereu pe ultimele locuri. La fel cum nu mi-a plăcut să epatez niciodată. Am fost învățată cu munca și respectul.

Care este cea mai mare realizare a ta în acești 45 de ani pe care-i împlinești?

Binențeles că familia. Cei trei copii minunați, carieră universitară, încheierea studiilor doctorale. Faptul că am reușit să-mi educ copiii este un lucru mare și sunt deosebit de încântată. Alexandru, băiatul cel mare, este student la medicină, anul IV, sunt tare mândră de comportamentul lui. Dar sigur, pe plan sportiv am fost de câteva ori pe locul 1 în lume, ce mi-aș fi putut dori mai mult?

Simona Amânar are și regrete: „Îmi doream să-mi țin părinții în brațe și ei erau la sute de kilometri”

Cum era Simona la 15 ani și cum este cea de acum? Ce ai câștigat și ce simți că ai pierdut?

Eram disciplinată și muncitoare. Cred că maturitatea mi-am început-o la o vârstă mai fragedă decât alți copii. Conștientizam ce trebuie să fac, eram plecată de lângă familia mea de la 13 ani, ori toate aceste lucruri m-au maturizat. Acum sunt la fel de conștiincioasă în tot ceea ce fac și încerc ca lucrurile să le fac cât mai bine, indiferent de tematica lor.

Aș putea spune că mi-am pierdut o parte a copilăriei, dar aș mai fi fost omul care sunt azi? Dacă aș fi putut să aleg cu siguranță aș fi ales să fac același lucru, dar să am familia mult mai aproape. Erau momente când îmi doream să-mi țin părinții în brațe și ei erau la sute de kilometri de mine. Legăturile de comunicare erau mult mai dificile decât acum, dar asta este viața, nu poți avea totul.

Ce cadou crezi că vei primi de la Cosmin și de la copilașii tăi?

Cu siguranță pregătesc ei ceva special pentru mine, mă vor surprinde cu ceva. Nu știu cu ce, nu îmi place să mă gândesc la aceste lucruri. Nu suntem o familie care să mizăm pe cadouri între noi, exceptând desigur copiii, pe care ne concentrăm mult mai mult. Ei sunt principali acum, nu noi.

Îmi doresc doar să fim împreună cât mai mult timp, știu că și Cosmin are un program încărcat, este viceprimar al Timișoarei de 4 ani, un program încărcat și este foarte dedicat cu puțin timp liber. Acum se pregătește pentru campania electorală, va candida pentru un post în Parlamentul României. Mi-aș dori să aibă succes pentru că este mereu alături și pentru oameni. Este genul de om care încearcă să facă cât mai mult fără a ieși în față, îmi place că iubește respectarea legii.

Simona Amânar, mai sinceră ca oricând. „Aș fi ipocrită să spun că nu au existat momente când simt că aș fi putut sau meritat mai mult”

Ai vreun vis pe care nu ți l-ai împlinit încă?

Aș fi rea să spun că aș fi dorit mai mult. La fel cum aș fi ipocrită să spun, după ce am ajuns la acest nivel, că nu au existat momente când simt că aș fi putut sau meritat mai mult. Dar în viață trebuie să luăm ceea ce avem și să mulțumim pentru ce am realizat. Am făcut o țară fericită, am fost deasupra reprezentantelor Rusiei, Statelor Unite, Chinei de atâtea ori prin activitatea mea. Ce aș putea cere mai mult?

