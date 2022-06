Rona Hartner (48 de ani) a divorțat de fostul soț, Herve Camilleri, în septembrie 2021. Fosta pereche s-a căsătorit pe 5 octombrie 2019, în Franța, unde artista locuiește de mai mulți ani, și s-a separat în martie 2021.

Ce relație au Rona Hartner și fostul soț, la un an de la despărțire

„Motivele pentru care am divorțat nu le-am prea expus, pentru că nu interesează pe nimeni. Am ales să trăiesc în continuare așa cum doresc eu, cu Doamne, Doamne, să fiu alături de Iisus. Acum are un sens divorțul. Dacă o căsătorie te îndepărtează de credință, mai bine ești singur și te apropii de credință. Nu că n-aș vrea să fiu căsătorită, dar dacă o căsătorie mă îndepărtează de Dumnezeu, prefer să fiu singură. La un moment dat, relația asta era periculoasă din punct de vedere spiritual și pentru mine, și pentru el. Acum, ne mai vedem din când în când, ne mai întâlnim”, a declarat Rona Hartner la Antena Stars, potrivit Spynews.

În ianuarie 2022, artista a mărturisit că este pregătită să-și refacă viața după divorț. „Dacă se ivește ocazia și e persoana potrivită, cred că acum sunt capabilă, în sfârșit, să înțeleg cu cine și cu ce profil de bărbat m-aș înțelege. Cred că experiența cu Herve a fost benefică măcar din acest punct de vedere. Știu acum cu ce fel de bărbat m-aș înțelege! Dar oare acest bărbat există? Nu știu! Următorul bărbat din viața mea trebuie să fie blând și smerit cu inima”, a explicat Rona Hartner pentru Ciao.

„Ce pot să îmi reproșez este că de la început știam că nu o să meargă. De la început știam că trebuie să fiu foarte atentă. La un moment dat, am avut efectiv încredere că va merge, dar știam foarte clar, pe deoparte, că tot eu am avut sentimentul ăsta că nu o să dureze”, a mai declarat.

„Nu mi-am imaginat că se va termina așa de repede. Dar știi cum e, avem un instinct al nostru, pe care nu-l ascultăm. Asta îmi reproșez, că nu mi-am ascultat instinctul. Dar am trăit, într-adevăr, trei ani speciali și trag foarte multe concluzii și foarte multe lecții de viață. Și acum, tot răul spre bine”, a mai spus.

În august 2021, pentru Impact, Rona a spus de ce s-au despărțit ea și Herve. „Nu mi-a plăcut la el faptul că avea aceleași defecte ca și mine. Parcă era oglinda mea! Tot ce îi reproșez lui îmi reproșez eu mie de multe ori. De exemplu, nu îmi plăcea că uneori nu avea credință. Și mie mi se mai întâmplă acest lucru și mă supăr pe mine”, a declarat.

Din fostul mariaj cu actorul Rocco Sedano, Rona are o fiică, Rita Sumalya. Timp de 20 de ani, actrița a fost stabilită în Paris, de unde s-a mutat apoi pe Coasta de Azur. „Stau la cinci minute de plajă”, dezvăluia solista în 2020.

Rona a învins cancerul de colon în primăvara anului 2020. „Nu eu am învins cancerul, Dumnezeu l-a învins pentru mine. Lumea nu crede că sunt vindecată, unii chiar mă judecă că îndrăznesc să spun așa ceva, dar eu simt în fiecare celulă a mea că m-am vindecat, iar analizele clinice o demonstrează. Sunt, din punct de vedere medical, în remisie totală”, spunea artista în martie 2020, pentru Formula AS.

