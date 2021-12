Fiica Sânzianei Buruiană e doar un copil, dar câștigă la concursuri de miss în Ungaria!

Sânziana Buruiană a fost implicată în mai multe proiecte TV de-a lungul anilor, dar recent ea a ales să părăsească România.

De-a lungul anilor, Sânziana Buruiană s-a implicat în diferite proiecte TV, cel mai recent fiind „Mămici de pitici cu lipici”. Cu toate astea, asistenta TV a decis să se mute tocmai în Budapesta, împreună cu familia ei. Acolo, una dintre fiicele ei chiar a început să își croiască drumul în lumea concursurilor de miss, deși este un copil.

Astfel, sfârșitul anului o găsește pe vedetă peste hotare. După ce a participat mai multe luni la emisiunea de tip reality-show „Mămici de pitici cu lipici”, Sânziana Buruiană a părăsit România. Ea a primit o ofertă mai bună de muncă, fiind vorba despre o emisiune de teleshopping, care a invitat-o să fie gazdă.

În Ungaria, Sânziana Buruiană este extrem de fericită, după spusele ei. Acolo, copilele ei au tot felul de activități interesante: „Fetiţele au multe activităţi aici. Izabela participă în continuare la concursuri de miss, face şedinţe foto, a câştigat locul 1 la Little Miss Hungary. Vizităm locuri frumoase, mergem la Zoo, sunt locuri de joacă, locuri cu animale, piscină pentru copii chiar mă gândesc în timpul liber să fac un reality-show împreună cu ele. Mă bucur că vecinii noştri unguri o plac atât de mult pe Izabela şi o pot implica în proiecte cu videoclipuri sau şedinţe foto. Cea mică a început să meargă bine şi se joacă împreună cu surioara ei”.

La noul job, volumul de muncă este mult mai mic, iar salariul dublu, după cum a recunoscut vedeta pentru Click: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an, la «Mămici de pitici» am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele. Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta. Îi mulţumesc producătoarei de la „Mămici de pitici cu lipici”, pentru că datorită acestui proiect frumos care a cuprins şi naşterea celei de a doua fetiţe am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!”

În prezent, Sânziana Buruiană are un apartament de lux în Budapesta, unde stă împreună cu familia sa. Ea și-a găsit un echilibru între muncă și viața de familie: „Emisiunea e zilnic în direct, trebuie să vorbesc o oră şi să fiu atentă la indicaţiile din cască în limba engleză”, a zis ea, citată de Redacția.ro. „Fetele rămân în spaţiul de joacă cât eu fac treabă. Am închiriat un apartament care are şi o mică curte interioară ca loc de joacă. Îmi place liniştea de aici, este aproape de televiziune, oamenii sunt liniştiţi”.

Sânziana Buruiană vrea să revină de sărbători acasă, cu scopul de a tăia moțul fetiței mici. A recunoscut însă că nu știe dacă va reuși să ajungă acum sau în primăvară.

