Roxana Nemeș se pregătește să nască. Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să devină mămică

Roxana Nemeș trăiește cea mai frumoasă perioada din viața ei. Vedeta este însărcinată cu gemeni pe care urmează să îi aducă pe lume luna aceasta, așa că emoțiile sunt mari. Cu doar câteva zile înainte ca gemenii să apară pe lume, vedeta a postat un mesaj pe social media și și-a etalat mândră burtica.

Roxana Nemeș urmează să nască gemeni

Roxana Nemeș este însărcinată cu gemeni (băiat și fată) și se află la doar câteva zile distanță de a face cunoștință cu aceștia. Vedeta este însărcinată în luna a noua și așteaptă din clipă în clipă să își vadă cei doi copilași.

Pe InstaStory, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ce face, vedeta le-a spus acestora că începe pregătirile pentru marea întâlnire.

„A venit să îmi facă și pedichiura. Ne pregătim încet încet…”, a scris Roxana Nemeș.

Ea i-a provocat pe fanii ei să ghicească numele pe care le-a ales pentru cei doi gemeni.

„De 9 luni… niciodată singură! Iubiții mei bebeluși mă vor face în curând, mămică! Ce ziceti.. ghiciți numele?”, i-a provocat vedeta pe prietenii ei virtuali.

Ea a făcut și o ședință foto, ultima din perioada sarcinii, care a surprins burtica de 9 luni. Roxana Nemeș a mărturisit că se gândește să nască prin cezariană, ținând cont de faptul că nașterea naturală în cazul gemenilor poate fi periculoasă.

Bun venit septembrie! Luna în care se vor naște copiii nostri. Nu știu în ce săptămână sau în ce zi aleg să vină. Dar ceea ce știu este că îi așteptam cu atâtea emoții și cu atâta dragoste”, a mărturisit vedeta.

Roxana Nemeș s-a luptat cinci ani cu infertilitatea

Vedeta și-a dorit enorm să aibă copii, însă drumul până aici nu a fost deloc ușor. Ea și soțul ei s-au luptat foarte mult cu infertilitatea. Cântăreața a dezvăluit că a făcut mai multe sesiuni de inseminări și fertilizai in vitro, iar după ani de zile de suferință, ea și soțul ei au primit vestea că vor deveni părinți.

„Acum cinci ani, eu și soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, vorba aia, dar, după vreun an de zile, nu s-a întâmplat nimic. După un an, când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm. Am făcut analize peste analize, investigații peste investigații.

Nu a ieșit nimic rău, din contră, toate erau foarte bune, însă nu se întâmpla să vină minunea noastră (…) Doctorul m-a asigurat că voi rămâne gravidă, dar mi-a recomandat mai multe investigații. Așa am descoperit că am endometrioză. Femeile care trec prin asta mă înțeleg perfect”, a povestit Roxana într-un vlog.

A ajuns inclusiv la Paris, unde doctorul i-a recomandat să se întoarcă în țară și să încerce din nou fertilizarea in vitro. Apoi, și-a luat o pauză de la cântat, iar a patra fertilizare in vitro a fost de succes.

